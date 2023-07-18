Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине - 18.07.2023 Украина.ру
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Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине
Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине - 18.07.2023 Украина.ру
Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине
Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Ее необходимо трофеить не для копирования, а... Украина.ру, 18.07.2023
2023-07-18T05:02
2023-07-18T05:02
интервью
дмитрий рогозин
нато
контрнаступление
россия (рф)
украина
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Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Ее необходимо трофеить не для копирования, а для того, чтобы эффективнее бороться с врагом, считает Дмитрий Рогозин, руководитель научно-технического центра "Царские волки".Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий Олегович, российской армии удалось затрофеить некоторые образцы западных вооружений: БМП "Брэдли", ракету Шторм Шедоуз, подбитый "Леопард", некоторые БПЛА. Что это может дать нам в военно-техническом плане? Какие бы образцы западной техники было бы хорошо нам затрофеить в будущем? -Трофеи на фронте бесценны. Порой за захват важного трофея наши бойцы не только рискуют жизнью, но и теряют ее. Таких бойцов надо щедро награждать, поскольку трофеи, например, крылатая ракета Storm Shadow хранит в себе массу полезных для наших инженеров секретов. Узнав их, мы быстро научимся с этим вооружением НАТО бороться. Вспомните, какие высокие государственные награды получили бойцы Советской армии в Афганистане, которые сумели затрофеить переносной зенитный комплекс Стингер. Поэтому реакция некоторых должностных лиц на передачу трофеев нашему оборонно-промышленному комплексу назвать адекватной нельзя. Это логике не поддается.- Может ли наш ВПК начать создавать на основе трофейной западной техники новую технику? Если да, то как быстро это можно сделать? - Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Нас интересуют алгоритмы системы управления, специальные покрытия стелс, микроэлектроника и многое другое, но это необходимо не для копирования, а для того, чтобы эффективнее бороться с врагом.- Сейчас на фронте ВСУ начали применять кассетные снаряды. Насколько их использование критично для нашей армии? Что мы можем им противопоставить? - Применение ВСУ кассетных боеприпасов означает, что противник готов использовать самое варварское оружие. Враг ни перед чем не остановится. Остановить его можно только уничтожением политического и военного руководства фашистского режима. Это и есть денацификация. Надо уничтожить военных преступников, перенеся огонь на их главные штабы.- Вы в свое время были представителем РФ в НАТО и знаете, как там принимают решения. Можем ли мы после саммита НАТО в Вильнюсе говорить о том, что Украину в НАТО не примут? -Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине. Разница лишь в том, что Запад не хочет брать на себя ответственность за формальное задействование статьи устава о "коллективной обороне". Они боятся переносить войну на свою территорию- Вы считаете, что после того, как ВСУ не смогли прорвать наш фронт, все равно расслабляться не надо, так как у ВСУ есть еще силы для прорыва. Когда в таком случае это может произойти? Сейчас же уже середина июля.- Наступление ВСУ в самом разгаре. На Запорожском фронте обильно льется кровь. Прогнозы я бы не делал. Главное, чтоб военное руководство слышало мнение и учитывало позицию командования воюющих армий, и чтоб доклады были максимально объективными. Сейчас я бы выделил четыре основные темы, на которых должен быть построен диалог между Минобороны и оборонно-промышленным комплексом. Это, во-первых, организация контрбатарейной борьбы. Во-вторых, единая связь и управление тактическим звеном. В-третьих, средства огневого поражения до 1000 метров. В-четвертых, организация радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Есть еще пятая тема, но она зависит от позиции и оперативности Минобороны - это резервы. Нужна ротация, нужен отдых личного состава, который находится бессменно на передовой. Если это все будет сделано, мы победим.
https://ukraina.ru/20230227/1043924661.html
https://ukraina.ru/20230630/1047710249.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, дмитрий рогозин, нато, контрнаступление, россия (рф), украина
Интервью, Дмитрий Рогозин, НАТО, контрнаступление, Россия (РФ), Украина

Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине

05:02 18.07.2023
 
© РИА Новости . Григорий СысоевДмитрий Рогозин интервью
Дмитрий Рогозин интервью - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Ее необходимо трофеить не для копирования, а для того, чтобы эффективнее бороться с врагом, считает Дмитрий Рогозин, руководитель научно-технического центра "Царские волки".
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Дмитрий Олегович, российской армии удалось затрофеить некоторые образцы западных вооружений: БМП "Брэдли", ракету Шторм Шедоуз, подбитый "Леопард", некоторые БПЛА. Что это может дать нам в военно-техническом плане? Какие бы образцы западной техники было бы хорошо нам затрофеить в будущем?
-Трофеи на фронте бесценны. Порой за захват важного трофея наши бойцы не только рискуют жизнью, но и теряют ее. Таких бойцов надо щедро награждать, поскольку трофеи, например, крылатая ракета Storm Shadow хранит в себе массу полезных для наших инженеров секретов.
Узнав их, мы быстро научимся с этим вооружением НАТО бороться. Вспомните, какие высокие государственные награды получили бойцы Советской армии в Афганистане, которые сумели затрофеить переносной зенитный комплекс Стингер.
Поэтому реакция некоторых должностных лиц на передачу трофеев нашему оборонно-промышленному комплексу назвать адекватной нельзя. Это логике не поддается.
- Может ли наш ВПК начать создавать на основе трофейной западной техники новую технику? Если да, то как быстро это можно сделать?
- Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Нас интересуют алгоритмы системы управления, специальные покрытия стелс, микроэлектроника и многое другое, но это необходимо не для копирования, а для того, чтобы эффективнее бороться с врагом.
- Сейчас на фронте ВСУ начали применять кассетные снаряды. Насколько их использование критично для нашей армии? Что мы можем им противопоставить?
- Применение ВСУ кассетных боеприпасов означает, что противник готов использовать самое варварское оружие. Враг ни перед чем не остановится. Остановить его можно только уничтожением политического и военного руководства фашистского режима. Это и есть денацификация. Надо уничтожить военных преступников, перенеся огонь на их главные штабы.
Интервью Д. Рогозина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
27 февраля, 16:28
Дмитрий Рогозин: кто онРуководитель научно-технического центра "Царские волки"
- Вы в свое время были представителем РФ в НАТО и знаете, как там принимают решения. Можем ли мы после саммита НАТО в Вильнюсе говорить о том, что Украину в НАТО не примут?
-Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине. Разница лишь в том, что Запад не хочет брать на себя ответственность за формальное задействование статьи устава о "коллективной обороне". Они боятся переносить войну на свою территорию
- Вы считаете, что после того, как ВСУ не смогли прорвать наш фронт, все равно расслабляться не надо, так как у ВСУ есть еще силы для прорыва. Когда в таком случае это может произойти? Сейчас же уже середина июля.
- Наступление ВСУ в самом разгаре. На Запорожском фронте обильно льется кровь. Прогнозы я бы не делал. Главное, чтоб военное руководство слышало мнение и учитывало позицию командования воюющих армий, и чтоб доклады были максимально объективными. Сейчас я бы выделил четыре основные темы, на которых должен быть построен диалог между Минобороны и оборонно-промышленным комплексом.
Данил Гудвин Бадегутдинов интервью
30 июня, 13:16
Данил "Гудвин" Бадегутдинов: Россия не выбьет ВСУ из Авдеевки без храбрых "Солнцепеков" и авиации Лейтенант Данил Бадегутдинов (позывной "Гудвин") рассказал изданию Украина.ру, как штурмовал украинские позиции под Авдеевкой, как был ранен, и почему ВСУ еще не удалось отогнать от Донецка
Это, во-первых, организация контрбатарейной борьбы. Во-вторых, единая связь и управление тактическим звеном. В-третьих, средства огневого поражения до 1000 метров. В-четвертых, организация радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
Есть еще пятая тема, но она зависит от позиции и оперативности Минобороны - это резервы. Нужна ротация, нужен отдых личного состава, который находится бессменно на передовой. Если это все будет сделано, мы победим.
 
ИнтервьюДмитрий РогозинНАТОконтрнаступлениеРоссия (РФ)Украина
 
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05:02Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине
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