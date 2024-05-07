Оружие будущего: полковник запаса рассказал, как Украина готовит новых дроноводов и где тестирует БПЛА - 07.05.2024 Украина.ру
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Оружие будущего: полковник запаса рассказал, как Украина готовит новых дроноводов и где тестирует БПЛА
Оружие будущего: полковник запаса рассказал, как Украина готовит новых дроноводов и где тестирует БПЛА - 07.05.2024 Украина.ру
Оружие будущего: полковник запаса рассказал, как Украина готовит новых дроноводов и где тестирует БПЛА
Пока у Запада есть огромный полигон для испытания своих систем в виде Украины, он продолжит тестировать свою технику. Таким образом Запад испытывает свое вооружение в условиях реальной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-05-07T03:45
2024-05-07T03:45
новости
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киселев
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бпла
беспилотники
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На Луганском оперативном направлении ВС РФ сейчас продолжают двигаться в сторону Часова Яра. Бойцы сталкиваются с тем, что противнику поставляют много FPV-дронов, средств РЭБ, артиллерийских снарядов и РСЗО, рассказал эксперт.Если еще полтора месяца назад ВС РФ превосходили ВСУ по беспилотникам, то сейчас Киеву передали оборудование и комплектующие для сборки БПЛА. Таким образом Запад тестирует свое вооружение (БПЛА, РЭБ, РЭР, РСЗО) в условиях реальной войны, добавил военный.В целом Запад видит, что беспилотники – это оружие будущего. Они помогают ВСУ сберечь личный состав. И пока у Запада есть огромный полигон для испытания своих систем в виде Украины, он продолжит тестировать свою технику, отметил он.Тем более что за беспилотники будут расплачиваться не их операторы, а украинские крестьяне и рабочие, которых потом мобилизуют в ряды ВСУ. Запад хочет разрушить всю территорию Украины, оставив на ней только выжженную землю и стариков, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
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новости, запад, украина, россия, киселев, вс рф, всу, бпла, беспилотники, рэб, вооружения, дроны, полигон, сво
Новости, Запад, Украина, Россия, Киселев, ВС РФ, ВСУ, БПЛА, беспилотники, РЭБ, вооружения, дроны, полигон, СВО

Оружие будущего: полковник запаса рассказал, как Украина готовит новых дроноводов и где тестирует БПЛА

03:45 07.05.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийБеспилотники
Беспилотники - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
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Пока у Запада есть огромный полигон для испытания своих систем в виде Украины, он продолжит тестировать свою технику. Таким образом Запад испытывает свое вооружение в условиях реальной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На Луганском оперативном направлении ВС РФ сейчас продолжают двигаться в сторону Часова Яра. Бойцы сталкиваются с тем, что противнику поставляют много FPV-дронов, средств РЭБ, артиллерийских снарядов и РСЗО, рассказал эксперт.
Если еще полтора месяца назад ВС РФ превосходили ВСУ по беспилотникам, то сейчас Киеву передали оборудование и комплектующие для сборки БПЛА. Таким образом Запад тестирует свое вооружение (БПЛА, РЭБ, РЭР, РСЗО) в условиях реальной войны, добавил военный.
"Что касается личного состава, то Украина каждый месяц готовит 100–150 новых операторов БПЛА. Для этого привлекаются молодые люди от 18 до 20 лет, которые умеют играть в компьютер и с удовольствием пытаются реализовать свои виртуальные навыки на практике", - отметил Киселев.
В целом Запад видит, что беспилотники – это оружие будущего. Они помогают ВСУ сберечь личный состав. И пока у Запада есть огромный полигон для испытания своих систем в виде Украины, он продолжит тестировать свою технику, отметил он.
Тем более что за беспилотники будут расплачиваться не их операторы, а украинские крестьяне и рабочие, которых потом мобилизуют в ряды ВСУ. Запад хочет разрушить всю территорию Украины, оставив на ней только выжженную землю и стариков, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
Владимир Мамонтов интервью
5 мая, 10:55
Владимир Мамонтов: Когда Украина кончится, НАТО бросит в топку "задир-собачек" из Прибалтики НАТО "отравило" Украину. Оно также готовит вторжение в Белоруссию и все время пытается выдернуть "из-под носа" России то Армению, то Грузию, то Молдавию
 
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