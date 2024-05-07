Чтобы бить из "Хаймарсов" по Крыму: эксперт объяснил, зачем ВСУ пытаются прогрызть "брешь" на Днепре - 07.05.2024 Украина.ру
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Чтобы бить из "Хаймарсов" по Крыму: эксперт объяснил, зачем ВСУ пытаются прогрызть "брешь" на Днепре
Чтобы бить из "Хаймарсов" по Крыму: эксперт объяснил, зачем ВСУ пытаются прогрызть "брешь" на Днепре - 07.05.2024 Украина.ру
Чтобы бить из "Хаймарсов" по Крыму: эксперт объяснил, зачем ВСУ пытаются прогрызть "брешь" на Днепре
ВСУ прорабатывают различные варианты форсирования Днепра, чтобы пробить брешь в российской обороне, зацепиться за левый (восточный) берег и расширить плацдарм. Сейчас противник активизировался в районе Казачьих лагерей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-05-07T04:01
2024-05-07T04:01
новости
днепр
крым
россия
киселев
плацдарм
himars
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оборона
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На Херсонском направлении сейчас произошли некоторые изменения. Если раньше ВСУ пытались зацепиться за плацдарм в Крынках, то сейчас они активизировались в районе села Казачьи Лагери, рассказал эксперт.Франция и Германия передали Киеву огромное количество средств РЭБ и РЭП, чтобы они попытались помешать работе российских FPV-дронов, добавил он.Противник считает, что если он захватит плацдарм, то сможет переправить на левый берег Днепра свои "Хаймарсы", которые будут наносить удары по Крыму. Выбить Россию с территории полуострова - это стратегическая задача для США, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
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новости, днепр, крым, россия, киселев, плацдарм, himars, рэб, бпла, оборона, десант, херсонское направление, река, сво
Новости, Днепр, Крым, Россия, Киселев, плацдарм, HIMARS, РЭБ, БПЛА, оборона, десант, Херсонское направление, река, СВО

Чтобы бить из "Хаймарсов" по Крыму: эксперт объяснил, зачем ВСУ пытаются прогрызть "брешь" на Днепре

04:01 07.05.2024
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP / Alex Babenko
Читать в
ВСУ прорабатывают различные варианты форсирования Днепра, чтобы пробить брешь в российской обороне, зацепиться за левый (восточный) берег и расширить плацдарм. Сейчас противник активизировался в районе Казачьих лагерей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На Херсонском направлении сейчас произошли некоторые изменения. Если раньше ВСУ пытались зацепиться за плацдарм в Крынках, то сейчас они активизировались в районе села Казачьи Лагери, рассказал эксперт.
Франция и Германия передали Киеву огромное количество средств РЭБ и РЭП, чтобы они попытались помешать работе российских FPV-дронов, добавил он.
"ВСУ прорабатывают различные варианты форсирования Днепра, чтобы пробить брешь в нашей обороне, зацепиться за наш берег и начать расширять этот плацдарм. Для этого противник массово устанавливает систему РЭБ, чтобы наши беспилотники не работали и не могли помешать их высадке", - подчеркнул Киселев.
Противник считает, что если он захватит плацдарм, то сможет переправить на левый берег Днепра свои "Хаймарсы", которые будут наносить удары по Крыму. Выбить Россию с территории полуострова - это стратегическая задача для США, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
Алексей Васильев интервью
5 мая, 13:42
Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлахВ целом ВС РФ делают свой упор на два ключевых направления: Часов Яр и Очеретино. Они образуют два клина в оборону ВСУ. И противник сейчас пытается разгадать большую загадку: с какого направления мы нанесем главный удар, считает военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
 
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Заголовок открываемого материала
04:16"Абсолютных условий защиты нет": подполковник ФСБ ответил, как Россия охраняет свое "сердце"
04:01Чтобы бить из "Хаймарсов" по Крыму: эксперт объяснил, зачем ВСУ пытаются прогрызть "брешь" на Днепре
03:45Оружие будущего: полковник запаса рассказал, как Украина готовит новых дроноводов и где тестирует БПЛА
03:31"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре
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