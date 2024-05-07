"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре - 07.05.2024 Украина.ру
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"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре
"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре - 07.05.2024 Украина.ру
"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре
Ситуация в направлении Часов Яра сложная. ВСУ там окопались и используют его как один из рубежей обороны. С боеприпасами у врага все в порядке, поэтому сначала необходимо сосредоточиться на уничтожении орудий, из которых бьют ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-05-07T03:31
2024-05-07T03:31
новости
россия
лнр
киселев
купянское направление
часов яр
ракеты
himars
всу
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Сейчас на Луганском оперативном направлении ВС РФ продолжают двигаться в сторону Часова Яра. Бойцы сталкиваются с тем, что противнику поставляют много FPV-дронов, средств РЭБ, артиллерийских снарядов и РСЗО, рассказал эксперт.Обстановка на этом направлении сложная. Вопрос состоит не в том, чтобы штурмовать сам микрорайон "Канал". Понятно, что ВСУ там окопались и используют его как один из рубежей обороны, добавил он.Кстати, недавно на Купянском направлении российские бойцы уничтожили две установки "Хаймарс". Сначала их обнаружили с помощью БПЛА, а потом туда прилетел "Искандер", отметил военный.Точность этого ОТРК составляет считаные метры от цели. И в случае с Часовым Яром ВС РФ будут действовать точно так же. Разведка будет наблюдать за полем боя с воздуха и прослушивать радиоэфиры ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240505/1054907392.html
россия
лнр
купянское направление
часов яр
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, лнр, киселев, купянское направление, часов яр, ракеты, himars, всу, atacms, "искандер", сво, канал
Новости, Россия, ЛНР, Киселев, Купянское направление, Часов Яр, ракеты, HIMARS, ВСУ, ATACMS, "Искандер", СВО, канал

"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре

03:31 07.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ситуация в направлении Часов Яра сложная. ВСУ там окопались и используют его как один из рубежей обороны. С боеприпасами у врага все в порядке, поэтому сначала необходимо сосредоточиться на уничтожении орудий, из которых бьют ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас на Луганском оперативном направлении ВС РФ продолжают двигаться в сторону Часова Яра. Бойцы сталкиваются с тем, что противнику поставляют много FPV-дронов, средств РЭБ, артиллерийских снарядов и РСЗО, рассказал эксперт.
Обстановка на этом направлении сложная. Вопрос состоит не в том, чтобы штурмовать сам микрорайон "Канал". Понятно, что ВСУ там окопались и используют его как один из рубежей обороны, добавил он.
"Но я не знаю, надо ли нам заходить в сам этот город, учитывая, что противник бьет по нам из артиллерии, "Хаймарсов" и ракет ATACMS. С боеприпасами у врага все в порядке. Наверное, сначала нам предстоит сосредоточиться на уничтожении орудий, из которых ВСУ открывают по нам огонь", - подчеркнул Киселев.
Кстати, недавно на Купянском направлении российские бойцы уничтожили две установки "Хаймарс". Сначала их обнаружили с помощью БПЛА, а потом туда прилетел "Искандер", отметил военный.
Точность этого ОТРК составляет считаные метры от цели. И в случае с Часовым Яром ВС РФ будут действовать точно так же. Разведка будет наблюдать за полем боя с воздуха и прослушивать радиоэфиры ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
5 мая, 19:47
Запахло жаренным: Рогов объяснил, что значит объявление Зеленского в розыскРоссия подала четкий сигнал, объявив действующего президента Украины Владимир Зеленского в розыск, дав понять, что с ним никто не намерен вести переговоры. Таким мнением поделился сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов
 
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04:01Чтобы бить из "Хаймарсов" по Крыму: эксперт объяснил, зачем ВСУ пытаются прогрызть "брешь" на Днепре
03:45Оружие будущего: полковник запаса рассказал, как Украина готовит новых дроноводов и где тестирует БПЛА
03:31"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре
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