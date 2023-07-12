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Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала украинского контрнаступления
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала украинского контрнаступления - 12.07.2023 Украина.ру
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала украинского контрнаступления
Потери украинской армии с начала контрнаступления 4 июля превысили 26 тысяч солдат. Об этом заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля
2023-07-12T10:39
2023-07-12T10:39
2023-07-12T10:39
новости
сергей шойгу
потери всу
вооружение
танки
кассетные боеприпасы
техника
россия (рф)
сво
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Потери украинской армии в рамках контрнаступления с 4 июля составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц вооружения, сказал Шойгу. Министр отметил, что российские войска уничтожили более 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе, 17 немецких танков Leopard, 12 американских БМП Bradley и пять французских колесных танков АМХ.Министр отметил, что на вооружении ВС РФ есть кассетные боеприпасы, которые гораздо эффективнее американских. По словам Шойгу, их номенклатура шире и разнообразнее.В случае поставки Киеву кассетных боеприпасов российские войска будут вынуждены использовать такие же средства поражения против ВСУ, подчеркнул Шойгу. Он добавил, что Россия осознает степень опасности применения кассетных боеприпасов для мирного населения. Поэтому ВС РФ всегда воздерживались от их использования в зоне СВО.В минувшую пятницу в США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Кассетный боеприпас (КБ) — это тип снаряда класса "воздух — земля" или "земля — земля". Он отличается крайне опасной начинкой: вместо взрывчатого вещества он наполнен десятками, а иногда сотнями небольших суббоеприпасов массой до 20 кг.Именно последние и представляют наибольшую опасность для живой силы. "Кассетным" можно сделать почти любой боеприпас — существуют кассетные гранаты, реактивные снаряды, бомбы и ракеты. Бомбы кассетного типа могут быть как управляемыми, так и неуправляемыми. Их используют с самолетов, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактических систем залпового огня (ОТРК).
https://ukraina.ru/20230711/1047954059.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, потери всу, вооружение, танки, кассетные боеприпасы, техника, россия (рф), сво
Новости, Сергей Шойгу, потери ВСУ, вооружение, танки, кассетные боеприпасы, техника, Россия (РФ), СВО
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала украинского контрнаступления
Потери украинской армии с начала контрнаступления 4 июля превысили 26 тысяч солдат. Об этом заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля
Потери украинской армии в рамках контрнаступления с 4 июля составили более 26 тысяч военных и трех тысяч единиц вооружения, сказал Шойгу. Министр отметил, что российские войска уничтожили более 1,2 тысячи единиц бронетехники, в том числе, 17 немецких танков Leopard, 12 американских БМП Bradley и пять французских колесных танков АМХ.
"С 4 июня <...> мы уничтожили 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов", - сказал Шойгу, - "Это важная цифра, потому что основной урон всегда несет артиллерия."
Министр отметил, что на вооружении ВС РФ есть кассетные боеприпасы, которые гораздо эффективнее американских. По словам Шойгу, их номенклатура шире и разнообразнее.
В случае поставки Киеву кассетных боеприпасов российские войска будут вынуждены использовать такие же средства поражения против ВСУ, подчеркнул Шойгу. Он добавил, что Россия осознает степень опасности применения кассетных боеприпасов для мирного населения. Поэтому ВС РФ всегда воздерживались от их использования в зоне СВО.
В минувшую пятницу в США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Кассетный боеприпас (КБ) — это тип снаряда класса "воздух — земля" или "земля — земля". Он отличается крайне опасной начинкой: вместо взрывчатого вещества он наполнен десятками, а иногда сотнями небольших суббоеприпасов массой до 20 кг.
Именно последние и представляют наибольшую опасность для живой силы. "Кассетным" можно сделать почти любой боеприпас — существуют кассетные гранаты, реактивные снаряды, бомбы и ракеты.
Бомбы кассетного типа могут быть как управляемыми, так и неуправляемыми. Их используют с самолетов, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактических систем залпового огня (ОТРК).