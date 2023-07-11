https://ukraina.ru/20230711/1047932389.html

Науседа призвал НАТО строить военные базы вблизи России - Times

Науседа призвал НАТО строить военные базы вблизи России - Times - 11.07.2023 Украина.ру

Науседа призвал НАТО строить военные базы вблизи России - Times

НАТО должна отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам газеты Times

2023-07-11T09:41

2023-07-11T09:41

2023-07-11T09:41

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литва

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ядерное оружие

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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО разместить постоянные военные силы вблизи российской границы в ответ на передачу тактического ядерного оружия Белоруссии.Науседа указал на "очень хрупкую и опасную ситуацию" и призвал союзников по Альянсу поторопиться с увеличением своих военных расходов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, что не нарушит международных обязательств.Путин пояснил, что России не передаёт Белоруссии своё ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий.

https://ukraina.ru/20230613/1047162736.html

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новости, зарубежье, литва, гитанас науседа, нато, россия (рф), ядерное оружие