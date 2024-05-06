Военнослужащий США задержан в России по обвинению в краже - СМИ - 06.05.2024 Украина.ру
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Военнослужащий США задержан в России по обвинению в краже - СМИ
Военнослужащий США задержан в России по обвинению в краже - СМИ - 06.05.2024 Украина.ру
Военнослужащий США задержан в России по обвинению в краже - СМИ
Штаб-сержант американской армии пойман в России на воровстве, Белый дом в курсе и уже переадресовал имеющуюся информацию в Пентагон, сообщил координатор Белого дома Джон Кирби, передает газета Mirror US
2024-05-06T23:35
2024-05-06T23:36
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Другие подробности задержания вора пока не сообщаются, неизвестно и имя фигуранта. По данным NBC News, военнослужащий находился в Южной Корее и в России по неким личным причинам. В начале мая его поймали во Владивостоке, после чего РФ уведомила Государственный департамент США об "уголовном задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", уточняет СМИ. Само задержание СМИ называет "деликатным вопросом" и якобы с этим связывают отсутствие деталей дела.Ранее СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма.
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новости, россия, сша, пентагон, джон кирби, кража, шпионаж, сво, инаугурация, президент
Новости, Россия, США, Пентагон, Джон Кирби, кража, шпионаж, СВО, инаугурация, президент

Военнослужащий США задержан в России по обвинению в краже - СМИ

23:35 06.05.2024 (обновлено: 23:36 06.05.2024)
 
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© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Штаб-сержант американской армии пойман в России на воровстве, Белый дом в курсе и уже переадресовал имеющуюся информацию в Пентагон, сообщил координатор Белого дома Джон Кирби, передает газета Mirror US
Другие подробности задержания вора пока не сообщаются, неизвестно и имя фигуранта.
По данным NBC News, военнослужащий находился в Южной Корее и в России по неким личным причинам. В начале мая его поймали во Владивостоке, после чего РФ уведомила Государственный департамент США об "уголовном задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", уточняет СМИ.
"До задержания солдат США самостоятельно ездил в Россию, причина поездки пока не называется. Дополнительных подробностей предоставлено не было, и Россия пока не комментирует этот вопрос", – говорится в публикации.
Само задержание СМИ называет "деликатным вопросом" и якобы с этим связывают отсутствие деталей дела.
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