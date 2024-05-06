https://ukraina.ru/20240506/1054934842.html

Предупреждение Западу. Итоги 6 мая на Украине

Предупреждение Западу. Итоги 6 мая на Украине - 06.05.2024 Украина.ру

Предупреждение Западу. Итоги 6 мая на Украине

Послов Великобритании и Франции вызвали в МИД России

2024-05-06T18:42

2024-05-06T18:42

2024-05-06T18:42

эксклюзив

хроники

эммануэль макрон

кэмерон

украина

россия

франция

иностранный легион

нато

мид

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Послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси выразили протест из-за высказываний министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России, сообщили в министерстве иностранных дел России."Найджел Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами", — сообщили в МИД РФ.В министерстве подчеркнули, что враждебный выпад Кэмерона противоречит заверениям Лондона о том, что передаваемые Киеву крылатые ракеты большой дальности не будут использовать для ударов по России. Таким образом, Британия де-факто признала себя стороной конфликта на Украине, указали в МИД РФ.Кроме того, Кейси заявили, что высказывания британского министра иностранных дел свидетельствуют о серьезной эскалации и подтверждают возрастающее участие Британии в военных действиях на стороне Украины. Кейси призвали задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов, а также "самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания" главы МИД Британии."Вроде одна и та же новость, но подают ее совершенно по разному и оттого смысл сказанного меняется диаметрально. МИД РФ вызвал британского посла и заявил, что в случае ударов британским оружием по территории России, Москва оставляет за собой право нанесения ударов по британским военным объектам на территории Украины. В другом прочтении этой новости есть дополнение: наносить удары по британским военным объектам на Украине и за её пределами. Согласитесь, что смысл сказанного существенно разнится. Удары по британским базам за территорией Украины, это хорошо, но вот удары по ним же на территории, как по мне не должны быть в тексте предупреждения и бить по ним нужно априори", - прокомментировал заявление российского МИД военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".Другой российский военкор Александр Коц напомнил, что Украина уже применяла британское оружие против России."Стесняюсь сказать, но Украина уже била по России британским оружием. К примеру, ракеты Сторм Шэдоу прилетали и по Луганску, и по Бердянску, и по Крыму… Уже пора бить по британским объектам "на территории Украины и за ее пределами"?" - указал он.Ранее глава британского МИД Кэмерон одобрил удары Украины вглубь России при помощи британского оружия."У Украины есть такое право. Так же, как Россия бьёт вглубь Украины, вы можете понять, почему Украине нужно чувствовать, что она защищает себя", — заявил Кэмерон в интервью Reuters во время пребывания в Киеве 2 мая.Кроме того, он рассказал, что Британия будет спонсировать Украину.Также в МИД РФ был вызван посол Франции Пьер Леви. Он провёл в министерстве 40 минут. На вопросы поджидавших его журналистов дипломат отвечать отказался.Практически одновременно МИД Франции опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что на Украину направлены бойцы французского Иностранного легиона."Нет, Франция не отправляла солдат на Украину", - указывалось в публикации на странице министерства в Х.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье в издании Asia Times сообщил о том, что французы отправили своих военных на Украину."Первоначальная группа французских военнослужащих насчитывает около 100 человек. Это лишь первый транш из примерно 1500 солдат французского Иностранного легиона, который должен прибыть на Украину. Эти войска размещаются непосредственно в зоне боевых действий и призваны помочь украинцам противостоять наступлению России на Донбассе. Первые 100 человек — специалисты по артиллерии и наблюдению", - отметил Брайен.Он также рассказал, где дислоцированы французы."Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона", — отметил он.По его словам, первую группу военных из французской части уже отправили в активные бои с российским подразделениями в районе Донбасса.Брайен указал, что решение отправить бойцов Иностранного легиона "само по себе является своеобразным французским компромиссом"."Франция не развёртывает свою армию, и, помимо небольшого числа офицеров, посланные люди не являются гражданами Франции", - отметил он.По его словам, решение Франции имеет два значения, помимо очевидного, которое потенциально может спровоцировать общеевропейскую войну."Прежде всего, это позволяет Макрону отправить войска в Украину и действовать как крутой парень, не встречая особого сопротивления внутри страны. Это потому, что солдат французской армии не посылают, и в ближайшем будущем не будет никакого последующего призыва на военную службу или других мер.Это явно снижает потенциальную ярость политических оппонентов Макрона. Вторая причина — гнев Макрона по поводу того, что французские войска, почти все из Легиона, выгоняются из Сахельской Африки и заменяются русскими.Контроль над франкоязычной Африкой и богатством, которое она приносит французским политикам, был сломлен восстанием и революциями в Африке, а также решительным переворотом в сторону России – либо напрямую, либо через ЧВК "Вагнера ("Группу Вагнера")", - указал Брайен.Его статья появилась на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направления войск НАТО на Украину.В профессиональном сообществе информацию Брайена подвергли сомнению."Что это за эксперт такой который не ссылается вообще ни на что... 3 полк основной в ФИЛ? Не в укор 3 полку, но любой знает,что лидирующие позиции всегда занимали репманы,а не трёшка. 3-й находится в составе FAG (Les Forces armées en Guyane)французские вооруженные силы в Гвиане и заточен на ведение боевых действий в джунглях с соответствующим снаряжением и обмундированием для данного "театра боевых действий". Хотя каких действий? Операция "Гарпия" по противодействию нелегальной золотодобычи? Где + уже является изъятие 1250 литров топлива, 3,5 кг золота и 9 кг ртути? Какие связисты и артиллеристы?...Представим ,что эта сотня под видом советников и прибудет. Что она масштабно сможет изменить? Рота добровольческого контингента. Вот что? Расскажут как из пальмы лежанку сделать или гамак повесить в Серебрянском лесу? Легионеры сами ржут от того,что их уже записали в оборонительные позиции Славянска. 8000 - округляя это общая численного легиона с поварами, ансамблем песни и пляски, учебным полком, штабом, инструкторами, МТО, рембазой, обслуживающим персоналом и т. д. 500-600 человек - это ВЕСЬ 3REI. Вместе с женами легионеров. И детьми <...> Какие, б***ь, 1500?" - указал автор одной из групп, посвящённых французскому Иностранному легиону.По его словам, знакомые славянские бойцы легиона, а также никто из французских бойцов как действующих, так и уволенных в запас, ничего об этом не знает.Он также отметил, что сейчас Франции не хватает сил для обеспечения безопасности грядущей летней Олимпиады.В то же время, издание La Repubblica сообщило, что в НАТО установили две "красные линии", после которых введут войска на Украину. Одна из них — участие Сухопутных войск ВС Белоруссии в СВО и заход белорусских подразделений на Украину, вторая — дестабилизация обстановки в Молдавии. Последнее, как отметили эксперты, может устроить сама Украина, попытавшись дестабилизировать обстановку в Приднестровье. Ранее с территории Украины не раз атаковали территорию ПМР.Ближе к вечером 6 мая стало известно и о заявлении МИД РФ по поводу самолётов F-16 для Украины."В ближайшее время ожидается появление на украинском ТВД многофункциональных самолетов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения - неядерного и ядерного. Самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых "совместных ядерных миссиях" НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию", - указывалось в заявлении МИД РФ.В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание и на другие заявления и действия Запада, указав, что они и "легли в основу принятого решения о проведении российскими военными учений с задействованием части сил и средств ядерного сдерживания, которые призваны стать отрезвляющим сигналом Западу и его марионеткам в Киеве".

https://ukraina.ru/20240506/1054917470.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, эммануэль макрон, кэмерон, украина, россия, франция, иностранный легион, нато, мид