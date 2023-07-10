Дмитрий Киселев: "Украину будут обсуждать в Вильнюсе по остаточному принципу"
Главной темой передачи "Вести недели" 09 июля 2023 года стал запланированный на 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе. Гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, с какими ожиданиями подходит к нему Украина, что ей обещают ее западные партнеры, что удалось получить Зеленскому и на что он может пойти в отчаянии перед саммитом.
Скульптуру "Родина-мать" в Киеве, возведенную ко Дню Победы более сорока лет назад, на днях подсветили, спроецировав на неё американский флаг. Эта акция была приурочена к столь долгожданному для Киева саммиту НАТО в Вильнюсе, но получился как бы американский саван на фигуре. Дмитрий Киселев считает, что вне зависимости от того, какой была идея, вышла явная глупость, причем кощунственная глупость.
03:50Хвост виляет собакой. Почему Украина стала опасной для НАТОНа саммите НАТО в Вильнюсе Украине пообещают многолетний пакет поддержки, но принимать ее в альянс не станут. Украина для НАТО превратилась в капризного ребенка-хулигана, который ни за что не отвечает и может подставить родителя, но которому не запретишь хулиганить, а не то тебя "отменят".
"К слову, "Родина-мать" в Киеве почти на десять метров выше американской статуи Свободы в Нью-Йорке. До сих пор несломленной стоит на высоком берегу Днепра. Но вот решили подгадить, поглумиться, не будучи способными соответствовать ни масштабу, ни замыслу", — говорит Дмитрий Киселев.
Телеведущий считает, что эта акция демонстрирует, что Зеленский перед США буквально ползает на брюхе. "На него ведь так много в Вашингтоне ставили, а тут такая проруха", — говорит Киселев.
На Зеленского у Запада было много надежд, как и на "Леопарды", но и "Леопарды" себя не оправдали. "Ползающей мишенью" танки "Леопард" в отчаянии назвал главнокомандующий ВСУ генерал Залужный в недавнем интервью газете The Washington Post.
"Эта техника приехала не на парад и не для фотосессий с политиками и знаменитостями. Она приехала, чтобы убивать на поле боя. Но "Леопард" на поле боя оказался не леопардом, а ползающей мишенью", – сказал Залужный.
По мнению Дмитрия Киселева, это симптом отчаяния, как и у Зеленского. Еще в конце июня Зеленский пытался блефовать – грозил, что не поедет на саммит НАТО в Вильнюс, если Украина там не получит прямого предложения немедленно вступать в НАТО. Это заявлял замсоветника его администрации Игорь Жовква: "Эта заявка сейчас находится на столах лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом". И далее тот же Жовква, обвинив НАТО в "дефиците мужества", добавил, что в случае отказа у Зеленского нет причин посещать саммит.
Однако за неделю все переменилось. Но не в вопросе членства Украины в НАТО – Украину "до победы над Россией" туда принимать не собираются и в Киеве это уже известно. Начальник разведки ВСУ Кирилл Буданов рассказал британской The Times об отсутствии у него иллюзий по поводу саммита: "Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине – ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я видел черновики речей".
Дмитрий Киселев объясняет, что фраза "некоторые слова будут произнесены" – это, очевидно, про только что принятое Джо Байденом решение поставить Украине кассетные боеприпасы, что будет новым шагом в эскалации. "Я в конце концов принял рекомендацию Министерству обороны – не постоянно, а на этот переходный период, до момента, когда у нас будет больше вооружений и боеприпасов 155-миллиметрового калибра для передачи украинцам, предоставить им что-то с очень низким процентом отказа", – заявил Байден.
"Кассетные боеприпасы Украине предоставляются временно, потому что обычные 155-миллиметровые снаряды заканчиваются. Чтобы их произвести опять, Соединенным Штатам нужно время – примерно год. Это и есть тот самый "переходный период", о котором говорит Байден", — расшифровал Киселев.
Он также объяснил, что стоит за словами про "очень низкий процент отказа" кассетных боеприпасов. Принцип действия кассетных боеприпасов состоит в том, что, например, кассетная бомба или кассетный снаряд, взрываясь, разбрасывают вокруг себя самостоятельные боеприпасы, которые называются суббоеприпасы. Часть из них взрывается сразу, уничтожая живую силу и объекты вокруг, но значительный процент этих суббоеприпасов не взрываются из-за несовершенства взрывателей. Этот технический "порок" до сих пор не удается разрешить. В результате неразорвавшиеся своего рода гранаты из смертоносного кассетника превращаются в мины замедленного действия. Они могут срабатывать спустя годы и неожиданно, а разминирование крайне сложно.
"Страдают от запоздалых взрывов прежде всего мирное население, дети. Байден знает о такой особенности кассетных боеприпасов, поэтому говорит об "очень низком проценте отказа". "Низкий процент" – голословное успокоение", — утверждает Дмитрий Киселев. — "Производители говорят о 3% отказа. В реальности – в десять раз больше. То есть примерно треть густо разбросанных и часто невидимых боеприпасов ждет своего часа".
США применяли кассетные боеприпасы во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и Югославии. Но, понимая, что передача таких боеприпасов может вызвать глобальное осуждение, США перестраховываются: "Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы очень осторожно, чтобы свести к минимуму любой риск для гражданского населения".
Киселев напомнил, что в прошлом году на Западе обвиняли Россию в использовании кассетных боеприпасов. Вопрос об этом задали Джейн Псаки: "Что думаете о том, что русские применяют на Украине кассетные боеприпасы?" "Не могу подтвердить, но если это так, то кассетные боеприпасы – военное преступление".
"То есть если Россия, то военное преступление. Если США, то защита демократических ценностей", — резюмирует Киселёв.
По крайней мере именно о "поддержке Украины" и "защите демократических ценностей" Байден посвятит в Вильнюсе свою, как анонсировано, важную речь.
Зеленский же перед саммитом отправился в турне по четырем странам. В Болгарии у него произошло непонимание с президентом:
— Мы готовы оказать поддержку, но не прямыми поставками боеприпасов, – заявил Радев.
— Вы не поддерживаете поставки оружия, чтобы ваша армия не ослабла? Или вы не поддерживаете, чтобы не было усиления Украины? Хочу вам сказать: всей вашей армии будет недостаточно, чтобы воевать с Российской Федерацией, которая придет к вам сюда, – отметил Зеленский.
— У этого конфликта нет военного решения. Я не предоставляю боеприпасы, особенно если они из резервов болгарской армии. Мой призыв такой. Прямо сейчас мы слышим слово "победа, победа, победа". Я понимаю, что для страны, находящейся в состоянии войны, это самое важное слово. Но мы также хотели бы больше слышать слово "мир".
В Чехии и Словакии же Зеленскому пообещали боевые вертолеты и гаубицы. В Турции Эрдоган заявил, что Украина "заслуживает членства в НАТО", однако позже выразил желание, чтобы Москва и Киев вернулись к миру, несмотря на имеющиеся разногласия.
Дмитрий Киселев также обратил внимание, что в расписании вильнюсского двухдневного саммита НАТО Украина как тема стоит в конце второго дня, после вступительного слова генсека Столтенберга, 4-х часов рабочих разговоров о Швеции в преддверии членства, в рамках 2-х часов на Совет "Украина – НАТО" на уровне глав государств и правительств перед итоговой пресс-конференцией:
"Два часа на три десятка глав государств и премьеров – немного. Где уж тут Зеленскому разгуляться? Все холодно, забюрокрачено и с большой дистанцией, мол, не приближаться! Идите воюйте! Знайте своё дело!", — говорит Киселев.
Киселев считает, что по остаточному принципу Украину будут обсуждать в Вильнюсе потому, что денег и оружия ушло на Киев немерено, а победы над Россией все нет.
“Контрнаступ длится уже второй месяц, "Леопарды" и "Брэдли" горят как миленькие, а российская оборона на тысячекилометровой линии фронта непробиваема. Вину за неудачи Запад и Украина валят друг на друга. Согласны лишь в том, что "контрнаступ" пошел не так", — говорит Киселев.
При этом телеведущий считает главной опасностью, что, оказавшись под прессингом обязательств, взятых перед Западом грубо за деньги и оружие, Зеленский может в какой-то момент психануть и пойти на отчаянный шаг по принципу "так не доставайся же ты никому".
После трагедии на Каховской ГЭС, следующая возможная цель – атака на Запорожскую атомную электростанцию, которая под российским контролем с прошлого года. Недели три назад Киев начал информационную подготовку, мол, Россия заминировала атомную станцию и готова вот-вот взорвать ее, как Каховскую ГЭС. Во вторник Зеленский заявил, что на крыше энергоблоков замечены предметы, "похожие на взрывчатку". В видеообращении со ссылкой на свою разведку он говорит, что Россия может также "имитировать удар по станции" либо у нее есть "другой сценарий".
8 июля, 17:18Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭССтрасти вокруг Запорожской атомной электростанции разгораются не то, что ежедневно, а ежечасно. Украинская власть нагоняет страху на собственное население, утверждая что "русские ее взорвут", чтобы сжечь радиацией Украину, командование ВС РФ и руководство станции это отрицают, И теперь в этот спор включилось МАГАТЭ
Киселев отмечает, что американские спутники никаких взрывных устройств на ЗАЭС не увидели, эксперты МАГАТЭ тоже не подтверждают злого умысла России, но Киев может атаковать под чужим флагом, а потом сказать, что предупреждали. Телеведущий считает, что западная публика поверит в случае такого сценария, как и подконтрольные Киеву украинцы.
Дмитрий Киселев спрашивает, что успеет учудить Зеленский, когда до саммита в Вильнюсе — пара ночей:
"Идея в том, чтобы на этой волне втащить в войну если не сам блок НАТО целиком, то особенно горячих – по отдельности. Например, поляков".