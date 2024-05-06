ГУР Украины не верит в ядерные учения РФ
© Укринформ
© Укринформ
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины не верит, что Россия способна провести анонсируемые ранее учения по применению ядерного оружия. Представитель ведомства Андрей Юсов заявил, что пока "ГУР ничего такого не наблюдает"
"Пока что-то новое, кроме информационного эффекта и заявлений, мы не наблюдаем. Вся необходимая информация собирается, и над этим работают и украинские спецслужбы, и весь свободный мир", – сказал он в эфире телемарафона "Единые новости", передает "Украинская правда".
В очередной раз украинская сторона заявила, что Москва якобы использует ядерный шантаж.
Ранее в этот же день сообщилось, что по поручению президента России для повышения готовности нестратегических ядерных сил Генштабом была начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.
В МИД РФ заявили, что такая тренировка стала ответом РФ на недавние сообщения западных лидеров и дестабилизирующие действия Североатлантического альянса.
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