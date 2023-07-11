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"Польша предаёт свой народ". Володин рассказал, к чему приводит поддержка нацизма

"Польша предаёт свой народ". Володин рассказал, к чему приводит поддержка нацизма - 11.07.2023 Украина.ру

"Польша предаёт свой народ". Володин рассказал, к чему приводит поддержка нацизма

Поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Странам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают, поддерживая киевский режим. Об этом в годовщину Волынской резни написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале

2023-07-11T10:54

2023-07-11T10:54

2023-07-11T10:54

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Поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне. Киевский режим сегодня возвёл в герои нацистов, которые зверствовали во время войны и устроили, в частности, Волынскую резню. Странам НАТО пора осознать, какую чудовищную ошибку они совершают, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.11 июля - День памяти жертв Волынской резни – уничтожения польского населения бандеровцами.11 и 12 июля 1943 года украинская повстанческая армия (УПА)* провела "чистки" польского населения примерно в 150 городах во Владзимежском, Гороховском, Ковельском и Луцком уездах. По различным оценкам, были убиты 50-60 тысяч человек, многие из которых женщины, дети и старики.Поляков сжигали заживо, забивали топорами и вилами, топили в колодцах. Зверства подтверждены архивными документами, свидетельствами очевидцев, показаниями преступников. Убийства совершали члены Организации украинских националистов (ОУН)* и её военного подразделения —Украинской повстанческой армии (УПА)*, напомнил Володин.Сегодня киевский режим возвёл в герои совершавших эти кровавые преступления Степана Бандеру и его подручных.Поддержка нацизма приводит к страшным и разрушительным последствиям. "Руководство Польши не может этого не знать. С их стороны это больше чем предательство по отношению к собственному народу", подытожил Володин.Накануне 80-летней годовщины Волынской резни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил кладбище в селе Пузники в Тернопольской области, где ведутся поиски братской могилы. Министр заявил, что не успокоится, пока не будет найдена последняя жертва Волынской резни, погибшая от рук украинских националистов.Выжившая в Волынской резне Анна Осинска в интервью The NewYork Times рассказала о зверствах украинских националистов. Она не забыла бешеные крики "убей поляков, убей поляков", которые эхом разносились по ее родной деревне. Осинска возмущена тем, "что они не проявляют раскаяния".* Запрещенные в России экстремистские организации

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новости, россия (рф), польша, украина, волынская резня, вячеслав володин, бандеровцы, бандера, украинские националисты, оун-упа