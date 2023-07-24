Депутат Госдумы назвал бредом прогноз Резникова по Украине в НАТО - 24.07.2023 Украина.ру
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Депутат Госдумы назвал бредом прогноз Резникова по Украине в НАТО
Депутат Госдумы назвал бредом прогноз Резникова по Украине в НАТО - 24.07.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы назвал бредом прогноз Резникова по Украине в НАТО
Озвученной министром обороны Украины надежде войти в состав НАТО через год не суждено сбыться хотя бы потому, что столько времени у киевского режима нет. Таким мнением поделился 24 июля депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет, передает РИА Новости
2023-07-24T11:24
2023-07-24T11:24
нато
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новости
украина
депутат
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"До лета следующего года нынешний киевский режим, который целиком держится на коррупционных схемах американцев, не дотянет. Для них все закончится достаточно быстро и абсолютно не в том ракурсе, на который они рассчитывают. Им стоит думать о том, как сохранить свои жалкие жизни и капитулировать", - сказал Шеремет.Он назвал заявление министра обороны Украины "бредом сивой кобылы".Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN предположил, что Киев могут принять в НАТО на следующем июльском саммите, который пройдет в год 75-летия альянса. По его мнению, к этому времени уже закончится военный конфликт на Украине.
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нато, резников, новости, украина, депутат
НАТО, Резников, Новости, Украина, депутат

Депутат Госдумы назвал бредом прогноз Резникова по Украине в НАТО

11:24 24.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Озвученной министром обороны Украины надежде войти в состав НАТО через год не суждено сбыться хотя бы потому, что столько времени у киевского режима нет. Таким мнением поделился 24 июля депутат Госдумы России от Республики Крым Михаил Шеремет, передает РИА Новости
"До лета следующего года нынешний киевский режим, который целиком держится на коррупционных схемах американцев, не дотянет. Для них все закончится достаточно быстро и абсолютно не в том ракурсе, на который они рассчитывают. Им стоит думать о том, как сохранить свои жалкие жизни и капитулировать", - сказал Шеремет.
Он назвал заявление министра обороны Украины "бредом сивой кобылы".
"Как только у киевского режима начинает проседать ситуация на фронте, трещит по швам их анонсируемое хваленое контрнаступление, сразу же у представителей киевского режима появляются новые бредовые заявления", - указал он.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN предположил, что Киев могут принять в НАТО на следующем июльском саммите, который пройдет в год 75-летия альянса. По его мнению, к этому времени уже закончится военный конфликт на Украине.
Знаки, запрещающие полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
09:00
Попытки атаковать Москву и Крым, взрывы, мечты о НАТО. Главное на Украине на утро 24 июля
 
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