Военнослужащий США задержан в России по обвинению в краже - СМИ
23:35 06.05.2024 (обновлено: 23:36 06.05.2024)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Штаб-сержант американской армии пойман в России на воровстве, Белый дом в курсе и уже переадресовал имеющуюся информацию в Пентагон, сообщил координатор Белого дома Джон Кирби, передает газета Mirror US
Другие подробности задержания вора пока не сообщаются, неизвестно и имя фигуранта.
По данным NBC News, военнослужащий находился в Южной Корее и в России по неким личным причинам. В начале мая его поймали во Владивостоке, после чего РФ уведомила Государственный департамент США об "уголовном задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", уточняет СМИ.
"До задержания солдат США самостоятельно ездил в Россию, причина поездки пока не называется. Дополнительных подробностей предоставлено не было, и Россия пока не комментирует этот вопрос", – говорится в публикации.
Само задержание СМИ называет "деликатным вопросом" и якобы с этим связывают отсутствие деталей дела.
Ранее СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма.