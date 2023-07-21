https://ukraina.ru/20230721/1048159011.html

В МИД Болгарии потребовали от Украины объяснений за размещение болгарских граждан на "Миротворце"

В МИД Болгарии потребовали от Украины объяснений за размещение болгарских граждан на "Миротворце" - 21.07.2023 Украина.ру

В МИД Болгарии потребовали от Украины объяснений за размещение болгарских граждан на "Миротворце"

Глава МИД Болгарии Мария Габриэль поговорила с послом Украины Олесей Илащук о том, что болгарских политиков и журналистов внесли на скандально известный украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщили в пресс-службе МИД Болгарии.

2023-07-21T12:22

2023-07-21T12:22

2023-07-21T12:22

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Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль провела телефонный разговор с послом Украины в Болгарии Олесей Илащук касательно размещения болгарских журналистов и политиков на украинском портале "Миротворец". Министр возмущена публикацией персональных данных болгарских граждан на скандальном украинском сайте.Посол Илащук заверила главу болгарского МИД в том, что осознаёт важность вопроса и заявила, что деятельность скандально известного сайта "Миротворец" никоим образом не связана с работой госорганов Украины и не отражает официальную политику украинского государства. Илащук уверяет, что сайт носит "исключительно информативный характер".МИД Болгарии ещё в начале недели поручил болгарским послам на Украине провести срочное расследование и оперативно проинформировать по этому поводу.В частности, на сайт попал экс-депутата парламента Болгарии Атанас Стефанов и журналистки Диляна Гайтанджиева и Елена Йончева. Йончева возмутилась размещением на сайте журналистов.Атанас Стефанов известен, в частности, тем, что сорвал со здания мэрии Софии флаг Украины, назвав его фашистским. А во время приезда президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию, "предал анафеме" его кортеж.На "Миротворце" Атанас Стефанов значится как антиукраинский пропагандист, а среди источников информации, якобы подтверждающих это, отмечены российские СМИ. В 2021 года Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец", так как на сайте незаконно размещены "личные данные сотен людей". Однако сайт продолжает работать по сей день.

https://ukraina.ru/20230707/1047864246.html

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новости, болгария, зарубежье, украина, миротворец, мид, посол