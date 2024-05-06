https://ukraina.ru/20240506/1054939544.html
ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник
ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник - 06.05.2024 Украина.ру
ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник
Украинская армия атакует территорию России с раннего утра 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, выпустит не менее 50 дронов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свой источник
2024-05-06T22:52
2024-05-06T22:52
2024-05-06T22:52
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Отмечается, что первоначально украинские военнослужащие запустят десятки беспилотных летательных аппаратов с целью израсходовать ресурсы противовоздушной обороны, а затем ВСУ нанесут удар по согласованной заранее цели. Такие символические мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматривались врагами России как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки, заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вместе с тем, он подчеркивал, что страна уже научилась с этим бороться.
https://ukraina.ru/20240423/1054666901.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, rt, украинская армия, терроризм, террорист, всу, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, RT, украинская армия, терроризм, террорист, ВСУ, СВО
ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник
Украинская армия атакует территорию России с раннего утра 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, выпустит не менее 50 дронов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свой источник