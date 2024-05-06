https://ukraina.ru/20240506/1054937718.html

Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины

Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины - 06.05.2024 Украина.ру

Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины

Варшава продолжит финансировать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые ранее и передала Киеву, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает "Украинская правда"

2024-05-06T20:07

2024-05-06T20:07

2024-05-06T20:07

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Он подчеркнул, что Польша остается "последовательным украинским партнером по треку цифровизации". Помимо этого, Польша и Украина договорились внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления. Ранее в Польше рассказали из-за чего тысячи украинцев призывного возраста могут быть депортированы домой.

https://ukraina.ru/20230923/1049644916.html

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новости, польша, украина, варшава, михаил федоров, starlink