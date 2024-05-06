РФ впервые пригрозила ударами по британской территории, МИД предупредило через посла Великобритании - 06.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240506/1054930624.html
РФ впервые пригрозила ударами по британской территории, МИД предупредило через посла Великобритании
РФ впервые пригрозила ударами по британской территории, МИД предупредило через посла Великобритании - 06.05.2024 Украина.ру
РФ впервые пригрозила ударами по британской территории, МИД предупредило через посла Великобритании
Послу Великобритании выражен решительный протест в связи с недавним заявлением главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия. Об этом 6 мая сообщили в Министерстве иностранных дел РФ
2024-05-06T17:06
2024-05-06T17:08
новости
россия
великобритания
мид
сво
война
военная эскалация
кэмерон
мария захарова
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/38/1032483833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c073c2f6bd0d82cef9ea74f9bc766742.jpg
В официальном заявлении на сайте ведомства сказано, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева, а потому РФ оставляет за собой право атаковать любые военные объекты и технику Великобритании на Украине и за ее пределами. Кроме того, в МИД РФ напомнили, что недавние слова Кэмерона противоречат ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России. Сообщение о том, что Кэмерон сделал это громкое заявление в ходе своего визита в Киев опубликовала газета Reuters. Позже журналисты отозвали публикацию, ссылаясь на "пересмотр деталей". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что резонанс, который вызвало это заявление, вынудило Лондон "дать заднюю и принести в жертву Reuters".
https://ukraina.ru/20240503/1054875717.html
россия
великобритания
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/38/1032483833_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7dcb3c42ffb4d3fc38fc99a0dc376fe1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, великобритания, мид, сво, война, военная эскалация, кэмерон, мария захарова, лондон
Новости, Россия, Великобритания, МИД, СВО, война, военная эскалация, Кэмерон, Мария Захарова, Лондон

РФ впервые пригрозила ударами по британской территории, МИД предупредило через посла Великобритании

17:06 06.05.2024 (обновлено: 17:08 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать в
Послу Великобритании выражен решительный протест в связи с недавним заявлением главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия. Об этом 6 мая сообщили в Министерстве иностранных дел РФ
В официальном заявлении на сайте ведомства сказано, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева, а потому РФ оставляет за собой право атаковать любые военные объекты и технику Великобритании на Украине и за ее пределами.
"Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса", – сказано в сообщении.
Кроме того, в МИД РФ напомнили, что недавние слова Кэмерона противоречат ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России.
Сообщение о том, что Кэмерон сделал это громкое заявление в ходе своего визита в Киев опубликовала газета Reuters. Позже журналисты отозвали публикацию, ссылаясь на "пересмотр деталей".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что резонанс, который вызвало это заявление, вынудило Лондон "дать заднюю и принести в жертву Reuters".
Иван Лошкарев - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
3 мая, 16:00
Иван Лошкарев: Пока Кэмерон угрожает России ракетными ударами, Украина превращается в Южный СуданВоинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона это попытка привлечь к себе внимание, обозначить свою особую решимость. Это игра на уровне пиара, а не на уровне стратегии.
 
НовостиРоссияВеликобританияМИДСВОвойнавоенная эскалацияКэмеронМария ЗахароваЛондон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23МИД Франции прокомментировало резонансную публикацию СМИ об отправке Иностранного легиона на Украину
17:06РФ впервые пригрозила ударами по британской территории, МИД предупредило через посла Великобритании
16:49Зеленского доставят в тюрьму солдаты ВСУ: Дудчак о неожиданном ударе России по режиму на Украине
16:39Путин рассказал, что понял после 8 лет гражданской войны в Донбассе
16:24Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная война
16:14Источник сообщил по каким статьям МВД разыскивает Зеленского и Порошенко
15:32Главу МИД Польши шокировал поступок судьи, поддержавшего Москву
15:00Армен Гаспарян о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России
14:42"Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада
14:31"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение
14:04"Придется отдать территории": глава ВВС Латвии предположил, чем закончится украинский конфликт
13:58"Снять напряженность". Зачем Председатель Си хочет спасти Европу от США
13:24Алексей Подберезкин об учении с тактическим ядерным оружием: Франция узнает, что Россия возьмет Одессу
13:10Трагедия под Белгородом, учения ядерных сил, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 мая
13:09"Требуются особые меры": Кремль объяснил ракетные учения в РФ угрозами Запада
12:48Уволился и попросил убежище. Польский судья выступил против политики в отношении Минска и Москвы
12:12С земли, воды и воздуха. Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия
12:00Убийство Рассела Бентли: наказание для виновных должно быть неотвратимым
11:03Де-факто это объявление войны: Ищенко о планах Запада по блокаде Калининграда и конфликту с Россией
10:50Завербованный ВСУ россиянин пытался подорвать здания судов в Тамбове - ФСБ
Лента новостейМолния