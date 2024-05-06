https://ukraina.ru/20240506/1054937718.html
Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины - 06.05.2024 Украина.ру
Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
Варшава продолжит финансировать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые ранее и передала Киеву, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает "Украинская правда"
2024-05-06T20:07
2024-05-06T20:07
2024-05-06T20:07
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польша
украина
варшава
михаил федоров
starlink
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Он подчеркнул, что Польша остается "последовательным украинским партнером по треку цифровизации". Помимо этого, Польша и Украина договорились внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления. Ранее в Польше рассказали из-за чего тысячи украинцев призывного возраста могут быть депортированы домой.
https://ukraina.ru/20230923/1049644916.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, варшава, михаил федоров, starlink
Новости, Польша, Украина, Варшава, Михаил Федоров, Starlink
Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
Варшава продолжит финансировать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые ранее и передала Киеву, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает "Украинская правда"