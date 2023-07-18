https://ukraina.ru/20230718/1048003962.html
Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине
Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине - 18.07.2023 Украина.ру
Дмитрий Рогозин: Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине
Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Ее необходимо трофеить не для копирования, а... Украина.ру, 18.07.2023
2023-07-18T05:02
2023-07-18T05:02
2023-07-18T05:02
интервью
дмитрий рогозин
нато
контрнаступление
россия (рф)
украина
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Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Ее необходимо трофеить не для копирования, а для того, чтобы эффективнее бороться с врагом, считает Дмитрий Рогозин, руководитель научно-технического центра "Царские волки".Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий Олегович, российской армии удалось затрофеить некоторые образцы западных вооружений: БМП "Брэдли", ракету Шторм Шедоуз, подбитый "Леопард", некоторые БПЛА. Что это может дать нам в военно-техническом плане? Какие бы образцы западной техники было бы хорошо нам затрофеить в будущем? -Трофеи на фронте бесценны. Порой за захват важного трофея наши бойцы не только рискуют жизнью, но и теряют ее. Таких бойцов надо щедро награждать, поскольку трофеи, например, крылатая ракета Storm Shadow хранит в себе массу полезных для наших инженеров секретов. Узнав их, мы быстро научимся с этим вооружением НАТО бороться. Вспомните, какие высокие государственные награды получили бойцы Советской армии в Афганистане, которые сумели затрофеить переносной зенитный комплекс Стингер. Поэтому реакция некоторых должностных лиц на передачу трофеев нашему оборонно-промышленному комплексу назвать адекватной нельзя. Это логике не поддается.- Может ли наш ВПК начать создавать на основе трофейной западной техники новую технику? Если да, то как быстро это можно сделать? - Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Нас интересуют алгоритмы системы управления, специальные покрытия стелс, микроэлектроника и многое другое, но это необходимо не для копирования, а для того, чтобы эффективнее бороться с врагом.- Сейчас на фронте ВСУ начали применять кассетные снаряды. Насколько их использование критично для нашей армии? Что мы можем им противопоставить? - Применение ВСУ кассетных боеприпасов означает, что противник готов использовать самое варварское оружие. Враг ни перед чем не остановится. Остановить его можно только уничтожением политического и военного руководства фашистского режима. Это и есть денацификация. Надо уничтожить военных преступников, перенеся огонь на их главные штабы.- Вы в свое время были представителем РФ в НАТО и знаете, как там принимают решения. Можем ли мы после саммита НАТО в Вильнюсе говорить о том, что Украину в НАТО не примут? -Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине. Разница лишь в том, что Запад не хочет брать на себя ответственность за формальное задействование статьи устава о "коллективной обороне". Они боятся переносить войну на свою территорию- Вы считаете, что после того, как ВСУ не смогли прорвать наш фронт, все равно расслабляться не надо, так как у ВСУ есть еще силы для прорыва. Когда в таком случае это может произойти? Сейчас же уже середина июля.- Наступление ВСУ в самом разгаре. На Запорожском фронте обильно льется кровь. Прогнозы я бы не делал. Главное, чтоб военное руководство слышало мнение и учитывало позицию командования воюющих армий, и чтоб доклады были максимально объективными. Сейчас я бы выделил четыре основные темы, на которых должен быть построен диалог между Минобороны и оборонно-промышленным комплексом. Это, во-первых, организация контрбатарейной борьбы. Во-вторых, единая связь и управление тактическим звеном. В-третьих, средства огневого поражения до 1000 метров. В-четвертых, организация радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Есть еще пятая тема, но она зависит от позиции и оперативности Минобороны - это резервы. Нужна ротация, нужен отдых личного состава, который находится бессменно на передовой. Если это все будет сделано, мы победим.
https://ukraina.ru/20230227/1043924661.html
https://ukraina.ru/20230630/1047710249.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, дмитрий рогозин, нато, контрнаступление, россия (рф), украина
Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Ее необходимо трофеить не для копирования, а для того, чтобы эффективнее бороться с врагом, считает Дмитрий Рогозин, руководитель научно-технического центра "Царские волки".
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Дмитрий Олегович, российской армии удалось затрофеить некоторые образцы западных вооружений: БМП "Брэдли", ракету Шторм Шедоуз, подбитый "Леопард", некоторые БПЛА. Что это может дать нам в военно-техническом плане? Какие бы образцы западной техники было бы хорошо нам затрофеить в будущем?
-Трофеи на фронте бесценны. Порой за захват важного трофея наши бойцы не только рискуют жизнью, но и теряют ее. Таких бойцов надо щедро награждать, поскольку трофеи, например, крылатая ракета Storm Shadow хранит в себе массу полезных для наших инженеров секретов.
Узнав их, мы быстро научимся с этим вооружением НАТО бороться. Вспомните, какие высокие государственные награды получили бойцы Советской армии в Афганистане, которые сумели затрофеить переносной зенитный комплекс Стингер.
Поэтому реакция некоторых должностных лиц на передачу трофеев нашему оборонно-промышленному комплексу назвать адекватной нельзя. Это логике не поддается.
- Может ли наш ВПК начать создавать на основе трофейной западной техники новую технику? Если да, то как быстро это можно сделать?
- Наша современная военная техника ничем не уступает западной, повторять западные образцы не имеет никакого смысла. Нас интересуют алгоритмы системы управления, специальные покрытия стелс, микроэлектроника и многое другое, но это необходимо не для копирования, а для того, чтобы эффективнее бороться с врагом.
- Сейчас на фронте ВСУ начали применять кассетные снаряды. Насколько их использование критично для нашей армии? Что мы можем им противопоставить?
- Применение ВСУ кассетных боеприпасов означает, что противник готов использовать самое варварское оружие. Враг ни перед чем не остановится. Остановить его можно только уничтожением политического и военного руководства фашистского режима. Это и есть денацификация. Надо уничтожить военных преступников, перенеся огонь на их главные штабы.
- Вы в свое время были представителем РФ в НАТО и знаете, как там принимают решения. Можем ли мы после саммита НАТО в Вильнюсе говорить о том, что Украину в НАТО не примут?
-Украина по сути давно в НАТО, а НАТО давно на Украине. Разница лишь в том, что Запад не хочет брать на себя ответственность за формальное задействование статьи устава о "коллективной обороне". Они боятся переносить войну на свою территорию
- Вы считаете, что после того, как ВСУ не смогли прорвать наш фронт, все равно расслабляться не надо, так как у ВСУ есть еще силы для прорыва. Когда в таком случае это может произойти? Сейчас же уже середина июля.
- Наступление ВСУ в самом разгаре. На Запорожском фронте обильно льется кровь. Прогнозы я бы не делал. Главное, чтоб военное руководство слышало мнение и учитывало позицию командования воюющих армий, и чтоб доклады были максимально объективными. Сейчас я бы выделил четыре основные темы, на которых должен быть построен диалог между Минобороны и оборонно-промышленным комплексом.
Это, во-первых, организация контрбатарейной борьбы. Во-вторых, единая связь и управление тактическим звеном. В-третьих, средства огневого поражения до 1000 метров. В-четвертых, организация радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
Есть еще пятая тема, но она зависит от позиции и оперативности Минобороны - это резервы. Нужна ротация, нужен отдых личного состава, который находится бессменно на передовой. Если это все будет сделано, мы победим.