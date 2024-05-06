Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины - 06.05.2024 Украина.ру
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Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины - 06.05.2024 Украина.ру
Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
Варшава продолжит финансировать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые ранее и передала Киеву, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает "Украинская правда"
2024-05-06T20:07
2024-05-06T20:07
новости
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Он подчеркнул, что Польша остается "последовательным украинским партнером по треку цифровизации". Помимо этого, Польша и Украина договорились внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления. Ранее в Польше рассказали из-за чего тысячи украинцев призывного возраста могут быть депортированы домой.
https://ukraina.ru/20230923/1049644916.html
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новости, польша, украина, варшава, михаил федоров, starlink
Новости, Польша, Украина, Варшава, Михаил Федоров, Starlink

Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины

20:07 06.05.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
Зеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
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Варшава продолжит финансировать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые ранее и передала Киеву, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает "Украинская правда"
Он подчеркнул, что Польша остается "последовательным украинским партнером по треку цифровизации".
"Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом", - сказал Федоров.
Помимо этого, Польша и Украина договорились внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления.
Ранее в Польше рассказали из-за чего тысячи украинцев призывного возраста могут быть депортированы домой.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
23 сентября 2023, 12:13
Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над КрымомАмериканский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил 22 сентября руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone
 
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