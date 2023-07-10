https://ukraina.ru/20230710/1047906048.html

Дмитрий Киселев: "Украину будут обсуждать в Вильнюсе по остаточному принципу"

Дмитрий Киселев: "Украину будут обсуждать в Вильнюсе по остаточному принципу" - 10.07.2023 Украина.ру

Дмитрий Киселев: "Украину будут обсуждать в Вильнюсе по остаточному принципу"

Главной темой передачи "Вести недели" 09 июля 2023 года стал запланированный на 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе. Гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, с какими ожиданиями подходит к нему Украина, что ей обещают ее западные партнеры, что удалось получить Зеленскому и на что он может пойти в отчаянии перед саммитом.

2023-07-10T04:00

2023-07-10T04:00

2023-07-10T04:00

дмитрий киселев

нато

украина-нато

вильнюс

саммит

украина

кассетные боеприпасы

эксклюзив

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Скульптуру "Родина-мать" в Киеве, возведенную ко Дню Победы более сорока лет назад, на днях подсветили, спроецировав на неё американский флаг. Эта акция была приурочена к столь долгожданному для Киева саммиту НАТО в Вильнюсе, но получился как бы американский саван на фигуре. Дмитрий Киселев считает, что вне зависимости от того, какой была идея, вышла явная глупость, причем кощунственная глупость."К слову, "Родина-мать" в Киеве почти на десять метров выше американской статуи Свободы в Нью-Йорке. До сих пор несломленной стоит на высоком берегу Днепра. Но вот решили подгадить, поглумиться, не будучи способными соответствовать ни масштабу, ни замыслу", — говорит Дмитрий Киселев.Телеведущий считает, что эта акция демонстрирует, что Зеленский перед США буквально ползает на брюхе. "На него ведь так много в Вашингтоне ставили, а тут такая проруха", — говорит Киселев.На Зеленского у Запада было много надежд, как и на "Леопарды", но и "Леопарды" себя не оправдали. "Ползающей мишенью" танки "Леопард" в отчаянии назвал главнокомандующий ВСУ генерал Залужный в недавнем интервью газете The Washington Post."Эта техника приехала не на парад и не для фотосессий с политиками и знаменитостями. Она приехала, чтобы убивать на поле боя. Но "Леопард" на поле боя оказался не леопардом, а ползающей мишенью", – сказал Залужный.По мнению Дмитрия Киселева, это симптом отчаяния, как и у Зеленского. Еще в конце июня Зеленский пытался блефовать – грозил, что не поедет на саммит НАТО в Вильнюс, если Украина там не получит прямого предложения немедленно вступать в НАТО. Это заявлял замсоветника его администрации Игорь Жовква: "Эта заявка сейчас находится на столах лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом". И далее тот же Жовква, обвинив НАТО в "дефиците мужества", добавил, что в случае отказа у Зеленского нет причин посещать саммит.Однако за неделю все переменилось. Но не в вопросе членства Украины в НАТО – Украину "до победы над Россией" туда принимать не собираются и в Киеве это уже известно. Начальник разведки ВСУ Кирилл Буданов рассказал британской The Times об отсутствии у него иллюзий по поводу саммита: "Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине – ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я видел черновики речей".Дмитрий Киселев объясняет, что фраза "некоторые слова будут произнесены" – это, очевидно, про только что принятое Джо Байденом решение поставить Украине кассетные боеприпасы, что будет новым шагом в эскалации. "Я в конце концов принял рекомендацию Министерству обороны – не постоянно, а на этот переходный период, до момента, когда у нас будет больше вооружений и боеприпасов 155-миллиметрового калибра для передачи украинцам, предоставить им что-то с очень низким процентом отказа", – заявил Байден."Кассетные боеприпасы Украине предоставляются временно, потому что обычные 155-миллиметровые снаряды заканчиваются. Чтобы их произвести опять, Соединенным Штатам нужно время – примерно год. Это и есть тот самый "переходный период", о котором говорит Байден", — расшифровал Киселев.Он также объяснил, что стоит за словами про "очень низкий процент отказа" кассетных боеприпасов. Принцип действия кассетных боеприпасов состоит в том, что, например, кассетная бомба или кассетный снаряд, взрываясь, разбрасывают вокруг себя самостоятельные боеприпасы, которые называются суббоеприпасы. Часть из них взрывается сразу, уничтожая живую силу и объекты вокруг, но значительный процент этих суббоеприпасов не взрываются из-за несовершенства взрывателей. Этот технический "порок" до сих пор не удается разрешить. В результате неразорвавшиеся своего рода гранаты из смертоносного кассетника превращаются в мины замедленного действия. Они могут срабатывать спустя годы и неожиданно, а разминирование крайне сложно.США применяли кассетные боеприпасы во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и Югославии. Но, понимая, что передача таких боеприпасов может вызвать глобальное осуждение, США перестраховываются: "Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы очень осторожно, чтобы свести к минимуму любой риск для гражданского населения".Киселев напомнил, что в прошлом году на Западе обвиняли Россию в использовании кассетных боеприпасов. Вопрос об этом задали Джейн Псаки: "Что думаете о том, что русские применяют на Украине кассетные боеприпасы?" "Не могу подтвердить, но если это так, то кассетные боеприпасы – военное преступление".По крайней мере именно о "поддержке Украины" и "защите демократических ценностей" Байден посвятит в Вильнюсе свою, как анонсировано, важную речь.Зеленский же перед саммитом отправился в турне по четырем странам. В Болгарии у него произошло непонимание с президентом:— Мы готовы оказать поддержку, но не прямыми поставками боеприпасов, – заявил Радев.— Вы не поддерживаете поставки оружия, чтобы ваша армия не ослабла? Или вы не поддерживаете, чтобы не было усиления Украины? Хочу вам сказать: всей вашей армии будет недостаточно, чтобы воевать с Российской Федерацией, которая придет к вам сюда, – отметил Зеленский.— У этого конфликта нет военного решения. Я не предоставляю боеприпасы, особенно если они из резервов болгарской армии. Мой призыв такой. Прямо сейчас мы слышим слово "победа, победа, победа". Я понимаю, что для страны, находящейся в состоянии войны, это самое важное слово. Но мы также хотели бы больше слышать слово "мир".В Чехии и Словакии же Зеленскому пообещали боевые вертолеты и гаубицы. В Турции Эрдоган заявил, что Украина "заслуживает членства в НАТО", однако позже выразил желание, чтобы Москва и Киев вернулись к миру, несмотря на имеющиеся разногласия.Дмитрий Киселев также обратил внимание, что в расписании вильнюсского двухдневного саммита НАТО Украина как тема стоит в конце второго дня, после вступительного слова генсека Столтенберга, 4-х часов рабочих разговоров о Швеции в преддверии членства, в рамках 2-х часов на Совет "Украина – НАТО" на уровне глав государств и правительств перед итоговой пресс-конференцией:"Два часа на три десятка глав государств и премьеров – немного. Где уж тут Зеленскому разгуляться? Все холодно, забюрокрачено и с большой дистанцией, мол, не приближаться! Идите воюйте! Знайте своё дело!", — говорит Киселев.Киселев считает, что по остаточному принципу Украину будут обсуждать в Вильнюсе потому, что денег и оружия ушло на Киев немерено, а победы над Россией все нет.При этом телеведущий считает главной опасностью, что, оказавшись под прессингом обязательств, взятых перед Западом грубо за деньги и оружие, Зеленский может в какой-то момент психануть и пойти на отчаянный шаг по принципу "так не доставайся же ты никому".После трагедии на Каховской ГЭС, следующая возможная цель – атака на Запорожскую атомную электростанцию, которая под российским контролем с прошлого года. Недели три назад Киев начал информационную подготовку, мол, Россия заминировала атомную станцию и готова вот-вот взорвать ее, как Каховскую ГЭС. Во вторник Зеленский заявил, что на крыше энергоблоков замечены предметы, "похожие на взрывчатку". В видеообращении со ссылкой на свою разведку он говорит, что Россия может также "имитировать удар по станции" либо у нее есть "другой сценарий".Киселев отмечает, что американские спутники никаких взрывных устройств на ЗАЭС не увидели, эксперты МАГАТЭ тоже не подтверждают злого умысла России, но Киев может атаковать под чужим флагом, а потом сказать, что предупреждали. Телеведущий считает, что западная публика поверит в случае такого сценария, как и подконтрольные Киеву украинцы.Дмитрий Киселев спрашивает, что успеет учудить Зеленский, когда до саммита в Вильнюсе — пара ночей:

https://ukraina.ru/20230710/1047905853.html

https://ukraina.ru/20230710/1047884164.html

https://ukraina.ru/20230708/1047894586.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

дмитрий киселев, нато, украина-нато, вильнюс, саммит, украина, кассетные боеприпасы, эксклюзив