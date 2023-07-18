Песков ответил на вброс об ударе России по Крымскому мосту - 18.07.2023 Украина.ру
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Песков ответил на вброс об ударе России по Крымскому мосту
Песков ответил на вброс об ударе России по Крымскому мосту - 18.07.2023 Украина.ру
Песков ответил на вброс об ударе России по Крымскому мосту
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 июля в общении с журналистами прокомментировал утверждения из Киева, что Россия якобы могла сама ударить по Крымскому мосту
2023-07-18T12:46
2023-07-18T12:46
новости
теракт
украина
крымский мост
дмитрий песков
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"В Москве с самого начала было понятно, и нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом", - сказал он.Накануне национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на мост была совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
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новости, теракт, украина, крымский мост, дмитрий песков
Новости, теракт, Украина, Крымский мост, Дмитрий Песков

Песков ответил на вброс об ударе России по Крымскому мосту

12:46 18.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 июля в общении с журналистами прокомментировал утверждения из Киева, что Россия якобы могла сама ударить по Крымскому мосту
"В Москве с самого начала было понятно, и нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом", - сказал он.
Накануне национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников.
В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на мост была совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
Вчера, 20:06
Минобороны России готовит ответ на теракт на Крымском мосту - ПутинПрезидент России Владимир Путин поручил силовикам разобраться в деталях теракта на Крымском мосту, а министерству обороны - подготовить ответ. Об этом Путин заявил 17 июля на совещании по теракту на переправе
 
НовоститерактУкраинаКрымский мостДмитрий Песков
 
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