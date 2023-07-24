https://ukraina.ru/20230724/1048207362.html

Депутат Госдумы назвал бредом прогноз Резникова по Украине в НАТО

Депутат Госдумы назвал бредом прогноз Резникова по Украине в НАТО - 24.07.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы назвал бредом прогноз Резникова по Украине в НАТО

Озвученной министром обороны Украины надежде войти в состав НАТО через год не суждено сбыться хотя бы потому, что столько времени у киевского режима нет. Таким мнением поделился 24 июля депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет, передает РИА Новости

2023-07-24T11:24

2023-07-24T11:24

2023-07-24T11:24

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украина

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"До лета следующего года нынешний киевский режим, который целиком держится на коррупционных схемах американцев, не дотянет. Для них все закончится достаточно быстро и абсолютно не в том ракурсе, на который они рассчитывают. Им стоит думать о том, как сохранить свои жалкие жизни и капитулировать", - сказал Шеремет.Он назвал заявление министра обороны Украины "бредом сивой кобылы".Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN предположил, что Киев могут принять в НАТО на следующем июльском саммите, который пройдет в год 75-летия альянса. По его мнению, к этому времени уже закончится военный конфликт на Украине.

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нато, резников, новости, украина, депутат