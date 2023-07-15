https://ukraina.ru/20230715/1048025602.html

"Точка невозврата пройдена". В Киеве обсуждают перспективы Украины

"Точка невозврата пройдена". В Киеве обсуждают перспективы Украины - 15.07.2023 Украина.ру

"Точка невозврата пройдена". В Киеве обсуждают перспективы Украины

На Украине продолжают обсуждать итоги саммита НАТО в Вильнюсе, завершившегося 12 июля. По его итогам было подписано коммюнике, в котором члены Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после окончания конфликта. В Киеве, конечно, надеялись на другое – на приглашение в Альянс, пусть и с открытой датой. Этого не случилось.

2023-07-15T05:21

2023-07-15T05:21

2023-07-15T05:24

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сво

нато

украина

потери всу

россия (рф)

политика

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"Саммит НАТО в Вильнюсе ожидаемо не стал для Украины прорывом. Киеву фактически не пообещали ни членства в Альянсе (сейчас или в обозримом будущем), ни реальных гарантий безопасности" - подводит итог "Страна.ua". И отмечает разочарование украинского руководства, которое, судя по его риторике перед саммитом, "до последнего момента надеялось, что ключевых членов НАТО во главе с США удастся переубедить и приглашение в какой-то форме прозвучит".Переубедить не удалось, попытки Зеленского давить на союзников не сработали. А отсутствие "евроатлантического" прорыва теперь потенциально чревато и внутриполитическими проблемами, поскольку в украинском обществе были завышенные ожидания, которые сама же украинская власть и породила своими оптимистическими заявлениями, отмечает издание.Теперь же украинские эксперты сходятся во мнении, что и никаких настоящих гарантий безопасности Киев по итогу не получил. Как написал в своем аккаунте в соцсети эксперт международник Николай Капитоненко, возникает такая ситуация, когда Киеву предлагают: "Воюйте с Россией сами. Если сможете победить, тогда поговорим".Кровопролитный конфликт продолжаются. Как сообщил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу, потери украинской армии в рамках контрнаступления с 4 июля составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц вооружения. Министр отметил, что российские войска уничтожили более 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе, 17 немецких танков Leopard, 12 американских БМП Bradley и пять французских колесных танков АМХ.Но главное – растут потери ВСУ в живой силе. И это тревожит многих на Украине, кто не потерял остатки рассудка. Обсуждая перспективы страны на канале журналиста Александра Шелеста, украинский политолог Михаил Чаплыга напомнил, что государство – это люди. И, посетовав на цензуру, задался вопросом: "Если ценой в этой всей войне является последний дед в последнем селе, который не успеет выключить свет… какого цвета кожи будут руки, которые будут поднимать флаг победы на руинах Украины, нашей победы?"."Я не сомневаюсь, что жители Камбоджи прекрасно смотрятся в украинской вышиванке", - намекнул эксперт на возможный ответ, добавив, что, поскольку людей не будет, вышиванок будет много - и они будут дешевы. Надо соизмерять усилия и их цену. Чаплыга отметил, что Украина прошла точку невозврата, атаковать без господства в небе – бессмысленно, но отсутствие самолетов компенсируются жизнями мобилизованных.Он также подчеркнул, что теперь, после заявлений о предоставлении Киеву кассетных боеприпасов, ВС РФ могут использовать такие же боеприпасы без всяких оговорок. Только у Киева нет средств их доставки, а у русских есть, сказал Чаплыга.Действительно, на вооружении ВС РФ есть кассетные боеприпасы, которые гораздо эффективнее американских, об этом тоже сообщил журналистам Сергей Шойгу, подчеркнув, что их номенклатура шире и разнообразнее.По мнению Чаплыги, ситуация с возможным применением кассетных боеприпасов - "это катализатор, потому что перед каждым "Минском" должен случится свой… либо Дебальцево, либо Иловайск". Если идти на переговоры по-другому, то украинскую власть могут снести – "а элиты собою не жертвуют".По его словам, по итогам боевых действий осенью "будет новая география", а Украине западные политики уже фактически сказали, что "вы с русскими теперь - один на один". Надо бы готовить "Минск-3", но киевская власть опасается, что ее в таком случае снесет "организованное меньшинство" - те агрессивные 15 процентов, для которых "война – это мать родна", которые зарабатывают на войне колоссальные деньги.Но, если не условный "Минск-3", тогда - что? Тогда только продолжение контрнаступления, новые и новые потери, и только тогда голос неорганизованного большинства, тех, кто хочет, чтобы все это поскорее закончилось, будет слышен. Итак, точка невозврата Украиной пройдена, "дальше – тело гибнет", констатировал эксперт. Он сравнил Украину с тонущим "Титаником", предположив, что украинская элита уже сейчас "грабит каюты" и готовит спасательные шлюпки для своего отплытия.Политолог Руслан Бортник советует беречь людей. "Мы понимаем, что НАТО воевать за нас и даже рядом с нами не будет. Своих войск они нам не дадут, бригад, экспедиционных корпусов в Украине не будет. И мы должны планировать войну, исходя из наших человеческих ресурсов, из внешней западной финансовой помощи", - сказал политолог, выступая на одном из украинских ютуб-каналов. Он добавил: "Мы должны беречь людей, беречь наших солдат, потому что война эта может быть долгая".В то же время, по словам политолога, "это поведение НАТО является элементом подготовки к переговорному процессу, поскольку в НАТО не приняли и не дали надежды конкретной не только Украине, но и Грузии, и Молдове".Что касается людей, то их сбережение вовсе не является задачей нынешней украинской власти, считает политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, высказанном в очередном выпуске видеоблога, совсем наоборот, "Зеленский работает на то, чтобы превратить территорию Украины… уже полностью освободить её от украинцев". И Зеленский со своей командой шоуменов в этом деле преуспевает, подчеркнул эксперт.В свою очередь, Михаил Чаплыга отметил, что женщины покидают Украину вместе с детьми и, как показывают опросы, возвращаться домой большинство из них не собирается. А показатели рождаемости на Украине уже соответствуют понятию "случайной рождаемости", Напомнив об этом, эксперт констатировал: это уже не демографическая кризис, "это - пропасть".

https://ukraina.ru/20230714/1048026699.html

https://ukraina.ru/20230714/1048007005.html

https://ukraina.ru/20230712/1047978780.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, нато, украина, потери всу, россия (рф), политика