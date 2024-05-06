США признают Путина президентом России, заявили в Госдепе

"Представителя США не будет на инаугурации Путина. Вы можете сами сделать выводы. [Означает ли это, что вы не считаете Путина легитимным президентом?] Мы не считаем эти выборы свободными и честными, но он продолжит быть президентом России", – сказал он на брифинге.