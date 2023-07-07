https://ukraina.ru/20230707/1047864246.html

Служитель болгарской церкви дважды за день "предал анафеме" Зеленского - эксклюзив

Служитель болгарской церкви дважды за день "предал анафеме" Зеленского - эксклюзив - 07.07.2023 Украина.ру

Служитель болгарской церкви дважды за день "предал анафеме" Зеленского - эксклюзив

Болгарский служитель церкви, руководитель организации "Православные друзья России" Атанас Стефанов "предал анафеме" кортеж Владимира Зеленского, следовавшего на встречу с болгарскими властями. Об этом изданию Украина.ру сообщил сам Стефанов

2023-07-07T10:30

2023-07-07T10:30

2023-07-07T10:32

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владимир зеленский

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Он рассказал, что в четверг, 6 июля, "предал анафеме" Зеленского дважды: первый раз в аэропорту, когда украинский президент прилетел в Софию, а второй - перед его встречей с президентом Болгарии Руменом Радевым.Именно второй эпизод и попал в прицелы видеокамер. В кадре также видно, что сотрудники местных правоохранительных органов пытались помешать представителю церкви.Приезд Владимира Зеленского в Болгарию - свидетельство того, что киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт напрямую. Такое мнение 6 июля высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Аналогичного мнения придерживается и лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Он заявил, что визит Зеленского в Софию станет попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт, и назвал премьера страны Николая Денкова и украинского гостя нацпредателями.Журналист и политический аналитик Олег Хавич в комментарии изданию Украина.ру отметил, что новое правительство Болгарии было сформировано буквально только что - в начале июня. Формальным премьером в нем является Николай Денков, реально руководит правительством экс-премьер Кирилл Петков, а его руками - США. Поэтому совершенно неудивительно, что это правительства сразу отправило приглашение Зеленскому.Следующим шагом нового правительства Болгарии будет вполне осязаемая военная помощь Киеву, считает Хавич.

https://ukraina.ru/20230706/1047847838.html

https://ukraina.ru/20230706/1047851489.html

https://ukraina.ru/20230706/1047859208.html

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новости, болгария, украина, анафема, церковь, владимир зеленский