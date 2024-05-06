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В МИД РФ объяснили с чем связаны учения по применению ядерного оружия

В МИД РФ объяснили с чем связаны учения по применению ядерного оружия - 06.05.2024 Украина.ру

В МИД РФ объяснили с чем связаны учения по применению ядерного оружия

Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, запланированные на будущее, являются ответом РФ на недавние заявления западных лидеров и дестабилизирующие действия Североатлантического альянса. Об этом сообщили 6 мая в МИД России

2024-05-06T19:47

2024-05-06T19:47

2024-05-06T19:47

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"Данное мероприятие (прим. ред. – учения по применению ядерного оружия) следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий, направленных на нагнетание силового давления на Российскую Федерацию и создание дополнительных угроз безопасности нашей страны в привязке к конфликту на Украине и вокруг неё", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее в этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что по поручению президента России для повышения готовности нестратегических ядерных сил Генштабом была начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.

https://ukraina.ru/20240506/1054936198.html

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новости, россия, украина, нато, генштаб, вмф, учения, военные учения, мид рф