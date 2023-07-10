https://ukraina.ru/20230710/1047914695.html

Саммит НАТО в Вильнюсе – праздник лояльности или непослушания? У Альянса есть подводные камни

Саммит НАТО в Вильнюсе – праздник лояльности или непослушания? У Альянса есть подводные камни - 10.07.2023 Украина.ру

Саммит НАТО в Вильнюсе – праздник лояльности или непослушания? У Альянса есть подводные камни

Главная геополитическая особенность саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, состоит в том, что он не только должен решить, принимать или не принимать в свои ряды страну, которая воюет и может втянуть в войну весь Альянс.

2023-07-10T14:27

2023-07-10T14:27

2023-07-10T14:27

нато

россия (рф)

украина

зарубежье

эксклюзив

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То есть неонацистскую Украину, чей фюрер – президент Владимир Зеленский опять демонстративно и публично артачится. И говорит с хозяевами языком ультиматумов: дескать, не пообещаете Украине полновесный и равноправный член в Альянсе – не приеду, и все тут, я гордый, ненавижу "дефицит политической воли".Хотят ли НАТОвцы войны из-за Украины?И вы не поверите, но даже генсек НАТО Йенс Столтенберг уже допускает, что Зеленский может выкинуть такой фортель. По словам Столтенберга, он ничего не гарантирует, ибо невозможно быть "на 100% уверенным", что Зеленский примет участие в мероприятии на фоне конфликта на Украине.Однако решения и итоги саммита по-любому в самом широком смысле могут стать ответом на главный вопрос современности – готов ли боевой отряд коллективного Запада воевать с Россией в горячем режиме и доводить конфликт до самой страшной финальной стадии – ядерной войны. По крайней мере, к обмену ударами тактическим ядерным оружием (ТЯО), не доводя до применения СЯО (стратегического ядерного оружия), способного стереть жизнь с лица планеты.Президент США Джо Байден пару дней назад в интервью CNN сказал, что Запад, увы, не готов воевать с Россией, что, по его словам, неизбежно при приеме Украины в НАТО. "В НАТО нет единодушия по поводу принятия Украины в НАТО именно сейчас, пока идет война. Ведь если это сделать, то... и я не шучу... мы должны будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Это наше общее обязательство, что бы там ни было. И если это значит война — значит война. А в данном случае, это будет война с Россией", — так и сказал он.Китайское же ежедневное издание "Хуаньцю шибао" не просто так (в Китае все не просто так) уже даже сообщило, что Байден едет в Европу, чтобы исправить ситуацию и вселить боевой дух в союзников, связав их в антироссийской коалиции с помощью НАТО. По данным газеты, 10-13 июля Байден совершит свое европейское турне: сначала посетит Великобританию, затем саммит НАТО в Литве и, наконец, Финляндию. Чтобы еще раз накрутить хвосты нерадивым союзникам и спасти американскую гегемонию на фоне противостояния России в Украине.По мнению китайцев, стратегия Вашингтона сегодня кажется эффективной, потому что конфликт между Россией и Украиной продолжает расширяться, в определенной степени ослабляет мощь России и расширяет влияние НАТО в Европе. А США в это же время не только заставили своих европейских союзников платить за проекты НАТО, но и сами стали зарабатывать на украинском конфликте, являясь самым его большим бенефициаром. Например, указывает китайская газета, приняв "Закон о снижении инфляции", администрация Байдена привлекла европейских производителей из Германии и Италии к инвестированию и строительству заводов в США. Просто "обезжирила" Европу. И теперь осталось лишь закрепить успех – приблизить Украину к НАТО и делать войну с Россией необратимой, но коллективным делом всего Запада.Однако саммит НАТО в Вильнюсе может и рискует показать, что в стратегии США все гладко на бумаге, а вот в жизни важную роль играют овраги. Если хотите, подводные камни, способные торпедировать единство НАТО. И признаки этого уже имеются.Кассетная смерть ради… мираЧтобы вывести спецвоенную операцию (СВО) России в Украине на новую опасную стадию эскалации, США приняли решение поставить Украине кассетные боеприпасы. С совершенно однозначной каннибальской и циничной мотивировкой: мол, мы знаем, что это опасно для мирных жителей Украины, которые погибнут от кассетных мин, но оружие все равно поставим. Ибо еще больше украинцев погибнет, если победит Россия и захватит новые украинские земли. А Россия вообще никогда не должна победить, хоть ты тресни.Эта "мулька" в исполнении советника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, конечно, потрясает хотя бы тем, что еще год назад сами США признавали применение кассетного оружия военным преступлением. Но год назад в применении кассет обвиняли России и это делать было нельзя, а сейчас кассетами собираются убивать США, и это можно, ведь они, США, -- "град на холме", сторона света и сила добра.Однако против воли и решения США уже выступили даже такие испытанные их союзники, как Великобритания и Канада. Не говоря уже о немцах, итальянцах, испанцах, которые уже выступили против американского решения. Равно как и в самих США против кассет высказались даже собратья Байдена по партии – демократы. В том числе, и кандидат в президенты от Демпартии Роберт Кеннеди-младший.США, конечно, могут попытаться продавить свое решение. И даже, не с исключено, продавят одобрение большинства. Но сам процесс может отвлечь внимание от главного – от искомого единства НАТО. Особенно если найдут те, кто наложит вето на решения Альянса. На любое из них.Несгораемый генсек ЙенсЕще одним свидетельством того, что НАТО трещит по швам и испытывает дефицит единства стало, по мнению многих, продление срока Йенса Столтенберга на посту генсека организации. Накануне саммита члены Альянса не смогли найти другого подходящего кандидата, который удовлетворял бы всех. Полномочия Столтенберга продлевались уже трижды, и это будет его четвертый срок. Хотя среди были премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. А Байден вообще выступал за председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и потому зарубил кандидатуру британца.И Йенс остается. Как символ того, что в Альянсе мало что может измениться и после этого саммита. И как символ того, что его политика остается неизменной – циничной, бесчеловечной, несамостоятельной.И по мнению наблюдателей, Столтенберг отлично справляется с поставленными перед ним задачами:- выбивает деньги на НАТО из европейцев, проводя интеграцию Альянса с ЕС. "Два процента — это минимум того, что нам нужно", — говорит он, и эти проценты – теперь для европейцев отправная точка в выделении денег на нужды организации;- преданно, по-собачьи, защищает позицию США в Европе и во всем мире, поддерживая идею Вашингтона придать Альянсу некую глобальную значимость и охватываемость, и попробовать применить его в Азии в противостоянии США и Китая, привлечь к Альянсу Японию и Южную Корею;- цинично и хладнокровно водит Зеленского и украинцев за нос, проводит украинцев по пути смерти к противостоянию с Россией, отказывая в членстве, но заставляя фактически выполнять все функции и обязанности члена НАТО в обмен на непрекращающиеся лживые обещания членства и обеспечения украинской безопасности;- в принципе, готов взять на себя ответственность за эскалацию войны с Россией, безгранично античеловечен по сути, знает все скелеты, спрятанные по разным шкафам Альянса и может играть на противоречиях в пользу США, как любой типичный американский грантоед. Но в то же время проявлять чрезмерную инициативу не будет.Проамериканская лояльность в сочетании с проевропейской осторожностью – вот суть Столтенберга. Это и привело к тому, что члены НАТО решили коня на переправе не менять, а кадрово законсервировать ситуацию до более четкого прояснения. Потому что США далеко, а Россия близко.Затейливо-лживые шведы-провокаторыПо мнению газеты Хуаньцю шибао, визит Байдена в Финляндию, нового члена НАТО, будет призван дать странам Северной Европы возможность почувствовать поддержку США. И заставив Финляндию вместе с Швецией играть более важную стратегическую роль в сдерживании России в российско-украинском конфликте.Но проблема-то в том, что в мае прошлого года Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на членство в НАТО, и Хельсинки вступил, а вот Стокгольм тормознули Турция и Венгрия.Последним препятствием стала шведская провокация – демонстративное сожжение Корана, в который было завернуто сало, часть нечистого, харамного для мусульман животного. Турция и заявила, что никогда не ратифицирует вступление Швеции в НАТО, пока этот придурок, якобы выступающий за полную свободу самовыражения, не будет выдан Анкаре. На расправу, разумеется. Следовательно, Швеция с этим не согласится, Турция не ратифицирует, и членство Стокгольма в НАТО окажется фикцией.Однако и тут есть проблемы, связанные с возможным нежеланием Швеции становиться этим членом. Турецкое издание Sabah написало, что Швеция сама делает все возможное, чтобы не вступать в НАТО и таким образом становиться для американцев еще одним плацдармом для доступа к ресурсам в Арктическом регионе. А если точнее, то для возможной войны за эти ресурсы. С Россией войны. А в Швеции прекрасно знают, чем для нее заканчиваются подобные войны – поражениями и нейтралитетом на 200-300 лет."Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО. Она пытается выставить Турцию в качестве оправдания. Если бы она действительно хотела стать членом НАТО, ничего бы этого не произошло. Она достигла бы надлежащего компромисса с Турцией. Это не привело бы к таким провокационным действиям, как сожжение Корана", — написала газета.И в этом, как говорится, есть сермяжная правда. Во-первых, Швеция, благодаря своему географическому положению, выходу к морю и отсутствию внешней угрозы, по-прежнему без всяких усилий и с максимальной выгодой для себя может пользоваться преимуществами международной торговли, сохраняя политический и военный нейтралитет.Во-вторых, Швеция не хочет нести дополнительные расходы на НАТО. "Швеция не была членом ни одного военного союза на протяжении почти 200 лет. Война на Украине не является убедительным оправданием. Швеция, которая не чувствовала себя обязанной вступать в НАТО даже во время холодной войны, не станет вступать в НАТО", — пишут турки.И, наконец, в-третьих, после того, как Финляндия стала членом блока, Швеция уже получила защиту НАТО со всех сторон. Слева и сверху на карте – Норвегия, справа – Финляндия защищают. И никакого дополнительного, как над членом НАТО, контроля со стороны США. Дешево и сердито. А главное—выгодно.Могут быть такие резоны у Стокгольма? Вполне. И бьют они по НАТО. И по так называемой западной солидарности.А ведь есть еще обсуждение вопроса Украины – это главный камень преткновения, подводный камень, даже риф, готовый вспороть любой днище.Вместо выводаПочему же так происходит? По-своему на этот вопрос ответил профессор университета Чикаго Джон Миршаймер: "Я думаю, что происходят две вещи. Первая заключается в том, что произошел серьезный сдвиг в глобальном балансе сил. Как вы сказали, долгое время мы были очень могущественны. Мы могли думать, что можем носиться по всему миру, диктуя людям, как они должны себя вести. Этот мир ушел в прошлое. Однополярный момент уступил место многополярности. И теперь у нас есть три великие державы в системе. Не только США, но также Китай и Россия.Но второе – когда вы говорите о "мягкой силе", о нашей способности использовать нашу идеологию для позитивного влияния на людей, пытаться продать либеральную демократию в тонкой форме, изображать США как благотворную силу в мире – раньше мы были очень хороши в этом, но мы утратили этот навык. И в результате мы выглядим очень жесткими. Люди по всей планете думают, что США ведут себя как бандиты большую часть времени".Отлично сказано американцем – никакое украинское ЦИПсО или фабрика кремлевских ботов лучше не придумает…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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нато, россия (рф), украина, зарубежье, эксклюзив