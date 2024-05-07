"Они все будут ликвидированы": Самойлов объяснил, чем ответит Россия, если Запад "попутает берега" - 07.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240507/1054932749.html
"Они все будут ликвидированы": Самойлов объяснил, чем ответит Россия, если Запад "попутает берега"
"Они все будут ликвидированы": Самойлов объяснил, чем ответит Россия, если Запад "попутает берега" - 07.05.2024 Украина.ру
"Они все будут ликвидированы": Самойлов объяснил, чем ответит Россия, если Запад "попутает берега"
Если на Западе возникнет желание нанести удар по России, то ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание куда-то заходить. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-07T03:14
2024-05-07T03:14
новости
россия
запад
харьков
самойлов
эммануэль макрон
петр толстой (телеведущий)
франция
война
ядерный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/97/1033359798_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_108118cc51388f969c14a73e5b9291c7.jpg
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не отказывается от своих слов по поводу отправки военного контингента на Украину. По его словам, от отправки войск зависит авторитет Запада.Политолог сообщил, что у России готов ответ на действия Макрона. Его четко и однозначно сформулировал на прекрасном французском российский политик Петр Толстой. Он сказал: "Кто бы сюда ни пришел, они все будут ликвидированы".У французского лидера серьезные проблемы с восприятием действительности. У Макрона есть лишь представление о тех вещах, которые ему преподносят в виде "реальности" его политтехнологи, отметил эксперт.Зато французские генералы, у которых есть военное образование, опыт военной службы и опыт боевых действий, понимают, "что такое кровь и что такое смерть", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240506/1054924647.html
россия
запад
харьков
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/97/1033359798_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_4c757d13921f007ffb9b22df2a6d817c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, харьков, самойлов, эммануэль макрон, петр толстой (телеведущий), франция, война, ядерный
Новости, Россия, Запад, Харьков, Самойлов, Эммануэль Макрон, Петр Толстой (телеведущий), Франция, война, ядерный

"Они все будут ликвидированы": Самойлов объяснил, чем ответит Россия, если Запад "попутает берега"

03:14 07.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Если на Западе возникнет желание нанести удар по России, то ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание куда-то заходить. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не отказывается от своих слов по поводу отправки военного контингента на Украину. По его словам, от отправки войск зависит авторитет Запада.
Политолог сообщил, что у России готов ответ на действия Макрона. Его четко и однозначно сформулировал на прекрасном французском российский политик Петр Толстой. Он сказал: "Кто бы сюда ни пришел, они все будут ликвидированы".
"Если у кого-то на Западе возникнет желание попутать берега, наш ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание куда-то там заходить. Потому что у ядерного боеприпаса есть три фактора воздействия: взрывная волна огромной мощности, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности", - подчеркнул Самойлов.
У французского лидера серьезные проблемы с восприятием действительности. У Макрона есть лишь представление о тех вещах, которые ему преподносят в виде "реальности" его политтехнологи, отметил эксперт.
Зато французские генералы, у которых есть военное образование, опыт военной службы и опыт боевых действий, понимают, "что такое кровь и что такое смерть", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру
Грег Вайнер интервью
Вчера, 16:24
Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная войнаНа Западе кричали, что Россия не пойдет на применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Но оказалось, что учения, которые могут предварять такие вещи, как минимум возможны. Что будет дальше, и почему в США идут разговоре о замене Байдена Обамой, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер
 
НовостиРоссияЗападХарьковСамойловЭммануэль МакронПетр Толстой (телеведущий)Франциявойнаядерный
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:16"Абсолютных условий защиты нет": подполковник ФСБ ответил, как Россия охраняет свое "сердце"
04:01Чтобы бить из "Хаймарсов" по Крыму: эксперт объяснил, зачем ВСУ пытаются прогрызть "брешь" на Днепре
03:45Оружие будущего: полковник запаса рассказал, как Украина готовит новых дроноводов и где тестирует БПЛА
03:31"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре
03:14"Они все будут ликвидированы": Самойлов объяснил, чем ответит Россия, если Запад "попутает берега"
03:00Храпач: ВСУ попытаются поразить Россию в самое сердце
23:59Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы
23:35Военнослужащий США задержан в России по обвинению в краже - СМИ
23:18ГУР Украины не верит в ядерные учения РФ
22:52ВСУ готовят массированный удар по России в день инаугурации Путина – источник
22:34Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина
22:07США признают Путина президентом России, заявили в Госдепе
21:46Нидерланды планируют поставить Украине F-16 осенью
21:26Жертвами атаки дронов ВСУ стали 7 пассажиров общественного транспорта в Белгородской области
21:10Украина уже получила ракеты к системам ПВО от союзников
20:52Макрон: Париж и Пекин преследуют одни цели
20:28Макрон заявил об отсутствии намерений воевать с Россией
20:07Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:47В МИД РФ объяснили с чем связаны учения по применению ядерного оружия
19:34Не Чернобыль и не Хиросима с Нагасаки. Применит ли Россия тактическое ядерное оружие в ходе СВО
Лента новостейМолния