https://ukraina.ru/20230724/1048212293.html

Депутата Верховной Рады заподозрили в госизмене и помощи России

Депутата Верховной Рады заподозрили в госизмене и помощи России - 24.07.2023 Украина.ру

Депутата Верховной Рады заподозрили в госизмене и помощи России

На Украине завели уголовное дело по статье "госизмена" в отношении депутата Верховной Рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Об этом 24 июля сообщили в телеграм-канале Службы безопасности страны (СБУ)

2023-07-24T13:42

2023-07-24T13:42

2023-07-24T13:42

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"По материалам СБУ и ГБР подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины… Этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором", - говорится в материале СБУ.В ведомстве утверждают, что депутат якобы перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных филиалах российских банков, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским войскам.Имя депутата СБУ не назвала.В свою очередь пресс-служба Госбюро расследований страны указала, что генпрокурор Андрей Костин сообщил депутату о подозрении в госизмене, ему также вручили ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.По данным ГБР, депутат в первый день спецоперации уехал в Бердянск, а также якобы посещал Крым и Росиию. Аффилированные с ним предприятия до сих пор предоставляют в пользование военным России помещения, обеспечивают их питанием и горюче-смазочными материалами, заверили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.По информации украинских СМИ, речь идет о депутате Рады Александре Пономареве.

https://ukraina.ru/20230718/1048081792.html

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сбу, депутат, опзж, гбр, новости