Трофейные технологии Запада, "чёрное" зерно. Главное на Украине на утро 7 июля

Трофейные технологии Запада, "чёрное" зерно. Главное на Украине на утро 7 июля - 07.07.2023 Украина.ру

Трофейные технологии Запада, "чёрное" зерно. Главное на Украине на утро 7 июля

Стали известны подробности о трофейной ракете Storm Shadow. Западные журналисты рассказали о нелегальных поставках украинского зерна за рубеж

2023-07-07T09:34

2023-07-07T09:34

2023-07-07T10:46

Подробности захвата британской ракеты Storm Shadow у себя в телеграм-канале рассказал начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.«Вот теперь уже можно выдохнуть. Двухдневная операция по эвакуации трофейной Storm Shadow успешно завершена. Ракета только что передана одному из наших оборонных предприятий, специалисты которого "расшифруют" алгоритмы системы управления этого опасного ракетного вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО», — написал он к вечеру 6 июля.Рогозин поблагодарил бойцов добровольческого отряда БАРС-11 и командование подразделения «Царских волков» в Запорожской области, лично полковника Артура Бацева, известного под позывным «Питон», за проявленное мужество.«Нашим парням пришлось доставать матчасть Storm Shadow из "серой зоны" линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Противник попытался предотвратить захват нами такого трофея и доставку его на "материк", направив на перехват свою ДРГ, но парни справились с поставленной задачей и только что отчитались передо мной результатом. Молодцы!» — подчеркнул Рогозин.Он выразил надежду на то, что изучение системы управления этой ракеты позволит специалистам российского оборонно-промышленного комплекса быстро найти для российской ПВО противоядие и «усмирить британо-французский шторм».Позже, в комментарии РИА «Новости» Рогозин рассказал подробности захвата ракеты.«Она разрушена только частично — упала очень удачно плашмя. Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», — отметил Рогозин.Рогозин уточнил, что в ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. При этом операция по эвакуации трофея заняла два дня.«Там работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Несмотря на то что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, всё время перемещаться и даже принять бой — была попытка ДРГ противника перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения», — добавил Рогозин.По его словам, он рад, что именно его подразделение взяло такой трофей, изучение которого позволит улучшить работу ПВО.«Рад, что именно наше подразделение это сделало. Теперь наша ПВО будет сбивать эту штуку, и она постепенно станет бесполезной», — подчеркнул Рогозин.Крылатую ракету Storm Shadow совместно разработали Великобритания и Франция, её дальность в зависимости от модификации — от 250 до 560 километров. Именно такими ракетами Украина наносила удары по Луганску, Бердянску, Геническу, Скадовску, а также по Чонгарскому мосту. При этом во время ударов ВСУ были человеческие жертвы.«Чёрное» зерноКак сообщает расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), Украина проверяет сотни компаний, занимающихся экспортом зерна из страны.«Журналисты заинтересовались, кто импортировал в Евросоюз украинское "черное" зерно на миллионы евро. Они обнаружили ликвидированные компании, подставных лиц и международные сельскохозяйственные гиганты. Украина проверяет сотни компаний — многие из них создали после начала полномасштабного российского вторжения, — которые, вероятно, продавали украинское зерно без надлежащего оформления или уплаты налогов. Ряд европейских компаний, которые импортировали украинское зерно и сами вызывают много вопросов», — отмечается в расследовании.По данным журналистов, в первые семь месяцев спецоперации большую часть зерна, прошедшего через румынский пограничный пункт Халмеу и другие пункты в Румынии, экспортировали сомнительные украинские компании, обвиняемые в неуплате налогов и других преступлениях.«Они среди более чем трёхсот фирм, которые с прошлого сентября находятся под следствием на Украине. По данным прокуратуры, только за прошлый год они лишили государство по меньшей мере $ 140 млн», — сообщают журналисты.В их распоряжении оказались судебные документы. Согласно последним, власти изъяли у некоторых компаний десятки тысяч тонн зерна, что и пытаются оспорить эти компании в суде.«Несколько высокопоставленных чиновников, в частности сотрудников таможни, которые работали в портах в Одесской области, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями для организации схемы уклонения от уплаты налогов», — также сообщают журналисты.На ситуацию обращают внимание и украинские депутаты.«Они вообще никаких налогов не платят! Ноль! Для чего там нужны все эти правоохранители (различные правоохранительные ведомства, присутствующие на таможенных пунктах. — Ред.), если они этого не видят?» — заявил нардеп Ярослав Железняк.В целом, в первые семь месяцев спецоперации в подобных схемах были уличены 80 украинских компаний. За это время они отправили не менее 1,7 млн тонн зерна стоимостью $ 495 млн компаниям в Румынии, Венгрии и Чехии. При этом официально Украина за это же время экспортировала в Румынию примерно вдвое больше зерна — на сумму около $ 1 млрд.Также журналисты сообщают, что среди покупателей зерна есть офшорные фирмы, венгерские предприятия, которые приговорили к ликвидации за непредставление отчётности, компании-посредники в Венгрии и Чехии, фирмы, которые ранее попадали на неуплату налогов, компании, которые принадлежат или имеют отношение к лицам со связями в политике или осужденных преступников, а также крупные международные зерновые трейдеры, в частности COFCO International, Bunge, Viterra и Ameropa Holding.«Мужчина, который в документах значится владельцем одного из этих импортеров, рассказал журналистам, что во время лечения в психиатрической клинике к нему подошёл человек и предложил деньги за то, чтобы он вписал свое имя в документы компании. Он указал на других пациентов, которых также привлекли к схеме», — указывается в расследовании.Речь идёт о руководителе фирмы The Mark Global 27-летнем чехе Ондрее Стана, который сегодня выкладывает в TikTok видео о личностном развитии. Стана рассказал журналистам, что, когда несколько лет назад лечился от биполярного расстройства в чешском городе Брно, человек по имени Альберт предложил ему и еще нескольким пациентам «присоединиться» к компаниям. «Он пообещал 400 евро в месяц, которые я за два года получил в лучшем случае раз семь. Я быстро понял, что совершил ошибку, но не знал, что делать. Я попросил их убрать моё имя из документов», — рассказал Стана.Как утверждают журналисты, за электронными адресами, которые указаны для The Mark Global в венгерском корпоративном реестре, вероятно, стоит украинец по имени Альберт Янишевский, которому было всего 23 года на момент основания компаний в 2019 году.При этом в ряде международных компаний, заподозренных в операциях с «чёрным» зерном уклонились от ответа. Так, COFCO International сказали, что у них нет информации о транзакциях с нечистоплотными украинскими фирмами. В Viterra заявили, что не могут подтвердить данные о «прямом сотрудничестве» с ними, а в Bunge и Ameropa не отреагировали на запросы о комментариях.Данные украинской прокуратуры свидетельствуют, что под следствием находятся несколько сотен компаний — вероятно, их регистрировали «неизвестные лица». Компании «проявляют признаки фиктивной деятельности» и не платят налогов.Самой активной такой компанией, по данным журналистов, является основанная в феврале 2021 года фирма «Талстактив», которая сменила адрес и переименовалась в Technotrade Supply. За всё время существования её владельцы менялись трижды. Также журналисты упоминают несколько венгерских фирм, одна из которых не уплатила налогов на $ 20 млн.Также упоминаются и венгерские дочерние компании международных корпораций. Так, румынская «дочка» COFCO импортировала в мае 2022 года семена подсолнечника на $ 2,3 млн через «Талстактив» по $ 0,40 за килограмм, в то время как на международных рынках стоимость составляла $ 0,67 за килограмм. Румынские «дочки» таких трейдеров, как Viterra (ранее Glencore Agriculture) и Ameropa Holding, так же импортировали зерно через сомнительные украинские фирмы, сообщают журналисты.При этом недостаток зерна испытывают страны Африки, под предлогом спасения которых от голода Украина и Запад добиваются продления «зерновой сделки».

