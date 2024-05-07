https://ukraina.ru/20240507/1054915644.html

Оружие будущего: полковник запаса рассказал, как Украина готовит новых дроноводов и где тестирует БПЛА

Оружие будущего: полковник запаса рассказал, как Украина готовит новых дроноводов и где тестирует БПЛА - 07.05.2024 Украина.ру

Оружие будущего: полковник запаса рассказал, как Украина готовит новых дроноводов и где тестирует БПЛА

Пока у Запада есть огромный полигон для испытания своих систем в виде Украины, он продолжит тестировать свою технику. Таким образом Запад испытывает свое вооружение в условиях реальной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-05-07T03:45

2024-05-07T03:45

2024-05-07T03:45

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На Луганском оперативном направлении ВС РФ сейчас продолжают двигаться в сторону Часова Яра. Бойцы сталкиваются с тем, что противнику поставляют много FPV-дронов, средств РЭБ, артиллерийских снарядов и РСЗО, рассказал эксперт.Если еще полтора месяца назад ВС РФ превосходили ВСУ по беспилотникам, то сейчас Киеву передали оборудование и комплектующие для сборки БПЛА. Таким образом Запад тестирует свое вооружение (БПЛА, РЭБ, РЭР, РСЗО) в условиях реальной войны, добавил военный.В целом Запад видит, что беспилотники – это оружие будущего. Они помогают ВСУ сберечь личный состав. И пока у Запада есть огромный полигон для испытания своих систем в виде Украины, он продолжит тестировать свою технику, отметил он.Тем более что за беспилотники будут расплачиваться не их операторы, а украинские крестьяне и рабочие, которых потом мобилизуют в ряды ВСУ. Запад хочет разрушить всю территорию Украины, оставив на ней только выжженную землю и стариков, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру

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новости, запад, украина, россия, киселев, вс рф, всу, бпла, беспилотники, рэб, вооружения, дроны, полигон, сво