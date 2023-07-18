https://ukraina.ru/20230718/1048085655.html

Песков ответил на вброс об ударе России по Крымскому мосту

Песков ответил на вброс об ударе России по Крымскому мосту - 18.07.2023 Украина.ру

Песков ответил на вброс об ударе России по Крымскому мосту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 июля в общении с журналистами прокомментировал утверждения из Киева, что Россия якобы могла сама ударить по Крымскому мосту

2023-07-18T12:46

2023-07-18T12:46

2023-07-18T12:46

новости

теракт

украина

крымский мост

дмитрий песков

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"В Москве с самого начала было понятно, и нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом", - сказал он.Накануне национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на мост была совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

https://ukraina.ru/20230717/1048075597.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, теракт, украина, крымский мост, дмитрий песков