В МИД Болгарии потребовали от Украины объяснений за размещение болгарских граждан на "Миротворце" - 21.07.2023 Украина.ру
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В МИД Болгарии потребовали от Украины объяснений за размещение болгарских граждан на "Миротворце"
В МИД Болгарии потребовали от Украины объяснений за размещение болгарских граждан на "Миротворце" - 21.07.2023 Украина.ру
В МИД Болгарии потребовали от Украины объяснений за размещение болгарских граждан на "Миротворце"
Глава МИД Болгарии Мария Габриэль поговорила с послом Украины Олесей Илащук о том, что болгарских политиков и журналистов внесли на скандально известный украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщили в пресс-службе МИД Болгарии.
2023-07-21T12:22
2023-07-21T12:22
новости
болгария
зарубежье
украина
миротворец
мид
посол
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Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль провела телефонный разговор с послом Украины в Болгарии Олесей Илащук касательно размещения болгарских журналистов и политиков на украинском портале "Миротворец". Министр возмущена публикацией персональных данных болгарских граждан на скандальном украинском сайте.Посол Илащук заверила главу болгарского МИД в том, что осознаёт важность вопроса и заявила, что деятельность скандально известного сайта "Миротворец" никоим образом не связана с работой госорганов Украины и не отражает официальную политику украинского государства. Илащук уверяет, что сайт носит "исключительно информативный характер".МИД Болгарии ещё в начале недели поручил болгарским послам на Украине провести срочное расследование и оперативно проинформировать по этому поводу.В частности, на сайт попал экс-депутата парламента Болгарии Атанас Стефанов и журналистки Диляна Гайтанджиева и Елена Йончева. Йончева возмутилась размещением на сайте журналистов.Атанас Стефанов известен, в частности, тем, что сорвал со здания мэрии Софии флаг Украины, назвав его фашистским. А во время приезда президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию, "предал анафеме" его кортеж.На "Миротворце" Атанас Стефанов значится как антиукраинский пропагандист, а среди источников информации, якобы подтверждающих это, отмечены российские СМИ. В 2021 года Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец", так как на сайте незаконно размещены "личные данные сотен людей". Однако сайт продолжает работать по сей день.
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новости, болгария, зарубежье, украина, миротворец, мид, посол
Новости, Болгария, Зарубежье, Украина, Миротворец, МИД, посол

В МИД Болгарии потребовали от Украины объяснений за размещение болгарских граждан на "Миротворце"

12:22 21.07.2023
 
© mfa.bg
© mfa.bg
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Глава МИД Болгарии Мария Габриэль поговорила с послом Украины Олесей Илащук о том, что болгарских политиков и журналистов внесли на скандально известный украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщили в пресс-службе МИД Болгарии.
Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль провела телефонный разговор с послом Украины в Болгарии Олесей Илащук касательно размещения болгарских журналистов и политиков на украинском портале "Миротворец". Министр возмущена публикацией персональных данных болгарских граждан на скандальном украинском сайте.
"Вызывает недоумение и беспокойство информация о включении болгарских граждан в базы данных с лицами, обозначенными как враги Украины", - говорится на сайте ведомства.
Посол Илащук заверила главу болгарского МИД в том, что осознаёт важность вопроса и заявила, что деятельность скандально известного сайта "Миротворец" никоим образом не связана с работой госорганов Украины и не отражает официальную политику украинского государства. Илащук уверяет, что сайт носит "исключительно информативный характер".
МИД Болгарии ещё в начале недели поручил болгарским послам на Украине провести срочное расследование и оперативно проинформировать по этому поводу.
В частности, на сайт попал экс-депутата парламента Болгарии Атанас Стефанов и журналистки Диляна Гайтанджиева и Елена Йончева. Йончева возмутилась размещением на сайте журналистов.
Атанас Стефанов известен, в частности, тем, что сорвал со здания мэрии Софии флаг Украины, назвав его фашистским. А во время приезда президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию, "предал анафеме" его кортеж.
На "Миротворце" Атанас Стефанов значится как антиукраинский пропагандист, а среди источников информации, якобы подтверждающих это, отмечены российские СМИ.
В 2021 года Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец", так как на сайте незаконно размещены "личные данные сотен людей". Однако сайт продолжает работать по сей день.
7 июля, 10:30
Служитель болгарской церкви дважды за день "предал анафеме" Зеленского - эксклюзивБолгарский служитель церкви, руководитель организации "Православные друзья России" Атанас Стефанов "предал анафеме" кортеж Владимира Зеленского, следовавшего на встречу с болгарскими властями. Об этом изданию Украина.ру сообщил сам Стефанов
 
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