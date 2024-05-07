"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Ситуация в направлении Часов Яра сложная. ВСУ там окопались и используют его как один из рубежей обороны. С боеприпасами у врага все в порядке, поэтому сначала необходимо сосредоточиться на уничтожении орудий, из которых бьют ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас на Луганском оперативном направлении ВС РФ продолжают двигаться в сторону Часова Яра. Бойцы сталкиваются с тем, что противнику поставляют много FPV-дронов, средств РЭБ, артиллерийских снарядов и РСЗО, рассказал эксперт.
Обстановка на этом направлении сложная. Вопрос состоит не в том, чтобы штурмовать сам микрорайон "Канал". Понятно, что ВСУ там окопались и используют его как один из рубежей обороны, добавил он.
"Но я не знаю, надо ли нам заходить в сам этот город, учитывая, что противник бьет по нам из артиллерии, "Хаймарсов" и ракет ATACMS. С боеприпасами у врага все в порядке. Наверное, сначала нам предстоит сосредоточиться на уничтожении орудий, из которых ВСУ открывают по нам огонь", - подчеркнул Киселев.
Кстати, недавно на Купянском направлении российские бойцы уничтожили две установки "Хаймарс". Сначала их обнаружили с помощью БПЛА, а потом туда прилетел "Искандер", отметил военный.
Точность этого ОТРК составляет считаные метры от цели. И в случае с Часовым Яром ВС РФ будут действовать точно так же. Разведка будет наблюдать за полем боя с воздуха и прослушивать радиоэфиры ВСУ, заключил собеседник издания.
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