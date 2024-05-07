https://ukraina.ru/20240507/1054912682.html
Храпач: ВСУ попытаются поразить Россию в самое сердце
Храпач: ВСУ попытаются поразить Россию в самое сердце - 07.05.2024 Украина.ру
Храпач: ВСУ попытаются поразить Россию в самое сердце
Владимир Зеленский пообещал западным кураторам компенсировать провалы в Работино и Очеретино ударом по Крымскому мосту. Какова вероятность атаки на него со стороны ВСУ, в интервью изданию Украина.ру оценил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2024-05-07T03:00
2024-05-07T03:00
2024-05-07T03:00
новости
сергей храпач
россия
крымский мост
крым
украина.ру
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Он добавил, что сам Крымский мост не несет критического стратегического значения с точки зрения снабжения группировки российских войск, однако играет важный политический смысл.Крымский мост уже дважды атаковали ВСУ. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.Второй раз мост подвергся атаке 17 июля 2023 года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.С тех пор представители киевского режима неоднократно обещали устроить новый теракт на Крымской переправе, а в конце апреля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в своих соцсетях пост, в котором написал: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировалиЕще есть время: литовский дипломат намекнул на возможный удар по Крымскому мостуNewsweek обратились в МИД Украины с вопросом, а те признались в теракте на Крымском мостуПрезидент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ. После чего ВС РФ начали наносить удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.В ближайшее время у переправы появится сухопутная альтернатива, такое заявление в марте на митинге в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией сделал президент РФ Владимир Путин.У Крымского моста скоро будет сухопутная альтернатива - ПутинВ начале мая стало известно, что российские строители закончили возводить железную дорогу из Мариуполя и по новым путям уже отправился первый поезд в Волноваху.Россия завершила строительство железной дороги из Мариуполя, сообщили на УкраинеПо результатам Общекрымского референдума 18 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. Спустя четыре года - 15 мая 2018-го - состоялась торжественная церемония открытия автодорожного моста через Керченский пролив.ИНТЕРВЬЮ Подполковник ФСБ СЕРГЕЙ ХРАПАЧ: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сергей храпач, россия, крымский мост, крым, украина.ру
Новости, Сергей Храпач, Россия, Крымский мост, Крым, Украина.ру
Храпач: ВСУ попытаются поразить Россию в самое сердце
Владимир Зеленский пообещал западным кураторам компенсировать провалы в Работино и Очеретино ударом по Крымскому мосту. Какова вероятность атаки на него со стороны ВСУ, в интервью изданию Украина.ру оценил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Весьма высокая. В 2018 году наш президент сказал, что Крымский мост - символ воссоединения Крыма с материковой Россией. Война - это как правило бизнес-проект, который нуждается в пиаре. Так вот для своего "бизнес-проекта" Зеленскому обязательно нужен рекламный ход, чтобы показать "инвесторам" боевых действий (коллективному Западу), что деньги тратятся правильно. Поэтому цель - поразить Россию прямо в сердце, сломав ее символ, сделав больно нашему президенту, накануне или между инаугурационными мероприятиями и Днем Победы", - сказал Храпач.
Он добавил, что сам Крымский мост не несет критического стратегического значения с точки зрения снабжения группировки российских войск, однако играет важный политический смысл.
Крымский мост уже дважды атаковали ВСУ. Первый раз взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста были разрушены.
Второй раз мост подвергся атаке 17 июля 2023 года. В результате погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы. Была повреждена автодорожная часть переправы.
С тех пор представители киевского режима неоднократно обещали устроить новый теракт на Крымской переправе, а в конце апреля посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в своих соцсетях пост, в котором написал: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить ответ. После чего ВС РФ начали наносить удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины.
В ближайшее время у переправы появится сухопутная альтернатива, такое заявление в марте на митинге в честь 10-летия воссоединения полуострова с Россией сделал президент РФ Владимир Путин.
В начале мая стало известно, что российские строители закончили возводить железную дорогу из Мариуполя и по новым путям уже отправился первый поезд в Волноваху.
По результатам Общекрымского референдума 18 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. Спустя четыре года - 15 мая 2018-го - состоялась торжественная церемония открытия автодорожного моста через Керченский пролив.