Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы - 06.05.2024 Украина.ру
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Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы
Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы - 06.05.2024 Украина.ру
Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы
В течение получаса армия Израиля наносила непрерывные удары по объектам палестинского движения ХАМАС в Рафахе, расположенном на юге сектора Газа, сообщает агентство Франс Пресс
2024-05-06T23:59
2024-05-06T23:59
новости
израиль
газа
хамас
иран
биньямин нетаньяху
ближний восток
война
авиаудары
военная эскалация
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По данным израильских военнослужащих, ЦАХАЛ целенаправленно наносит удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха. Продвижению солдат способствуют осветительные ракеты в небе, израильские танки и бронетанковые бригады, которые прикрывает авиация. Бойцы военно-политического формирования Ирана "Аль-Кудс" заявили, что в ответ обстреляли Сдерот в Израиле. Радиостанция Kan со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявляет, что военный совет единогласно решил продолжить операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС. В понедельник, 6 мая, израильская армия начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев. Мирные жители вынуждены бежать с севера и центральной части города.
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новости, израиль, газа, хамас, иран, биньямин нетаньяху, ближний восток, война, авиаудары, военная эскалация
Новости, Израиль, Газа, ХАМАС, Иран, Биньямин Нетаньяху, Ближний Восток, война, авиаудары, военная эскалация

Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы

23:59 06.05.2024
 
Израиль нанес интенсивные авиаудары
Израиль нанес интенсивные авиаудары
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В течение получаса армия Израиля наносила непрерывные удары по объектам палестинского движения ХАМАС в Рафахе, расположенном на юге сектора Газа, сообщает агентство Франс Пресс
"Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху в понедельник после того, как повторил призыв к населению эвакуироваться из восточной части города", – сказано в публикации.
По данным израильских военнослужащих, ЦАХАЛ целенаправленно наносит удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха. Продвижению солдат способствуют осветительные ракеты в небе, израильские танки и бронетанковые бригады, которые прикрывает авиация.
Бойцы военно-политического формирования Ирана "Аль-Кудс" заявили, что в ответ обстреляли Сдерот в Израиле.
Радиостанция Kan со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявляет, что военный совет единогласно решил продолжить операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС.
В понедельник, 6 мая, израильская армия начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев. Мирные жители вынуждены бежать с севера и центральной части города.
17 ноября 2023, 09:54
Израиль воюет с памятью. Что роднит ЦАХАЛ с украинскими неонацистамиЗа день до очередной годовщины одностороннего провозглашения в 1988 году "Государства Палестина" лидером движения освобождения Палестины (ООП) Ясиром Арафатом 14 ноября 2023 года ему снесли памятник.
 
НовостиИзраильГазаХАМАСИранБиньямин НетаньяхуБлижний Востоквойнаавиаударывоенная эскалация
 
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Заголовок открываемого материала
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