https://ukraina.ru/20230718/1048003962.html

Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине

Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине - 18.07.2023 Украина.ру

Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине

Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Ее необходимо трофеить не для копирования, а... Украина.ру, 18.07.2023

2023-07-18T05:02

2023-07-18T05:02

2023-07-18T05:02

интервью

дмитрий рогозин

нато

контрнаступление

россия (рф)

украина

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Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Ее необходимо трофеить не для копирования, а для того, чтобы эффективнее бороться с врагом, считает Дмитрий Рогозин, руководитель научно-технического центра "Царские волки".Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий Олегович, российской армии удалось затрофеить некоторые образцы западных вооружений: БМП "Брэдли", ракету Шторм Шедоуз, подбитый "Леопард", некоторые БПЛА. Что это может дать нам в военно-техническом плане? Какие бы образцы западной техники было бы хорошо нам затрофеить в будущем? -Трофеи на фронте бесценны. Порой за захват важного трофея наши бойцы не только рискуют жизнью, но и теряют ее. Таких бойцов надо щедро награждать, поскольку трофеи, например, крылатая ракета Storm Shadow хранит в себе массу полезных для наших инженеров секретов. Узнав их, мы быстро научимся с этим вооружением НАТО бороться. Вспомните, какие высокие государственные награды получили бойцы Советской армии в Афганистане, которые сумели затрофеить переносной зенитный комплекс Стингер. Поэтому реакция некоторых должностных лиц на передачу трофеев нашему оборонно-промышленному комплексу назвать адекватной нельзя. Это логике не поддается.- Может ли наш ВПК начать создавать на основе трофейной западной техники новую технику? Если да, то как быстро это можно сделать? - Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Нас интересуют алгоритмы системы управления, специальные покрытия стелс, микроэлектроника и многое другое, но это необходимо не для копирования, а для того, чтобы эффективнее бороться с врагом.- Сейчас на фронте ВСУ начали применять кассетные снаряды. Насколько их использование критично для нашей армии? Что мы можем им противопоставить? - Применение ВСУ кассетных боеприпасов означает, что противник готов использовать самое варварское оружие. Враг ни перед чем не остановится. Остановить его можно только уничтожением политического и военного руководства фашистского режима. Это и есть денацификация. Надо уничтожить военных преступников, перенеся огонь на их главные штабы.- Вы в свое время были представителем РФ в НАТО и знаете, как там принимают решения. Можем ли мы после саммита НАТО в Вильнюсе говорить о том, что Украину в НАТО не примут? -Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине. Разница лишь в том, что Запад не хочет брать на себя ответственность за формальное задействование статьи устава о "коллективной обороне". Они боятся переносить войну на свою территорию- Вы считаете, что после того, как ВСУ не смогли прорвать наш фронт, все равно расслабляться не надо, так как у ВСУ есть еще силы для прорыва. Когда в таком случае это может произойти? Сейчас же уже середина июля.- Наступление ВСУ в самом разгаре. На Запорожском фронте обильно льется кровь. Прогнозы я бы не делал. Главное, чтоб военное руководство слышало мнение и учитывало позицию командования воюющих армий, и чтоб доклады были максимально объективными. Сейчас я бы выделил четыре основные темы, на которых должен быть построен диалог между Минобороны и оборонно-промышленным комплексом. Это, во-первых, организация контрбатарейной борьбы. Во-вторых, единая связь и управление тактическим звеном. В-третьих, средства огневого поражения до 1000 метров. В-четвертых, организация радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Есть еще пятая тема, но она зависит от позиции и оперативности Минобороны - это резервы. Нужна ротация, нужен отдых личного состава, который находится бессменно на передовой. Если это все будет сделано, мы победим.

https://ukraina.ru/20230227/1043924661.html

https://ukraina.ru/20230630/1047710249.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, дмитрий рогозин, нато, контрнаступление, россия (рф), украина