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Депутат Госдумы Слуцкий предложил открыть военные кафедры в каждом медицинском вузе

Депутат Госдумы Слуцкий предложил открыть военные кафедры в каждом медицинском вузе - 19.06.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы Слуцкий предложил открыть военные кафедры в каждом медицинском вузе

Военные кафедры в медицинских ВУЗах необходимо открыть уже к началу учебного года. Такое мнение выразил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграмм-канале 19 июня

2023-06-19T13:11

2023-06-19T13:11

2023-06-19T13:11

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слуцкий

лдпр

врачи

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В 2024 году число военно-учебных центров (бывших военных кафедр) в российских вузах увеличат с 4 до 17. В ЛДПР предложили открывать военные кафедры во всех медицинских вузах с 1 сентября 2023 года. Каждый врач, вне зависимости от гражданской специализации, должен иметь именно врачебную военно-учётную специальность, считает Слуцкий.По данным Слуцкого, 35 процентов врачей получили военно-учётную специальность (ВУС) среднего или младшего медперсонала, а 8 процентов имеют ВУС, вовсе не связанную с медициной.Слуцкий заявил, что государство тратило огромные деньги на подготовку врача для того, чтобы его знания и навыки "фактически игнорировались в критической для страны ситуации".Глава партии добавил, что на подготовке врачей экономить не стоит.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"

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новости, слуцкий, лдпр, врачи