https://ukraina.ru/20230711/1047951200.html

НАТО не решается: украинские эксперты о саммите Альянса

НАТО не решается: украинские эксперты о саммите Альянса - 11.07.2023 Украина.ру

НАТО не решается: украинские эксперты о саммите Альянса

Сегодня стартовал саммит НАТО в Вильнюсе. Интрига, поедет ли Зеленский на встречу стран-участниц сохранялась по законам драматургии до последнего дня. Прибыл президент Украины с ультиматумом.

2023-07-11T17:22

2023-07-11T17:22

2023-07-11T17:22

эксклюзив

зарубежье

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1047951200.jpg?1689085366

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины…Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите", - написал Зеленский в своих соцсетях.Настроения украинских политологов тоже не радужные. Большинство из них ничего не ждут от саммита в Вильнюсе. Больше мнений – в обзоре соцсетей.Российский политический эксперт Вадим ТрухачевПока в НАТО инстинкт самосохранения работает. Украину не берут, ядерное оружие возле наших границ не размещают.Но расслабляться рано. План подготовки войны с Россией уже, считай, принят. Видимо, будут обрабатывать в эту сторону европейское общественное мнение.Народный депутат Верховной Рады Мак БужанскийКоличество условных и безусловных реформ, принять которые будет необходимо для вступления в НАТО, в случае, если Украине позволят не получать ПДЧ, меньшим не станет. Но станет меньше промежуточных согласований, без которых никак, исчезнет промежуточный этап. Иначе говоря, станет меньше Венгрии.Журналист Макс Назаровсколько же приторной (дури- ред.) мы слышим от них годамии каждый раз в финале одно и то же - мы вам позвонимно претензия моя в другом - как можно этого не понимать нам самим?Украинский блогер Сергей ИвановТакое впечатление, что НАТО превращается в ООН, аморфный международный институт, который не готов выполнить свою ключевую функцию и ни на что не влияет. Вместо того чтобы четко артикулировать позицию относительно членства Украины в Альянсе - пусть и отсроченного, но конкретно определенного - и помочь добить Россию здесь, предотвратив полномасштабную мировую войну, которая непременно случится, если не остановить агрессора, они начинают торговаться, пытаясь разменять наше членство НАТО на уступки кремля. И все это – без нашего участия. А как же "Nothing about Ukraine without Ukraine"? Все это немного напоминает траурное молчание Североатлантического союза в преддверии полномасштабного вторжения. Но тогда его можно было по крайней мере объяснить иллюзиями по поводу военной мощи России. Какой смысл дергаться сейчас, когда вполне реально решить российскую проблему раз и навсегда? Украинские воины бьют россиян на поле боя, 89% граждан поддерживают вступление страны в Альянс. Какая еще конъюнктура им нужна – непонятно.Украинский политик Инна БогословскаяСейчас будет правда, которая нарушит иллюзии многих. Но это очень важно понимать, чтобы Украина была сильной, а мы жили благополучно. Уже очевидно, что в НАТО нам не вступить, пока в самой этой организации не пройдут глубокие трансформации. Мы слишком смелые, решительные и свободолюбивые для этой старой структуры. НАТО за все время существования не приняло ни одного единогласного решения ни по одной текущей войне. Так что полная несостоятельность НАТО поддержать Украину единогласно - это не наша вина, это вина НАТО. Структура, которая второй год не может избрать нового генерального секретаря, безусловно, не может принять ни одного военного решения. Нас поддерживают отдельные страны, но не НАТО в целом. А ЗНАЧИТ, Украина должна создать новый военно-политический союз с теми странами, которые точно знают: без сильной Украины Европа слаба и беззащитна. Украинская освободительная война вынудит трансформировать многие понятия о войне и мире, о союзах и союзниках. Мы должны привыкать к собственной лидерской роли и, наконец, избавиться от комплекса вторичности. В Плане Развития Страны еще в 2005 году я написала: "Мы хотим в Европу, но нас там не хотят. Мы не хотим в Россию, но нас там так хотят, что готовы изнасиловать. Значит, мы должны понять собственную силу и опираться на себя." Пришло время! Мы готовы и можем!Политолог Дмитрий ЗолотухинСаммит НАТО в Вильнюсе ничем не закончится. То есть максимум - это будет "глубокая обеспокоенность", но в другую сторону. В тексте резолюции, за который сейчас дерутся дипломаты, будет максимум реверансов в сторону Украины, но никаких обязательств НАТО на себя принять не может, потому что "коллективное НАТО" еще не нашло свое место в этой войне. НАТО находится на Третьем виртуальном уровне войны из семи. Поскольку уровень виртуальный, а противник исключительно "созерцательным" и "теоретическим", то на этом уровне противостояние происходит между идеологическими концептами, а не во временно-пространственном измерении. К сожалению, поскольку НАТО не может определить свое место в этом противостоянии даже идеологически, из-за абсолютной неопределенности того, что является победой и что поражение в этом противостоянии - то и никаких действий от НАТО ожидать не следует. Как и СССР – НАТО - это исключительно виртуальная концепция, поскольку реальный союз Германии, Турции, Венгрии и США больше похож на результат скрещивания ужа с ежиком, насаженных вместе на носорога. Я ничего не ожидаю от саммита.Предприниматель, преподаватель украинской бизнес школы Валерий ПекарУ меня нет никаких ожиданий в отношении саммита НАТО. Потому что в основе всего происходящего лежит одна большая основополагающая неопределенность – будущая судьба Северной Евразии. США и Европа не понимают, что делать с Россией. В демократию в России они уже не верят (надеюсь), автократии боятся (потому что это война и усиление Китая), коллапса боятся еще больше (ибо это хаос и еще большее усиление Китая), на деколонизацию не согласны (пока). И пока эта большая неопределенность существует, пока нет картины послевоенного мира, война не закончится до конца. А пока война не закончилась до конца, НАТО не будет вступать в нее как полноценный участник. Следовательно, и украинские перспективы будут искренними, щедрыми, но туманными обещаниями. Конечно, другие факторы тоже важны. Внутриполитическая неопределенность в США (речь идет не только о партийной конкуренции, но и о балансе между внутренними и внешними делами). Неопределенность баланса между США и Европой в самом НАТО (Европа привыкла делать меньше, получать больше). Невыполненные Украиной домашние задания (ведь никому не нужна большая страна с большой армией и нестабильной демократией). Турецкие амбиции, выходящие далеко за рамки предыдущих десятилетий. Венгерский оппортунизм, от которого все устали, но не знают, что делать. Немецкая неопределенность относительно того, насколько крутым будет Zeitenwende (поворот времени) и противостояние между сторонниками крутого и мягкого разворота. Общий кризис мировых институтов, с которым непонятно, что делать. Но главная неопределенность – судьба России и картина послевоенного мира. НАТО создавалось для противостояния советской угрозе, затем угроза исчезла, НАТО расслабилось и развеялось, а теперь, по сути, нужно определить, как будут выглядеть следующие 50 лет. Общей картины нет – значит, и ожиданий пока нет. Но со временем резкость наведется, а потом и мы получим четкие ответы.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, зарубежье, нато