"Они все будут ликвидированы": Самойлов объяснил, чем ответит Россия, если Запад "попутает берега"
Если на Западе возникнет желание нанести удар по России, то ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание куда-то заходить. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не отказывается от своих слов по поводу отправки военного контингента на Украину. По его словам, от отправки войск зависит авторитет Запада.
Политолог сообщил, что у России готов ответ на действия Макрона. Его четко и однозначно сформулировал на прекрасном французском российский политик Петр Толстой. Он сказал: "Кто бы сюда ни пришел, они все будут ликвидированы".
"Если у кого-то на Западе возникнет желание попутать берега, наш ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание куда-то там заходить. Потому что у ядерного боеприпаса есть три фактора воздействия: взрывная волна огромной мощности, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности", - подчеркнул Самойлов.
У французского лидера серьезные проблемы с восприятием действительности. У Макрона есть лишь представление о тех вещах, которые ему преподносят в виде "реальности" его политтехнологи, отметил эксперт.
Зато французские генералы, у которых есть военное образование, опыт военной службы и опыт боевых действий, понимают, "что такое кровь и что такое смерть", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 16:24Грег Вайнер: Обама получит Нобелевскую премию за Украину, если там не начнется ядерная войнаНа Западе кричали, что Россия не пойдет на применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Но оказалось, что учения, которые могут предварять такие вещи, как минимум возможны. Что будет дальше, и почему в США идут разговоре о замене Байдена Обамой, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер