Чтобы бить из "Хаймарсов" по Крыму: эксперт объяснил, зачем ВСУ пытаются прогрызть "брешь" на Днепре
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
ВСУ прорабатывают различные варианты форсирования Днепра, чтобы пробить брешь в российской обороне, зацепиться за левый (восточный) берег и расширить плацдарм. Сейчас противник активизировался в районе Казачьих лагерей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На Херсонском направлении сейчас произошли некоторые изменения. Если раньше ВСУ пытались зацепиться за плацдарм в Крынках, то сейчас они активизировались в районе села Казачьи Лагери, рассказал эксперт.
Франция и Германия передали Киеву огромное количество средств РЭБ и РЭП, чтобы они попытались помешать работе российских FPV-дронов, добавил он.
"ВСУ прорабатывают различные варианты форсирования Днепра, чтобы пробить брешь в нашей обороне, зацепиться за наш берег и начать расширять этот плацдарм. Для этого противник массово устанавливает систему РЭБ, чтобы наши беспилотники не работали и не могли помешать их высадке", - подчеркнул Киселев.
Противник считает, что если он захватит плацдарм, то сможет переправить на левый берег Днепра свои "Хаймарсы", которые будут наносить удары по Крыму. Выбить Россию с территории полуострова - это стратегическая задача для США, заключил собеседник издания.
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5 мая, 13:42Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлахВ целом ВС РФ делают свой упор на два ключевых направления: Часов Яр и Очеретино. Они образуют два клина в оборону ВСУ. И противник сейчас пытается разгадать большую загадку: с какого направления мы нанесем главный удар, считает военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев