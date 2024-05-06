Макрон заявил об отсутствии намерений воевать с Россией
20:28 06.05.2024 (обновлено: 20:29 06.05.2024)
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу
Франция не воюет с Россией и не намерена это делать, у Парижа также нет стремлений сменить власть в Москве, заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе брифинга с главой Китая Си Цзиньпином 6 мая
"Мы не находимся в состоянии войны с Россией или русским народом, и у нас нет стремления к смене режима в Москве", — сказал французский лидер.
Вместе с тем, Макрон поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за то, что он прилетел во Францию до визита президента России Владимира Путина в Китай.
"Это позволит скоординировать повестку дня, понять, есть ли желание или нежелание двигаться к этому прочному миру, то есть к тому, который единственный обеспечивает безопасность и стабильность во всем регионе, который строится на уважении к международному праву", — уточнил президент Франции.
Париж приветствует обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, подчеркнул Макрон, добавив, что Франция уважает древние связи между КНР и РФ.
В начале мая Макрон заявлял, что Россия стала угрозой безопасности европейцев, а потому он вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину.