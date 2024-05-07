Чтобы бить из "Хаймарсов" по Крыму: эксперт объяснил, зачем ВСУ пытаются прогрызть "брешь" на Днепре

Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах

В целом ВС РФ делают свой упор на два ключевых направления: Часов Яр и Очеретино. Они образуют два клина в оборону ВСУ. И противник сейчас пытается разгадать большую загадку: с какого направления мы нанесем главный удар, считает военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев