https://ukraina.ru/20240506/1054938606.html
Жертвами атаки дронов ВСУ стали 7 пассажиров общественного транспорта в Белгородской области
Жертвами атаки дронов ВСУ стали 7 пассажиров общественного транспорта в Белгородской области - 06.05.2024 Украина.ру
Жертвами атаки дронов ВСУ стали 7 пассажиров общественного транспорта в Белгородской области
Минувшим утром на трассе в Борисовском районе Белгородской области произошла трагедия, унесшая жизни семерых мирных жителей. Все они ехали на работу в общественном транспорте, который атаковали беспилотники украинской армии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-05-06T21:26
2024-05-06T21:26
2024-05-06T21:28
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обстрелы
всу
сво
жертвы
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Украинская армия атаковала две движущиеся по дороге "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия на работу и легковой автомобиль около 09:00. Еще утром сообщалось о гибели шестерых мирных жителей, пострадали еще 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами.Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления.Позже Главков сообщил, что ВСУ снова атаковали движущийся по дороге автомобиль с помощью FPV-дрона, пострадал участник белгородской территориальной самообороны. "У мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавил губернатор. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, он был отпущен на амбулаторное лечение.
https://ukraina.ru/20240506/1054912514.html
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы, всу, сво, жертвы
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, обстрелы, ВСУ, СВО, жертвы
Жертвами атаки дронов ВСУ стали 7 пассажиров общественного транспорта в Белгородской области
21:26 06.05.2024 (обновлено: 21:28 06.05.2024)
Минувшим утром на трассе в Борисовском районе Белгородской области произошла трагедия, унесшая жизни семерых мирных жителей. Все они ехали на работу в общественном транспорте, который атаковали беспилотники украинской армии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"В результате воздушной атаки дронами погибли 7 мирных жителей. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас", – написал глава области в своем телеграм-канале.
Украинская армия атаковала две движущиеся по дороге "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия на работу и легковой автомобиль около 09:00.
Еще утром сообщалось о гибели шестерых мирных жителей, пострадали еще 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами.
Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления.
Позже Главков сообщил, что ВСУ снова атаковали движущийся по дороге автомобиль с помощью FPV-дрона, пострадал участник белгородской территориальной самообороны.
"У мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавил губернатор.
Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, он был отпущен на амбулаторное лечение.