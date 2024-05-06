В МИД РФ объяснили с чем связаны учения по применению ядерного оружия
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, запланированные на будущее, являются ответом РФ на недавние заявления западных лидеров и дестабилизирующие действия Североатлантического альянса. Об этом сообщили 6 мая в МИД России
"Данное мероприятие (прим. ред. – учения по применению ядерного оружия) следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий, направленных на нагнетание силового давления на Российскую Федерацию и создание дополнительных угроз безопасности нашей страны в привязке к конфликту на Украине и вокруг неё", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее в этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что по поручению президента России для повышения готовности нестратегических ядерных сил Генштабом была начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.
19:05РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России Россия активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на недружественные шаги Соединенных Штатов Америки. Этот процесс будет быстрым, говорится в опубликованном заявлении МИД РФ