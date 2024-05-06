Украина уже получила ракеты к системам ПВО от союзников - 06.05.2024 Украина.ру
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Украина уже получила ракеты к системам ПВО от союзников
Украина уже получила ракеты к системам ПВО от союзников - 06.05.2024 Украина.ру
Украина уже получила ракеты к системам ПВО от союзников
Украина уже получила ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, которые ей передали союзники, сообщили в понедельник в правительстве Испании, передает El Mundo
2024-05-06T21:10
2024-05-06T21:11
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По мнению министра обороны Испании Маргариты Роблес, переданные установки помогут Украине защищаться от регулярных атак российской армии. "Партия ракет к Patriot уже прибыла на Украину. Ее доставили на прошлой неделе. Очевидно, что мы работаем в этом вопросе в координации с нашими союзниками, потому что мы понимаем, что Украина защищает свою целостность, она защищает человеческие жизни", – сказала Роблес во время посещения военных объектов в Сарагосе, где лечатся и проходят подготовку украинские военнослужащие. Министр добавила, что Евросоюз обязан сохранять свою приверженность к поддержке киевского режима. В конце апреля сообщалось, что Испания согласилась поставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot под давлением со стороны НАТО и Евросоюза. Уточнялось, что и другие союзники, которые располагают ракетами Patriot, также находятся под аналогичным давлением.
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новости, украина, испания, ес, нато, военная помощь, военная техника, спецоперация, сво
Новости, Украина, Испания, ЕС, НАТО, военная помощь, военная техника, Спецоперация, СВО

Украина уже получила ракеты к системам ПВО от союзников

21:10 06.05.2024 (обновлено: 21:11 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосольство Испании
Посольство Испании - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Украина уже получила ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, которые ей передали союзники, сообщили в понедельник в правительстве Испании, передает El Mundo
По мнению министра обороны Испании Маргариты Роблес, переданные установки помогут Украине защищаться от регулярных атак российской армии.
"Партия ракет к Patriot уже прибыла на Украину. Ее доставили на прошлой неделе. Очевидно, что мы работаем в этом вопросе в координации с нашими союзниками, потому что мы понимаем, что Украина защищает свою целостность, она защищает человеческие жизни", – сказала Роблес во время посещения военных объектов в Сарагосе, где лечатся и проходят подготовку украинские военнослужащие.
Министр добавила, что Евросоюз обязан сохранять свою приверженность к поддержке киевского режима.
В конце апреля сообщалось, что Испания согласилась поставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot под давлением со стороны НАТО и Евросоюза. Уточнялось, что и другие союзники, которые располагают ракетами Patriot, также находятся под аналогичным давлением.
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
21 марта, 22:49
Союзники Украины малы, бедны и нерешительны – The EconomistСлишком малы, чтобы иметь значение, значительно разорены, чтобы помочь, очень нерешительны, чтобы использовать всю свою силу – именно так описывают британские журналисты сегодняшних союзников Украины. Их поддержка ВСУ распределена неравномерно, что вредит Киеву, пишет газета The Economist
 
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