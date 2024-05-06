ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник - 06.05.2024 Украина.ру
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ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник
ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник - 06.05.2024 Украина.ру
ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник
Украинская армия атакует территорию России с раннего утра 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, выпустит не менее 50 дронов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свой источник
2024-05-06T22:52
2024-05-06T22:52
новости
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
rt
украинская армия
терроризм
террорист
всу
сво
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Отмечается, что первоначально украинские военнослужащие запустят десятки беспилотных летательных аппаратов с целью израсходовать ресурсы противовоздушной обороны, а затем ВСУ нанесут удар по согласованной заранее цели. Такие символические мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматривались врагами России как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки, заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вместе с тем, он подчеркивал, что страна уже научилась с этим бороться.
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452
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новости, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, rt, украинская армия, терроризм, террорист, всу, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, RT, украинская армия, терроризм, террорист, ВСУ, СВО

ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник

22:52 06.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
© POOL
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Украинская армия атакует территорию России с раннего утра 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, выпустит не менее 50 дронов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свой источник
"ВСУ готовят массированный удар по территории России с шести утра 7 мая. По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет", – сказано в телеграм-канале СМИ.
Отмечается, что первоначально украинские военнослужащие запустят десятки беспилотных летательных аппаратов с целью израсходовать ресурсы противовоздушной обороны, а затем ВСУ нанесут удар по согласованной заранее цели.
Такие символические мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматривались врагами России как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки, заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вместе с тем, он подчеркивал, что страна уже научилась с этим бороться.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 12:42
Матвиенко рассказала, можно ли Украину признать государством-террористомУкраину нельзя признать государством-террористом, так как такое понятие отсутствует в международном праве. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам РИА Новости
 
НовостиРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныRTукраинская армиятерроризмтеррористВСУСВО
 
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