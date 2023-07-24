Депутата Верховной Рады заподозрили в госизмене и помощи России - 24.07.2023 Украина.ру
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Депутата Верховной Рады заподозрили в госизмене и помощи России
Депутата Верховной Рады заподозрили в госизмене и помощи России - 24.07.2023 Украина.ру
Депутата Верховной Рады заподозрили в госизмене и помощи России
На Украине завели уголовное дело по статье "госизмена" в отношении депутата Верховной Рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Об этом 24 июля сообщили в телеграм-канале Службы безопасности страны (СБУ)
2023-07-24T13:42
2023-07-24T13:42
сбу
депутат
опзж
гбр
новости
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"По материалам СБУ и ГБР подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины… Этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором", - говорится в материале СБУ.В ведомстве утверждают, что депутат якобы перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных филиалах российских банков, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским войскам.Имя депутата СБУ не назвала.В свою очередь пресс-служба Госбюро расследований страны указала, что генпрокурор Андрей Костин сообщил депутату о подозрении в госизмене, ему также вручили ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.По данным ГБР, депутат в первый день спецоперации уехал в Бердянск, а также якобы посещал Крым и Росиию. Аффилированные с ним предприятия до сих пор предоставляют в пользование военным России помещения, обеспечивают их питанием и горюче-смазочными материалами, заверили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.По информации украинских СМИ, речь идет о депутате Рады Александре Пономареве.
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сбу, депутат, опзж, гбр, новости
СБУ, депутат, ОПЗЖ, ГБР, Новости

Депутата Верховной Рады заподозрили в госизмене и помощи России

13:42 24.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Гітлянська ОленаСБУ
СБУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Гітлянська Олена
Читать в
На Украине завели уголовное дело по статье "госизмена" в отношении депутата Верховной Рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Об этом 24 июля сообщили в телеграм-канале Службы безопасности страны (СБУ)
"По материалам СБУ и ГБР подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины… Этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором", - говорится в материале СБУ.
В ведомстве утверждают, что депутат якобы перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных филиалах российских банков, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским войскам.
Имя депутата СБУ не назвала.
В свою очередь пресс-служба Госбюро расследований страны указала, что генпрокурор Андрей Костин сообщил депутату о подозрении в госизмене, ему также вручили ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным ГБР, депутат в первый день спецоперации уехал в Бердянск, а также якобы посещал Крым и Росиию. Аффилированные с ним предприятия до сих пор предоставляют в пользование военным России помещения, обеспечивают их питанием и горюче-смазочными материалами, заверили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.
По информации украинских СМИ, речь идет о депутате Рады Александре Пономареве.
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