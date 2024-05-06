Макрон заявил об отсутствии намерений воевать с Россией - 06.05.2024 Украина.ру
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Макрон заявил об отсутствии намерений воевать с Россией
Макрон заявил об отсутствии намерений воевать с Россией - 06.05.2024 Украина.ру
Макрон заявил об отсутствии намерений воевать с Россией
Франция не воюет с Россией и не намерена это делать, у Парижа также нет стремлений сменить власть в Москве, заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе брифинга с главой Китая Си Цзиньпином 6 мая
2024-05-06T20:28
2024-05-06T20:29
новости
франция
россия
китай
эммануэль макрон
си цзиньпин
владимир путин
война
сво
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Вместе с тем, Макрон поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за то, что он прилетел во Францию до визита президента России Владимира Путина в Китай. Париж приветствует обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, подчеркнул Макрон, добавив, что Франция уважает древние связи между КНР и РФ.В начале мая Макрон заявлял, что Россия стала угрозой безопасности европейцев, а потому он вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину.
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новости, франция, россия, китай, эммануэль макрон, си цзиньпин, владимир путин, война, сво
Новости, Франция, Россия, Китай, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Владимир Путин, война, СВО

Макрон заявил об отсутствии намерений воевать с Россией

20:28 06.05.2024 (обновлено: 20:29 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу
Кандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Франция не воюет с Россией и не намерена это делать, у Парижа также нет стремлений сменить власть в Москве, заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе брифинга с главой Китая Си Цзиньпином 6 мая
"Мы не находимся в состоянии войны с Россией или русским народом, и у нас нет стремления к смене режима в Москве", — сказал французский лидер.
Вместе с тем, Макрон поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за то, что он прилетел во Францию до визита президента России Владимира Путина в Китай.
"Это позволит скоординировать повестку дня, понять, есть ли желание или нежелание двигаться к этому прочному миру, то есть к тому, который единственный обеспечивает безопасность и стабильность во всем регионе, который строится на уважении к международному праву", — уточнил президент Франции.
Париж приветствует обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, подчеркнул Макрон, добавив, что Франция уважает древние связи между КНР и РФ.
В начале мая Макрон заявлял, что Россия стала угрозой безопасности европейцев, а потому он вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
3 мая, 13:07
"Опасная тенденция": Кремль следит за высказываниями Макрона об отправке войск на УкраинуФранция продолжает говорить о возможности прямого участия в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
 
НовостиФранцияРоссияКитайЭммануэль МакронСи ЦзиньпинВладимир ПутинвойнаСВО
 
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