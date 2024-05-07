https://ukraina.ru/20240507/1054914178.html

"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре

"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре - 07.05.2024 Украина.ру

"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре

Ситуация в направлении Часов Яра сложная. ВСУ там окопались и используют его как один из рубежей обороны. С боеприпасами у врага все в порядке, поэтому сначала необходимо сосредоточиться на уничтожении орудий, из которых бьют ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-05-07T03:31

2024-05-07T03:31

2024-05-07T03:31

новости

россия

лнр

киселев

купянское направление

часов яр

ракеты

himars

всу

atacms

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Сейчас на Луганском оперативном направлении ВС РФ продолжают двигаться в сторону Часова Яра. Бойцы сталкиваются с тем, что противнику поставляют много FPV-дронов, средств РЭБ, артиллерийских снарядов и РСЗО, рассказал эксперт.Обстановка на этом направлении сложная. Вопрос состоит не в том, чтобы штурмовать сам микрорайон "Канал". Понятно, что ВСУ там окопались и используют его как один из рубежей обороны, добавил он.Кстати, недавно на Купянском направлении российские бойцы уничтожили две установки "Хаймарс". Сначала их обнаружили с помощью БПЛА, а потом туда прилетел "Искандер", отметил военный.Точность этого ОТРК составляет считаные метры от цели. И в случае с Часовым Яром ВС РФ будут действовать точно так же. Разведка будет наблюдать за полем боя с воздуха и прослушивать радиоэфиры ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240505/1054907392.html

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новости, россия, лнр, киселев, купянское направление, часов яр, ракеты, himars, всу, atacms, "искандер", сво, канал