https://ukraina.ru/20240506/1054938606.html

Жертвами атаки дронов ВСУ стали 7 пассажиров общественного транспорта в Белгородской области

Жертвами атаки дронов ВСУ стали 7 пассажиров общественного транспорта в Белгородской области - 06.05.2024 Украина.ру

Жертвами атаки дронов ВСУ стали 7 пассажиров общественного транспорта в Белгородской области

Минувшим утром на трассе в Борисовском районе Белгородской области произошла трагедия, унесшая жизни семерых мирных жителей. Все они ехали на работу в общественном транспорте, который атаковали беспилотники украинской армии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-05-06T21:26

2024-05-06T21:26

2024-05-06T21:28

новости

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

обстрелы

всу

сво

жертвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/06/1054938486_0:278:960:818_1920x0_80_0_0_777b69896f1f0915052d7a14b195225f.jpg

Украинская армия атаковала две движущиеся по дороге "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия на работу и легковой автомобиль около 09:00. Еще утром сообщалось о гибели шестерых мирных жителей, пострадали еще 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами.Следственный комитет РФ установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления.Позже Главков сообщил, что ВСУ снова атаковали движущийся по дороге автомобиль с помощью FPV-дрона, пострадал участник белгородской территориальной самообороны. "У мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавил губернатор. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, он был отпущен на амбулаторное лечение.

https://ukraina.ru/20240506/1054912514.html

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы, всу, сво, жертвы