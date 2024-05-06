Нидерланды планируют поставить Украине F-16 осенью
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
© Пресс-служба президента Украины
Согласно утвержденному плану союзников Киева, первые истребители F-16 Украина получит от Нидерландов не раньше осени этого года. Об этом 6 мая заявил министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе, передает издание Delfi
"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", – сказала она.
Министр также напомнила, что сегодня пилоты украинской армии обучаются управлению истребителями в нескольких странах. Таким образом, если "удастся удержаться на этом пути", Дания намерена передать самолеты летом, а Нидерланды присоединятся к таким поставкам с осени.
В начале мая в ВСУ пообещали первые вылеты на американских F-16 после Пасхи.
В МИД РФ предупредили, что российская сторона будет реагировать на переданные украинской армии самолеты F-16 как на носители ядерного оружия, поскольку те были задействованы в ядерных миссиях НАТО.
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