https://ukraina.ru/20240507/1054932749.html

"Они все будут ликвидированы": Самойлов объяснил, чем ответит Россия, если Запад "попутает берега"

"Они все будут ликвидированы": Самойлов объяснил, чем ответит Россия, если Запад "попутает берега" - 07.05.2024 Украина.ру

"Они все будут ликвидированы": Самойлов объяснил, чем ответит Россия, если Запад "попутает берега"

Если на Западе возникнет желание нанести удар по России, то ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание куда-то заходить. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-05-07T03:14

2024-05-07T03:14

2024-05-07T03:14

новости

россия

запад

харьков

самойлов

эммануэль макрон

петр толстой (телеведущий)

франция

война

ядерный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/97/1033359798_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_108118cc51388f969c14a73e5b9291c7.jpg

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не отказывается от своих слов по поводу отправки военного контингента на Украину. По его словам, от отправки войск зависит авторитет Запада.Политолог сообщил, что у России готов ответ на действия Макрона. Его четко и однозначно сформулировал на прекрасном французском российский политик Петр Толстой. Он сказал: "Кто бы сюда ни пришел, они все будут ликвидированы".У французского лидера серьезные проблемы с восприятием действительности. У Макрона есть лишь представление о тех вещах, которые ему преподносят в виде "реальности" его политтехнологи, отметил эксперт.Зато французские генералы, у которых есть военное образование, опыт военной службы и опыт боевых действий, понимают, "что такое кровь и что такое смерть", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240506/1054924647.html

россия

запад

харьков

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, харьков, самойлов, эммануэль макрон, петр толстой (телеведущий), франция, война, ядерный