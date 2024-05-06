США признают Путина президентом России, заявили в Госдепе
22:07 06.05.2024 (обновлено: 22:09 06.05.2024)
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Для Вашингтона Владимир Путин остается действующим президентом России, однако в США не считают результаты прошедших выборов честными, заявил в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер
"Представителя США не будет на инаугурации Путина. Вы можете сами сделать выводы. [Означает ли это, что вы не считаете Путина легитимным президентом?] Мы не считаем эти выборы свободными и честными, но он продолжит быть президентом России", – сказал он на брифинге.
Аналогичное заявление сразу после объявления результатов президентских выборов делал в марте советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он сказал, что Путин – президент России и это реальность с которой США уже "приходилось действовать".
Ранее на Украине отказались признавать легитимность Владимира Путина.
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