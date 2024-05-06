https://ukraina.ru/20240506/1054939828.html

ГУР Украины не верит в ядерные учения РФ

ГУР Украины не верит в ядерные учения РФ - 06.05.2024 Украина.ру

ГУР Украины не верит в ядерные учения РФ

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины не верит, что Россия способна провести анонсируемые ранее учения по применению ядерного оружия. Представитель ведомства Андрей Юсов заявил, что пока "ГУР ничего такого не наблюдает"

2024-05-06T23:18

2024-05-06T23:18

2024-05-06T23:18

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В очередной раз украинская сторона заявила, что Москва якобы использует ядерный шантаж. Ранее в этот же день сообщилось, что по поручению президента России для повышения готовности нестратегических ядерных сил Генштабом была начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В МИД РФ заявили, что такая тренировка стала ответом РФ на недавние сообщения западных лидеров и дестабилизирующие действия Североатлантического альянса.

https://ukraina.ru/20240506/1054916847.html

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новости, россия, украина, генштаб, вмф, военные учения, ядерное оружие, ядерная безопасность, сво, нато, запад, главное управление разведки украины (гур)