https://ukraina.ru/20240507/1054912682.html

Храпач: ВСУ попытаются поразить Россию в самое сердце

Храпач: ВСУ попытаются поразить Россию в самое сердце - 07.05.2024 Украина.ру

Храпач: ВСУ попытаются поразить Россию в самое сердце

Владимир Зеленский пообещал западным кураторам компенсировать провалы в Работино и Очеретино ударом по Крымскому мосту. Какова вероятность атаки на него со стороны ВСУ, в интервью изданию Украина.ру оценил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач

2024-05-07T03:00

2024-05-07T03:00

2024-05-07T03:00

новости

сергей храпач

россия

крымский мост

крым

украина.ру

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Он добавил, что сам Крымский мост не несет критического стратегического значения с точки зрения снабжения группировки российских войск, однако играет важный политический смысл.Крымский мост уже дважды атаковали ВСУ. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз мост подвергся атаке 17 июля 2023 года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.С тех пор представители киевского режима неоднократно обещали устроить новый теракт на Крымской переправе, а в конце апреля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в своих соцсетях пост, в котором написал: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировалиЕще есть время: литовский дипломат намекнул на возможный удар по Крымскому мостуNewsweek обратились в МИД Украины с вопросом, а те признались в теракте на Крымском мостуПрезидент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ. После чего ВС РФ начали наносить удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.В ближайшее время у переправы появится сухопутная альтернатива, такое заявление в марте на митинге в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией сделал президент РФ Владимир Путин.У Крымского моста скоро будет сухопутная альтернатива - ПутинВ начале мая стало известно, что российские строители закончили возводить железную дорогу из Мариуполя и по новым путям уже отправился первый поезд в Волноваху.Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на УкраинеПо результатам Общекрымского референдума 18 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. Спустя четыре года - 15 мая 2018-го - состоялась торжественная церемония открытия автодорожного моста через Керченский пролив.ИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра

https://ukraina.ru/20240506/1054885036.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей храпач, россия, крымский мост, крым, украина.ру