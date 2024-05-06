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Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы

Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы - 06.05.2024 Украина.ру

Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы

В течение получаса армия Израиля наносила непрерывные удары по объектам палестинского движения ХАМАС в Рафахе, расположенном на юге сектора Газа, сообщает агентство Франс Пресс

2024-05-06T23:59

2024-05-06T23:59

2024-05-06T23:59

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израиль

газа

хамас

иран

биньямин нетаньяху

ближний восток

война

авиаудары

военная эскалация

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По данным израильских военнослужащих, ЦАХАЛ целенаправленно наносит удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха. Продвижению солдат способствуют осветительные ракеты в небе, израильские танки и бронетанковые бригады, которые прикрывает авиация. Бойцы военно-политического формирования Ирана "Аль-Кудс" заявили, что в ответ обстреляли Сдерот в Израиле. Радиостанция Kan со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявляет, что военный совет единогласно решил продолжить операцию в Рафахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС. В понедельник, 6 мая, израильская армия начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев. Мирные жители вынуждены бежать с севера и центральной части города.

https://ukraina.ru/20231117/1051102608.html

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иран

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новости, израиль, газа, хамас, иран, биньямин нетаньяху, ближний восток, война, авиаудары, военная эскалация