Служитель болгарской церкви дважды за день "предал анафеме" Зеленского - эксклюзив
10:30 07.07.2023 (обновлено: 10:32 07.07.2023)
© Атанас Стефанов/Украина.ру
© Атанас Стефанов/Украина.ру
Болгарский служитель церкви, руководитель организации "Православные друзья России" Атанас Стефанов "предал анафеме" кортеж Владимира Зеленского, следовавшего на встречу с болгарскими властями. Об этом изданию Украина.ру сообщил сам Стефанов
Он рассказал, что в четверг, 6 июля, "предал анафеме" Зеленского дважды: первый раз в аэропорту, когда украинский президент прилетел в Софию, а второй - перед его встречей с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Именно второй эпизод и попал в прицелы видеокамер. В кадре также видно, что сотрудники местных правоохранительных органов пытались помешать представителю церкви.
"Анафема, Зеленский, фашистская Украина, сатанистские западники!" — выкрикнул Стефанов перед кортежем Зеленского.
Приезд Владимира Зеленского в Болгарию - свидетельство того, что киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт напрямую. Такое мнение 6 июля высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Аналогичного мнения придерживается и лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Он заявил, что визит Зеленского в Софию станет попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт, и назвал премьера страны Николая Денкова и украинского гостя нацпредателями.
Журналист и политический аналитик Олег Хавич в комментарии изданию Украина.ру отметил, что новое правительство Болгарии было сформировано буквально только что - в начале июня. Формальным премьером в нем является Николай Денков, реально руководит правительством экс-премьер Кирилл Петков, а его руками - США. Поэтому совершенно неудивительно, что это правительства сразу отправило приглашение Зеленскому.
Следующим шагом нового правительства Болгарии будет вполне осязаемая военная помощь Киеву, считает Хавич.
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