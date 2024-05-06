https://ukraina.ru/20240506/1054938322.html

Украина уже получила ракеты к системам ПВО от союзников

Украина уже получила ракеты к системам ПВО от союзников - 06.05.2024 Украина.ру

Украина уже получила ракеты к системам ПВО от союзников

Украина уже получила ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, которые ей передали союзники, сообщили в понедельник в правительстве Испании, передает El Mundo

2024-05-06T21:10

2024-05-06T21:10

2024-05-06T21:11

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По мнению министра обороны Испании Маргариты Роблес, переданные установки помогут Украине защищаться от регулярных атак российской армии. "Партия ракет к Patriot уже прибыла на Украину. Ее доставили на прошлой неделе. Очевидно, что мы работаем в этом вопросе в координации с нашими союзниками, потому что мы понимаем, что Украина защищает свою целостность, она защищает человеческие жизни", – сказала Роблес во время посещения военных объектов в Сарагосе, где лечатся и проходят подготовку украинские военнослужащие. Министр добавила, что Евросоюз обязан сохранять свою приверженность к поддержке киевского режима. В конце апреля сообщалось, что Испания согласилась поставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot под давлением со стороны НАТО и Евросоюза. Уточнялось, что и другие союзники, которые располагают ракетами Patriot, также находятся под аналогичным давлением.

https://ukraina.ru/20240321/1054032407.html

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новости, украина, испания, ес, нато, военная помощь, военная техника, спецоперация, сво