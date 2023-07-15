"Точка невозврата пройдена". В Киеве обсуждают перспективы Украины - 15.07.2023 Украина.ру
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"Точка невозврата пройдена". В Киеве обсуждают перспективы Украины
"Точка невозврата пройдена". В Киеве обсуждают перспективы Украины - 15.07.2023 Украина.ру
"Точка невозврата пройдена". В Киеве обсуждают перспективы Украины
На Украине продолжают обсуждать итоги саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля. По его итогам было подписано коммюнике, в котором члены Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после окончания конфликта. В Киеве, конечно, надеялись на другое – на приглашение в Альянс, пусть и с открытой датой. Этого не случилось.
2023-07-15T05:21
2023-07-15T05:24
эксклюзив
сво
нато
украина
потери всу
россия (рф)
политика
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"Саммит НАТО в Вильнюсе ожидаемо не стал для Украины прорывом. Киеву фактически не пообещали ни членства в Альянсе (сейчас или в обозримом будущем), ни реальных гарантий безопасности" - подводит итог "Страна.ua". И отмечает разочарование украинского руководства, которое, судя по его риторике перед саммитом, "до последнего момента надеялось, что ключевых членов НАТО во главе с США удастся переубедить и приглашение в какой-то форме прозвучит".Переубедить не удалось, попытки Зеленского давить на союзников не сработали. А отсутствие "евроатлантического" прорыва теперь потенциально чревато и внутриполитическими проблемами, поскольку в украинском обществе были завышенные ожидания, которые сама же украинская власть и породила своими оптимистическими заявлениями, отмечает издание.Теперь же украинские эксперты сходятся во мнении, что и никаких настоящих гарантий безопасности Киев по итогу не получил. Как написал в своем аккаунте в соцсети эксперт международник Николай Капитоненко, возникает такая ситуация, когда Киеву предлагают: "Воюйте с Россией сами. Если сможете победить, тогда поговорим".Кровопролитный конфликт продолжаются. Как сообщил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу, потери украинской армии в рамках контрнаступления с 4 июля составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц вооружения. Министр отметил, что российские войска уничтожили более 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе, 17 немецких танков Leopard, 12 американских БМП Bradley и пять французских колесных танков АМХ.Но главное – растут потери ВСУ в живой силе. И это тревожит многих на Украине, кто не потерял остатки рассудка. Обсуждая перспективы страны на канале журналиста Александра Шелеста, украинский политолог Михаил Чаплыга напомнил, что государство – это люди. И, посетовав на цензуру, задался вопросом: "Если ценой в этой всей войне является последний дед в последнем селе, который не успеет выключить свет… какого цвета кожи будут руки, которые будут поднимать флаг победы на руинах Украины, нашей победы?"."Я не сомневаюсь, что жители Камбоджи прекрасно смотрятся в украинской вышиванке", - намекнул эксперт на возможный ответ, добавив, что, поскольку людей не будет, вышиванок будет много - и они будут дешевы. Надо соизмерять усилия и их цену. Чаплыга отметил, что Украина прошла точку невозврата, атаковать без господства в небе – бессмысленно, но отсутствие самолетов компенсируются жизнями мобилизованных.Он также подчеркнул, что теперь, после заявлений о предоставлении Киеву кассетных боеприпасов, ВС РФ могут использовать такие же боеприпасы без всяких оговорок. Только у Киева нет средств их доставки, а у русских есть, сказал Чаплыга.Действительно, на вооружении ВС РФ есть кассетные боеприпасы, которые гораздо эффективнее американских, об этом тоже сообщил журналистам Сергей Шойгу, подчеркнув, что их номенклатура шире и разнообразнее.По мнению Чаплыги, ситуация с возможным применением кассетных боеприпасов - "это катализатор, потому что перед каждым "Минском" должен случится свой… либо Дебальцево, либо Иловайск". Если идти на переговоры по-другому, то украинскую власть могут снести – "а элиты собою не жертвуют".По его словам, по итогам боевых действий осенью "будет новая география", а Украине западные политики уже фактически сказали, что "вы с русскими теперь - один на один". Надо бы готовить "Минск-3", но киевская власть опасается, что ее в таком случае снесет "организованное меньшинство" - те агрессивные 15 процентов, для которых "война – это мать родна", которые зарабатывают на войне колоссальные деньги.Но, если не условный "Минск-3", тогда - что? Тогда только продолжение контрнаступления, новые и новые потери, и только тогда голос неорганизованного большинства, тех, кто хочет, чтобы все это поскорее закончилось, будет слышен. Итак, точка невозврата Украиной пройдена, "дальше – тело гибнет", констатировал эксперт. Он сравнил Украину с тонущим "Титаником", предположив, что украинская элита уже сейчас "грабит каюты" и готовит спасательные шлюпки для своего отплытия.Политолог Руслан Бортник советует беречь людей. "Мы понимаем, что НАТО воевать за нас и даже рядом с нами не будет. Своих войск они нам не дадут, бригад, экспедиционных корпусов в Украине не будет. И мы должны планировать войну, исходя из наших человеческих ресурсов, из внешней западной финансовой помощи", - сказал политолог, выступая на одном из украинских ютуб-каналов. Он добавил: "Мы должны беречь людей, беречь наших солдат, потому что война эта может быть долгая".В то же время, по словам политолога, "это поведение НАТО является элементом подготовки к переговорному процессу, поскольку в НАТО не приняли и не дали надежды конкретной не только Украине, но и Грузии, и Молдове".Что касается людей, то их сбережение вовсе не является задачей нынешней украинской власти, считает политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, высказанном в очередном выпуске видеоблога, совсем наоборот, "Зеленский работает на то, чтобы превратить территорию Украины… уже полностью освободить её от украинцев". И Зеленский со своей командой шоуменов в этом деле преуспевает, подчеркнул эксперт.В свою очередь, Михаил Чаплыга отметил, что женщины покидают Украину вместе с детьми и, как показывают опросы, возвращаться домой большинство из них не собирается. А показатели рождаемости на Украине уже соответствуют понятию "случайной рождаемости", Напомнив об этом, эксперт констатировал: это уже не демографическая кризис, "это - пропасть".
https://ukraina.ru/20230714/1048026699.html
https://ukraina.ru/20230714/1048007005.html
https://ukraina.ru/20230712/1047978780.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, нато, украина, потери всу, россия (рф), политика
Эксклюзив, СВО, НАТО, Украина, потери ВСУ, Россия (РФ), политика

"Точка невозврата пройдена". В Киеве обсуждают перспективы Украины

05:21 15.07.2023 (обновлено: 05:24 15.07.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине продолжают обсуждать итоги саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля. По его итогам было подписано коммюнике, в котором члены Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после окончания конфликта. В Киеве, конечно, надеялись на другое – на приглашение в Альянс, пусть и с открытой датой. Этого не случилось.
"Саммит НАТО в Вильнюсе ожидаемо не стал для Украины прорывом. Киеву фактически не пообещали ни членства в Альянсе (сейчас или в обозримом будущем), ни реальных гарантий безопасности" - подводит итог "Страна.ua". И отмечает разочарование украинского руководства, которое, судя по его риторике перед саммитом, "до последнего момента надеялось, что ключевых членов НАТО во главе с США удастся переубедить и приглашение в какой-то форме прозвучит".
Переубедить не удалось, попытки Зеленского давить на союзников не сработали. А отсутствие "евроатлантического" прорыва теперь потенциально чревато и внутриполитическими проблемами, поскольку в украинском обществе были завышенные ожидания, которые сама же украинская власть и породила своими оптимистическими заявлениями, отмечает издание.
- РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Вчера, 16:39
Украина не вступит в НАТО, ВСУ готовятся к обороне. О чём говорили эксперты 14 июля
Теперь же украинские эксперты сходятся во мнении, что и никаких настоящих гарантий безопасности Киев по итогу не получил. Как написал в своем аккаунте в соцсети эксперт международник Николай Капитоненко, возникает такая ситуация, когда Киеву предлагают: "Воюйте с Россией сами. Если сможете победить, тогда поговорим".
Кровопролитный конфликт продолжаются. Как сообщил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу, потери украинской армии в рамках контрнаступления с 4 июля составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц вооружения. Министр отметил, что российские войска уничтожили более 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе, 17 немецких танков Leopard, 12 американских БМП Bradley и пять французских колесных танков АМХ.
Но главное – растут потери ВСУ в живой силе. И это тревожит многих на Украине, кто не потерял остатки рассудка. Обсуждая перспективы страны на канале журналиста Александра Шелеста, украинский политолог Михаил Чаплыга напомнил, что государство – это люди. И, посетовав на цензуру, задался вопросом: "Если ценой в этой всей войне является последний дед в последнем селе, который не успеет выключить свет… какого цвета кожи будут руки, которые будут поднимать флаг победы на руинах Украины, нашей победы?".
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Вчера, 08:28
В НАТО понимают, что прием Украины в альянс обернется катастрофой - МИД РФВ НАТО понимают, что прием Украины в альянс приведет к катастрофе и для него, и для самой Украины, поэтому специально тянут с решением. Таким мнением поделился 13 июля замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире Первого канала
"Я не сомневаюсь, что жители Камбоджи прекрасно смотрятся в украинской вышиванке", - намекнул эксперт на возможный ответ, добавив, что, поскольку людей не будет, вышиванок будет много - и они будут дешевы. Надо соизмерять усилия и их цену. Чаплыга отметил, что Украина прошла точку невозврата, атаковать без господства в небе – бессмысленно, но отсутствие самолетов компенсируются жизнями мобилизованных.
Он также подчеркнул, что теперь, после заявлений о предоставлении Киеву кассетных боеприпасов, ВС РФ могут использовать такие же боеприпасы без всяких оговорок. Только у Киева нет средств их доставки, а у русских есть, сказал Чаплыга.
Действительно, на вооружении ВС РФ есть кассетные боеприпасы, которые гораздо эффективнее американских, об этом тоже сообщил журналистам Сергей Шойгу, подчеркнув, что их номенклатура шире и разнообразнее.
По мнению Чаплыги, ситуация с возможным применением кассетных боеприпасов - "это катализатор, потому что перед каждым "Минском" должен случится свой… либо Дебальцево, либо Иловайск". Если идти на переговоры по-другому, то украинскую власть могут снести – "а элиты собою не жертвуют".
По его словам, по итогам боевых действий осенью "будет новая география", а Украине западные политики уже фактически сказали, что "вы с русскими теперь - один на один". Надо бы готовить "Минск-3", но киевская власть опасается, что ее в таком случае снесет "организованное меньшинство" - те агрессивные 15 процентов, для которых "война – это мать родна", которые зарабатывают на войне колоссальные деньги.
Но, если не условный "Минск-3", тогда - что? Тогда только продолжение контрнаступления, новые и новые потери, и только тогда голос неорганизованного большинства, тех, кто хочет, чтобы все это поскорее закончилось, будет слышен.
Итак, точка невозврата Украиной пройдена, "дальше – тело гибнет", констатировал эксперт. Он сравнил Украину с тонущим "Титаником", предположив, что украинская элита уже сейчас "грабит каюты" и готовит спасательные шлюпки для своего отплытия.
12 июля, 21:02
Запад не может рискнуть сохранить Зеленского у власти. Эксперты о том, почему Украину не берут в НАТОРазочарование, непонимание, досада. Такими словами можно описать общую тональность комментариев вильнюсского саммита НАТО. Фото Зеленского, одиноко стоящего в сторонке от делегатов, красноречиво проиллюстрировало, что в Альянсе приоритетом остается собственная безопасность и ее гарантии не должны быть нарушены войной.
Политолог Руслан Бортник советует беречь людей. "Мы понимаем, что НАТО воевать за нас и даже рядом с нами не будет. Своих войск они нам не дадут, бригад, экспедиционных корпусов в Украине не будет. И мы должны планировать войну, исходя из наших человеческих ресурсов, из внешней западной финансовой помощи", - сказал политолог, выступая на одном из украинских ютуб-каналов.
Он добавил: "Мы должны беречь людей, беречь наших солдат, потому что война эта может быть долгая".
В то же время, по словам политолога, "это поведение НАТО является элементом подготовки к переговорному процессу, поскольку в НАТО не приняли и не дали надежды конкретной не только Украине, но и Грузии, и Молдове".
Что касается людей, то их сбережение вовсе не является задачей нынешней украинской власти, считает политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, высказанном в очередном выпуске видеоблога, совсем наоборот, "Зеленский работает на то, чтобы превратить территорию Украины… уже полностью освободить её от украинцев".
И Зеленский со своей командой шоуменов в этом деле преуспевает, подчеркнул эксперт.
В свою очередь, Михаил Чаплыга отметил, что женщины покидают Украину вместе с детьми и, как показывают опросы, возвращаться домой большинство из них не собирается. А показатели рождаемости на Украине уже соответствуют понятию "случайной рождаемости", Напомнив об этом, эксперт констатировал: это уже не демографическая кризис, "это - пропасть".
 
ЭксклюзивСВОНАТОУкраинапотери ВСУРоссия (РФ)политика
 
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