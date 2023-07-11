Науседа призвал НАТО строить военные базы вблизи России - Times - 11.07.2023 Украина.ру
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Науседа призвал НАТО строить военные базы вблизи России - Times
Науседа призвал НАТО строить военные базы вблизи России - Times - 11.07.2023 Украина.ру
Науседа призвал НАТО строить военные базы вблизи России - Times
НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам газеты Times
2023-07-11T09:41
2023-07-11T09:41
новости
зарубежье
литва
гитанас науседа
нато
россия (рф)
ядерное оружие
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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО разместить постоянные военные силы вблизи российской границы в ответ на передачу тактического ядерного оружия Белоруссии.Науседа указал на "очень хрупкую и опасную ситуацию" и призвал союзников по Альянсу поторопиться с увеличением своих военных расходов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, что не нарушит международных обязательств.Путин пояснил, что России не передаёт Белоруссии своё ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий.
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новости, зарубежье, литва, гитанас науседа, нато, россия (рф), ядерное оружие
Новости, Зарубежье, Литва, Гитанас Науседа, НАТО, Россия (РФ), Ядерное оружие

Науседа призвал НАТО строить военные базы вблизи России - Times

09:41 11.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам газеты Times
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО разместить постоянные военные силы вблизи российской границы в ответ на передачу тактического ядерного оружия Белоруссии.
"НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, поскольку основополагающий договор с Москвой "мертв"", - заявил Науседа.
Науседа указал на "очень хрупкую и опасную ситуацию" и призвал союзников по Альянсу поторопиться с увеличением своих военных расходов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, что не нарушит международных обязательств.
Путин пояснил, что России не передаёт Белоруссии своё ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 12:03
Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в ЕвропеСША тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе. Это происходит на фоне лицемерной критики Запада размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают подталкивать мир к войне на уничтожение против РФ
 
НовостиЗарубежьеЛитваГитанас НауседаНАТОРоссия (РФ)Ядерное оружие
 
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