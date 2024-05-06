РФ впервые пригрозила ударами по британской территории, МИД предупредило через посла Великобритании
17:06 06.05.2024 (обновлено: 17:08 06.05.2024)
Послу Великобритании выражен решительный протест в связи с недавним заявлением главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия. Об этом 6 мая сообщили в Министерстве иностранных дел РФ
В официальном заявлении на сайте ведомства сказано, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева, а потому РФ оставляет за собой право атаковать любые военные объекты и технику Великобритании на Украине и за ее пределами.
"Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса", – сказано в сообщении.
Кроме того, в МИД РФ напомнили, что недавние слова Кэмерона противоречат ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России.
Сообщение о том, что Кэмерон сделал это громкое заявление в ходе своего визита в Киев опубликовала газета Reuters. Позже журналисты отозвали публикацию, ссылаясь на "пересмотр деталей".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что резонанс, который вызвало это заявление, вынудило Лондон "дать заднюю и принести в жертву Reuters".
3 мая, 16:00Иван Лошкарев: Пока Кэмерон угрожает России ракетными ударами, Украина превращается в Южный СуданВоинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона это попытка привлечь к себе внимание, обозначить свою особую решимость. Это игра на уровне пиара, а не на уровне стратегии.