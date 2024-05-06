https://ukraina.ru/20240506/1054930624.html

РФ впервые пригрозила ударами по британской территории, МИД предупредило через посла Великобритании

РФ впервые пригрозила ударами по британской территории, МИД предупредило через посла Великобритании - 06.05.2024 Украина.ру

РФ впервые пригрозила ударами по британской территории, МИД предупредило через посла Великобритании

Послу Великобритании выражен решительный протест в связи с недавним заявлением главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия. Об этом 6 мая сообщили в Министерстве иностранных дел РФ

2024-05-06T17:06

2024-05-06T17:06

2024-05-06T17:08

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В официальном заявлении на сайте ведомства сказано, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева, а потому РФ оставляет за собой право атаковать любые военные объекты и технику Великобритании на Украине и за ее пределами. Кроме того, в МИД РФ напомнили, что недавние слова Кэмерона противоречат ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России. Сообщение о том, что Кэмерон сделал это громкое заявление в ходе своего визита в Киев опубликовала газета Reuters. Позже журналисты отозвали публикацию, ссылаясь на "пересмотр деталей". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что резонанс, который вызвало это заявление, вынудило Лондон "дать заднюю и принести в жертву Reuters".

https://ukraina.ru/20240503/1054875717.html

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новости, россия, великобритания, мид, сво, война, военная эскалация, кэмерон, мария захарова, лондон