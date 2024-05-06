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Макрон заявил об отсутствии намерений воевать с Россией

Макрон заявил об отсутствии намерений воевать с Россией - 06.05.2024 Украина.ру

Макрон заявил об отсутствии намерений воевать с Россией

Франция не воюет с Россией и не намерена это делать, у Парижа также нет стремлений сменить власть в Москве, заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе брифинга с главой Китая Си Цзиньпином 6 мая

2024-05-06T20:28

2024-05-06T20:28

2024-05-06T20:29

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Вместе с тем, Макрон поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за то, что он прилетел во Францию до визита президента России Владимира Путина в Китай. Париж приветствует обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, подчеркнул Макрон, добавив, что Франция уважает древние связи между КНР и РФ.В начале мая Макрон заявлял, что Россия стала угрозой безопасности европейцев, а потому он вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину.

https://ukraina.ru/20240503/1054874572.html

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новости, франция, россия, китай, эммануэль макрон, си цзиньпин, владимир путин, война, сво