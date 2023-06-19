Депутат Госдумы Слуцкий предложил открыть военные кафедры в каждом медицинском вузе - 19.06.2023 Украина.ру
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Депутат Госдумы Слуцкий предложил открыть военные кафедры в каждом медицинском вузе
Депутат Госдумы Слуцкий предложил открыть военные кафедры в каждом медицинском вузе - 19.06.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы Слуцкий предложил открыть военные кафедры в каждом медицинском вузе
Военные кафедры в медицинских ВУЗах необходимо открыть уже к началу учебного года. Такое мнение выразил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграмм-канале 19 июня
2023-06-19T13:11
2023-06-19T13:11
новости
слуцкий
лдпр
врачи
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В 2024 году число военно-учебных центров (бывших военных кафедр) в российских вузах увеличат с 4 до 17. В ЛДПР предложили открывать военные кафедры во всех медицинских вузах с 1 сентября 2023 года. Каждый врач, вне зависимости от гражданской специализации, должен иметь именно врачебную военно-учётную специальность, считает Слуцкий.По данным Слуцкого, 35 процентов врачей получили военно-учётную специальность (ВУС) среднего или младшего медперсонала, а 8 процентов имеют ВУС, вовсе не связанную с медициной.Слуцкий заявил, что государство тратило огромные деньги на подготовку врача для того, чтобы его знания и навыки "фактически игнорировались в критической для страны ситуации".Глава партии добавил, что на подготовке врачей экономить не стоит.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, слуцкий, лдпр, врачи
Новости, Слуцкий, ЛДПР, врачи

Депутат Госдумы Слуцкий предложил открыть военные кафедры в каждом медицинском вузе

13:11 19.06.2023
 
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Военные кафедры в медицинских ВУЗах необходимо открыть уже к началу учебного года. Такое мнение выразил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграмм-канале 19 июня
В 2024 году число военно-учебных центров (бывших военных кафедр) в российских вузах увеличат с 4 до 17. В ЛДПР предложили открывать военные кафедры во всех медицинских вузах с 1 сентября 2023 года. Каждый врач, вне зависимости от гражданской специализации, должен иметь именно врачебную военно-учётную специальность, считает Слуцкий.
По данным Слуцкого, 35 процентов врачей получили военно-учётную специальность (ВУС) среднего или младшего медперсонала, а 8 процентов имеют ВУС, вовсе не связанную с медициной.
„Мы в ЛДПР считаем, что этого совершенно недостаточно. ВУЦ должны быть открыты в каждом медицинском ВУЗе уже с 1 сентября 2023 года!“ - написал Слуцкий.
Слуцкий заявил, что государство тратило огромные деньги на подготовку врача для того, чтобы его знания и навыки "фактически игнорировались в критической для страны ситуации".

„Хочешь мира – готовься к войне. Наивно полагать, что навыки военных врачей не могут оказаться востребованными“. - отметил он.

Глава партии добавил, что на подготовке врачей экономить не стоит.
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