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Военнослужащий США задержан в России по обвинению в краже - СМИ

Военнослужащий США задержан в России по обвинению в краже - СМИ - 06.05.2024 Украина.ру

Военнослужащий США задержан в России по обвинению в краже - СМИ

Штаб-сержант американской армии пойман в России на воровстве, Белый дом в курсе и уже переадресовал имеющуюся информацию в Пентагон, сообщил координатор Белого дома Джон Кирби, передает газета Mirror US

2024-05-06T23:35

2024-05-06T23:35

2024-05-06T23:36

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Другие подробности задержания вора пока не сообщаются, неизвестно и имя фигуранта. По данным NBC News, военнослужащий находился в Южной Корее и в России по неким личным причинам. В начале мая его поймали во Владивостоке, после чего РФ уведомила Государственный департамент США об "уголовном задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", уточняет СМИ. Само задержание СМИ называет "деликатным вопросом" и якобы с этим связывают отсутствие деталей дела.Ранее СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма.

https://ukraina.ru/20240423/1054668671.html

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новости, россия, сша, пентагон, джон кирби, кража, шпионаж, сво, инаугурация, президент