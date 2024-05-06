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ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник

ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник - 06.05.2024 Украина.ру

ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник

Украинская армия атакует территорию России с раннего утра 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, выпустит не менее 50 дронов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свой источник

2024-05-06T22:52

2024-05-06T22:52

2024-05-06T22:52

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Отмечается, что первоначально украинские военнослужащие запустят десятки беспилотных летательных аппаратов с целью израсходовать ресурсы противовоздушной обороны, а затем ВСУ нанесут удар по согласованной заранее цели. Такие символические мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматривались врагами России как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки, заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вместе с тем, он подчеркивал, что страна уже научилась с этим бороться.

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новости, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, rt, украинская армия, терроризм, террорист, всу, сво