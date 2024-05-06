https://ukraina.ru/20240506/1054929645.html

"Вы думаете, русские будут сидеть и смотреть?" Действительно ли Запад готов ввести войска на Украину

"Вы думаете, русские будут сидеть и смотреть?" Действительно ли Запад готов ввести войска на Украину - 06.05.2024 Украина.ру

"Вы думаете, русские будут сидеть и смотреть?" Действительно ли Запад готов ввести войска на Украину

От инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск на Украину, озвученной в конце февраля, многие страны сразу же поспешили дистанцироваться. Но эта тема не только не закрыта ─ она начинает набирать обороты

2024-05-06T18:18

2024-05-06T18:18

2024-05-06T18:22

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Французские войска уже на передовой. Но это не точноБывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в колонке для гонконгского издания Asia Times утверждает, что солдаты французского Иностранного легиона - войскового соединения в составе сухопутных войск и состоящего преимущественно из иностранцев, - уже прибыли на Украину."Они были развёрнуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона", — написал он.По словам Брайена, первая группа отправленных на Украину бойцов насчитывает 100 человек – это специалисты по артиллерии и наблюдению, а всего в зону конфликта могут направить примерно 1500 бойцов. Войска размещаются непосредственно в зоне боевых действий и призваны помочь ВСУ противостоять наступлению российских войск в Донбассе.Решение отправить на Украину солдат Иностранного легиона бывший помощник заместителя главы Пентагона называет своеобразным компромиссом президента Эммануэля Макрона, поскольку Франция не развёртывает свою армию ─ речь идёт о небольшом количестве офицеров, к тому же, не французских граждан. Макрон, по его словам, хочет выглядеть "крутым парнем", не встречая особого сопротивления внутри страны."Это потому, что солдат французской армии не посылают, и в ближайшем будущем не будет никакого призыва на военную службу или других мер. Это явно снижает потенциальную ярость политических оппонентов Макрона", — поясняет Брайен.Ближе к вечеру 6 марта МИД Франции выступил с заявлением, что Париж не отправлял бойцов Иностранного легиона в зону боевых действий.Решимость Макрона, граничащая со страхомПри этом Макрон в интервью британскому журналу The Economist, опубликованном 2 мая, вновь подтвердил приверженность идее отправить военнослужащих Пятой республики в зону конфликта и назвал условия для этого шага.По его словам, Запад слишком много сомневался, определяя границы своих действий. Если в 2022 году государства НАТО отказывались передавать Киеву танки и дальнобойные ракеты, то сейчас отправляют их регулярно. Правда, часть из них уже выведена из строя российскими войсками и в настоящий момент красуется на Поклонной горе.В интервью французской газете La Tribune лидер Пятой республики позволил себе достаточно резко высказаться о России – она якобы стала дестабилизирующей державой, которая не ставит себе никаких стратегических ограничений. Хотя ВС РФ, в отличие от ВСУ, в ходе выполнения боевых заданий работает исключительно по военным объектам, а не атакует мирное население и работающих в зоне конфликта журналистов."Какая же слабость - априори устанавливать [себе] ограничения по отношению к такому противнику. Напротив, мы должны лишить его всякой видимости, поскольку именно это создаёт потенциал для сдерживания. Смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чём не рассказывать слишком подробно", - заявил Макрон.А может, просто рассказывать нечего?"Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил запрос Украины - чего сегодня нет, - у нас были бы легитимные основания задать себе этот вопрос [об отправке войск]", - сказал президент в интервью The Economist, утверждая, что многие страны поддерживают такой подход.Ну раз так, то с начала 2024 года российские войска уже дважды совершали прорыв - в Авдеевке и Очеретино. А украинским властям, так долго и упорно выбивавшим из Запада возобновление военной помощи, ничего не стоило бы попросить введения иностранных войск, если бы всё зависело только от одной фразы из Киева. Правда, вскоре после заявления Макрона сразу и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сказал, что Киев может обратиться с такой просьбой, если ВСУ самостоятельно не смогут остановить ВС РФ, и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил (да не где-нибудь, а в интервью канадскому телеканалу CBC), что его страна будет признательна партнёрам, если они примут решение ввести войска на Украину, если время придёт. В принципе, первое условие уже выполнено, а выполнить второе можно буквально в течение часа или и того меньше. Однако вводить свои войска на Украину западные государства не торопятся. Очевидно, что причина явно в чём-то другом.Демонстрируя такую решимость относительно вмешательства в украинский конфликт, Макрон при этом старается усидеть на двух стульях – а вдруг что-то пойдёт не так."Мы правильно поступаем, что оставляем двери открытыми для переговоров с Россией. В противном случае мы бы отказались от международного порядка, а, значит, от мира и безопасности", - повторил он в очередной раз.Да и в Киев французский лидер не спешит. Хотя визит был запланирован ещё на 13-14 февраля, его перенесли по соображениям безопасности на середину марта. Однако в итоге Макрон до нынешнего дня до украинской столицы так и не доехал.Западные СМИ объясняют это тем, что Макрон хотел сначала проконсультироваться с партнёрами по НАТО насчёт ввода войск на Украину. Судя по всему, достичь консенсуса на этих консультациях не удаётся.США, Германия, Великобритания, Италия и другие члены Альянса уже высказались против инициативы президента Франции. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после слов Макрона ещё раз подчеркнул, что Варшава" не готовится и не будет посылать войска на Украину".НАТО и США тоже готовы послать войска на УкраинуА меж тем НАТО, как сообщает итальянская газета La Repubblica, негласно, без официальных сообщений установило две "красные линии" для вмешательства в ситуацию на Украине:· прямое или косвенное вмешательство третьей страны в конфликт (например, Белоруссии)· военная провокация в отношении Польши или стран Прибалтики, а также военные действия против МолдавииВ случае пересечения этих "красных линий" НАТО может задействовать около 100 000 военнослужащих, которые находятся в Венгрии, Румынии, Словакии, Польше и Прибалтики. Сначала привлекут военно-воздушные силы, а сухопутные войска – как последнюю меру. При этом на Украине уже находятся инкогнито около 1000 западных военнослужащих, примерно половина из них поляки, отмечает La Repubblica.Одновременно заявление о возможном введении войск на Украину прозвучало из Соединённых Штатов. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис в эфире телеканала CBS News сказал: "Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придётся ввязаться в конфликт - не только с помощью наших денег, но и наших военнослужащих".А смысл отправлять войска тогда, когда ВСУ уже потерпят поражение?Представители Белого дома неоднократно и категорично заявляли, что президент Джо Байден не собирается отправлять военных на Украину из-за риска эскалации конфликта.Почему американцы относительно спокойно относятся к украинскому конфликту (не считая недовольства насчёт финансовых трат на помощь Киеву)? Как раз-таки потому, что, в отличие от Ирака и Сирии, на войну не отправляют их отцов, мужей, братьев, сыновей. Но если власти переступят эту черту, то общество выскажет своё мнение по этому поводу. И оно будет явно не в пользу действующей администрации, что чревато для Байдена неприятностями в преддверии новой схватки с Дональдом Трампом за президентский пост. К слову, если бы выборы проходили сегодня, то Трамп обошёл бы Байдена по числу набранных голосов выборщиков – 312 против 226. Так что США – а это ключевой член НАТО по военному потенциалу - отправлять войска на Украину сейчас ой как невыгодно.А как проходила бы интервенция США на Украину, в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон: "Чтобы Соединённые Штаты могли вмешаться каким-нибудь способом в конфликт на Украине, потребуется пять-семь месяцев на наращивание развёртываемых сил США в Германии и Румынии. Вы думаете, что русские будут просто так сидеть и смотреть, как американцы собирают 600-700-тысячную армию?"Однако, по его словам, США сейчас не в состоянии организовать такую масштабную военную акцию, поскольку общая численность американской армии, разбросанной по всей планете, составляет около 420-450 000 военнослужащих. В таком случае, если Вашингтон всё же решит вторгнуться на Украину, придётся отозвать американских солдат из Латинской Америки, Африки и других регионов.К слову Франция, по оценке швейцарского полковника Александра Вотравера, может отправить на Украину две бригады, или до 12 000 бойцов максимум на три месяца. А если говорить о длительном сроке пребывания, то не больше двух батальонов. Это капля в море по сравнению с полумиллионной армией РФ. К тому же, эти французские военные размещены в Восточной Европе, а значит, действуют под общим командованием НАТО. Следовательно, их нельзя использовать самостоятельно.Так вот, подводя итог. Все эти заявления западных политиков о возможном введении своих войск на Украину выглядит больше как инструмент манипуляции с целью убедить противников финансирования Киева продолжить оказание военной помощи: дескать, в противном случае Россия нападёт на Европу, большинство стран которой состоит в НАТО. А соответственно, и на Альянс, памятуя о 5-й статье Устава. Так что лучше заплатить ВСУ, чтобы воевали они, а не мы. Кроме того, это способ прозондировать почву на предмет того, какие государства Запада реально готовы отправить своих военных на Украину. Пока таковых немного, и отсутствие консенсуса в рядах НАТО, особенно в свете отказа ключевых членов, останавливает ястребов.Но вот что останавливает американцев и европейцев от интервенции на Украину гораздо сильнее всех остальных факторов, так это осознание того, что Россия обязательно ответит. Причём ответит так, что плохо будет как раз-таки Западу.За время проведения спецоперации российская сторона и улучшила стратегические навыки ведения боевых действий, и усовершенствовала свою технику, и изучила вооружения НАТО, брошенные украинскими военными. И на ответ Москва будет иметь полное право, поскольку страна, пославшая свои войска на Украину, автоматически становится стороной конфликта и, соответственно, законной целью для ВС РФ.А ведь мы предупреждали по-хорошему. Президент РФ Владимир Путин ещё два года назад предостерегал тех, у кого может возникнуть соблазн вмешаться в события на Украине и уж тем более создать угрозы для нашей страны: ответ России будет незамедлительным и приведёт их к таким последствиям, с которыми они в своей истории ещё никогда не сталкивались.Не захотели по-хорошему, значит, будет по-плохому. В ответ на заявления Макрона, Джеффриса, а также прозвучавшие ранее слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов Украины по территории РФ британским оружием Генеральный штаб ВС РФ по поручению Верховного главнокомандующего 6 мая начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.* - внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

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