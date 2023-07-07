Служитель болгарской церкви дважды за день "предал анафеме" Зеленского - эксклюзив - 07.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230707/1047864246.html
Служитель болгарской церкви дважды за день "предал анафеме" Зеленского - эксклюзив
Служитель болгарской церкви дважды за день "предал анафеме" Зеленского - эксклюзив - 07.07.2023 Украина.ру
Служитель болгарской церкви дважды за день "предал анафеме" Зеленского - эксклюзив
Болгарский служитель церкви, руководитель организации "Православные друзья России" Атанас Стефанов "предал анафеме" кортеж Владимира Зеленского, следовавшего на встречу с болгарскими властями. Об этом изданию Украина.ру сообщил сам Стефанов
2023-07-07T10:30
2023-07-07T10:32
новости
болгария
украина
анафема
церковь
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047863828_0:317:605:657_1920x0_80_0_0_739de1650547ada7e7120dabeeb49d02.jpg
Он рассказал, что в четверг, 6 июля, "предал анафеме" Зеленского дважды: первый раз в аэропорту, когда украинский президент прилетел в Софию, а второй - перед его встречей с президентом Болгарии Руменом Радевым.Именно второй эпизод и попал в прицелы видеокамер. В кадре также видно, что сотрудники местных правоохранительных органов пытались помешать представителю церкви.Приезд Владимира Зеленского в Болгарию - свидетельство того, что киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт напрямую. Такое мнение 6 июля высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Аналогичного мнения придерживается и лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Он заявил, что визит Зеленского в Софию станет попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт, и назвал премьера страны Николая Денкова и украинского гостя нацпредателями.Журналист и политический аналитик Олег Хавич в комментарии изданию Украина.ру отметил, что новое правительство Болгарии было сформировано буквально только что - в начале июня. Формальным премьером в нем является Николай Денков, реально руководит правительством экс-премьер Кирилл Петков, а его руками - США. Поэтому совершенно неудивительно, что это правительства сразу отправило приглашение Зеленскому.Следующим шагом нового правительства Болгарии будет вполне осязаемая военная помощь Киеву, считает Хавич.
https://ukraina.ru/20230706/1047847838.html
https://ukraina.ru/20230706/1047851489.html
https://ukraina.ru/20230706/1047859208.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047863828_0:240:605:694_1920x0_80_0_0_3ad7fb6b587a4dbf2aa04eef8cde8cb8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, болгария, украина, анафема, церковь, владимир зеленский
Новости, Болгария, Украина, анафема, Церковь, Владимир Зеленский

Служитель болгарской церкви дважды за день "предал анафеме" Зеленского - эксклюзив

10:30 07.07.2023 (обновлено: 10:32 07.07.2023)
 
© Атанас Стефанов/Украина.ру
© Атанас Стефанов/Украина.ру
Читать в
Болгарский служитель церкви, руководитель организации "Православные друзья России" Атанас Стефанов "предал анафеме" кортеж Владимира Зеленского, следовавшего на встречу с болгарскими властями. Об этом изданию Украина.ру сообщил сам Стефанов
Он рассказал, что в четверг, 6 июля, "предал анафеме" Зеленского дважды: первый раз в аэропорту, когда украинский президент прилетел в Софию, а второй - перед его встречей с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Именно второй эпизод и попал в прицелы видеокамер. В кадре также видно, что сотрудники местных правоохранительных органов пытались помешать представителю церкви.
"Анафема, Зеленский, фашистская Украина, сатанистские западники!" — выкрикнул Стефанов перед кортежем Зеленского.
Приезд Владимира Зеленского в Болгарию - свидетельство того, что киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт напрямую. Такое мнение 6 июля высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вчера, 13:52
Песков прокомментировал визит Зеленского в БолгариюПриезд Владимира Зеленского в Болгарию - свидетельство того, что киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт напрямую. Такое мнение 6 июля высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Аналогичного мнения придерживается и лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Он заявил, что визит Зеленского в Софию станет попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт, и назвал премьера страны Николая Денкова и украинского гостя нацпредателями.
Журналист и политический аналитик Олег Хавич в комментарии изданию Украина.ру отметил, что новое правительство Болгарии было сформировано буквально только что - в начале июня. Формальным премьером в нем является Николай Денков, реально руководит правительством экс-премьер Кирилл Петков, а его руками - США. Поэтому совершенно неудивительно, что это правительства сразу отправило приглашение Зеленскому.
Следующим шагом нового правительства Болгарии будет вполне осязаемая военная помощь Киеву, считает Хавич.
Зеленский Финляндия
Вчера, 16:43
Бархатный госпереворот: Хавич объяснил, почему Зеленского пригласили в Болгарию именно сейчасПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому, очевидно, нужно расширять горизонты своих поездок, чтобы получить новое вооружение. Однако в этот раз инициатива исходила не от него, а от нового проевропейского правительства Болгарии. Об этом в комментарии изданию Украина.ру заявил журналист и политический аналитик Олег Хавич
Зеленский Болгария
Вчера, 17:46
Политолог Младенов: Болгария может оказаться лягушкой, которую сварят на медленном огнеПока не объявлено, что именно Киев получит от Софии после визита в Болгарию Владимира Зеленского, но уже понятно, что эта военная помощь обернется против страны-донора. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру озвучил болгарский политолог, международный аналитик Станислав Младенов
 
НовостиБолгарияУкраинаанафемаЦерковьВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:47СМИ: британский наемник из ВСУ подорвался на мине и просится домой
10:47Власти Украины не понимают опасности. Что происходит вокруг Киево-Печерской лавры
10:39Глава МИД Грузии сказал, что станет с изгнанным из Киева послом
10:37Макгрегор рассказал о безумной ошибке Зеленского
10:34Силовики задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму
10:32Рогозин: Российские бойцы захватили целую ракету Storm Shadow
10:30Служитель болгарской церкви дважды за день "предал анафеме" Зеленского - эксклюзив
10:29Ветеран ФСБ Гончаров раскрыл планы Киева после того, как закончатся мужчины в стране. Видео
10:00Украинские боевики заставили батюшку в Донбассе рыть себе могилу ложкой
09:56The Washington Post: Байден одобрил передачу Украине кассетных снарядов
09:34Трофейные технологии Запада, "чёрное" зерно. Главное на Украине на утро 7 июля
09:11Эрдоган проведет переговоры с Зеленским в Стамбуле
08:58В Днепропетровской области загорелся газопровод высокого давления
08:32Военный эксперт назвал направления, где ВСУ наращивают силы
08:16МВД России будет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян
08:07Владимир Быстряков: В немцах, как и в украинцах, очень силён комплекс неполноценности
08:00Инцидент на мосту Марко-Поло (Лугоуцяо) – начало Войны сопротивления Японии
07:57В зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе
07:44ВСУ бросает пехоту на минные поля — Рогов
07:26Зеленский обвинил РФ в трудностях Украины со вступлением в НАТО
Лента новостейМолния