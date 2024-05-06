Нидерланды планируют поставить Украине F-16 осенью

"Мы готовимся к теплому приему": полковник Баранец о том, что будет, если F-16 будут удирать в Польшу

Если в ходе воздушного боя F-16 будут "удирать" на украинские аэродромы, их до победного конца будут преследовать российские ВКС. Но если они "сбегут" в Польшу, военные будут вынуждены атаковать аэродром в Жешуве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец