Нидерланды планируют поставить Украине F-16 осенью - 06.05.2024 Украина.ру
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Нидерланды планируют поставить Украине F-16 осенью
Нидерланды планируют поставить Украине F-16 осенью - 06.05.2024 Украина.ру
Нидерланды планируют поставить Украине F-16 осенью
Согласно утвержденному плану союзников Киева, первые истребители F-16 Украина получит от Нидерландов не раньше осени этого года. Об этом 6 мая заявил министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе, передает издание Delfi
2024-05-06T21:46
2024-05-06T21:46
новости
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военная техника
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Министр также напомнила, что сегодня пилоты украинской армии обучаются управлению истребителями в нескольких странах. Таким образом, если "удастся удержаться на этом пути", Дания намерена передать самолеты летом, а Нидерланды присоединятся к таким поставкам с осени. В начале мая в ВСУ пообещали первые вылеты на американских F-16 после Пасхи. В МИД РФ предупредили, что российская сторона будет реагировать на переданные украинской армии самолеты F-16 как на носители ядерного оружия, поскольку те были задействованы в ядерных миссиях&nbsp;НАТО.
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новости, нидерланды, украина, киев, вооруженные силы украины, f-16, нато, военная помощь, военная техника, истребитель, всу, сво, спецоперация
Новости, Нидерланды, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, F-16, НАТО, военная помощь, военная техника, истребитель, ВСУ, СВО, Спецоперация

Нидерланды планируют поставить Украине F-16 осенью

21:46 06.05.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Согласно утвержденному плану союзников Киева, первые истребители F-16 Украина получит от Нидерландов не раньше осени этого года. Об этом 6 мая заявил министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе, передает издание Delfi
"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", – сказала она.
Министр также напомнила, что сегодня пилоты украинской армии обучаются управлению истребителями в нескольких странах. Таким образом, если "удастся удержаться на этом пути", Дания намерена передать самолеты летом, а Нидерланды присоединятся к таким поставкам с осени.
В начале мая в ВСУ пообещали первые вылеты на американских F-16 после Пасхи.
В МИД РФ предупредили, что российская сторона будет реагировать на переданные украинской армии самолеты F-16 как на носители ядерного оружия, поскольку те были задействованы в ядерных миссиях НАТО.
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
4 мая, 05:19
"Мы готовимся к теплому приему": полковник Баранец о том, что будет, если F-16 будут удирать в ПольшуЕсли в ходе воздушного боя F-16 будут "удирать" на украинские аэродромы, их до победного конца будут преследовать российские ВКС. Но если они "сбегут" в Польшу, военные будут вынуждены атаковать аэродром в Жешуве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
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