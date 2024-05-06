В МИД РФ объяснили с чем связаны учения по применению ядерного оружия - 06.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240506/1054937583.html
В МИД РФ объяснили с чем связаны учения по применению ядерного оружия
В МИД РФ объяснили с чем связаны учения по применению ядерного оружия - 06.05.2024 Украина.ру
В МИД РФ объяснили с чем связаны учения по применению ядерного оружия
Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, запланированные на будущее, являются ответом РФ на недавние заявления западных лидеров и дестабилизирующие действия Североатлантического альянса. Об этом сообщили 6 мая в МИД России
2024-05-06T19:47
2024-05-06T19:47
новости
россия
украина
нато
генштаб
вмф
учения
военные учения
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054601391_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_6cdc3ab907d5625f323ec817d1a4b7e8.jpg
"Данное мероприятие (прим. ред. – учения по применению ядерного оружия) следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий, направленных на нагнетание силового давления на Российскую Федерацию и создание дополнительных угроз безопасности нашей страны в привязке к конфликту на Украине и вокруг неё", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее в этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что по поручению президента России для повышения готовности нестратегических ядерных сил Генштабом была начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.
https://ukraina.ru/20240506/1054936198.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054601391_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_aec666f435630727abac0fe98fae3991.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, нато, генштаб, вмф, учения, военные учения, мид рф
Новости, Россия, Украина, НАТО, Генштаб, ВМФ, Учения, военные учения, МИД РФ

В МИД РФ объяснили с чем связаны учения по применению ядерного оружия

19:47 06.05.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Читать в
Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, запланированные на будущее, являются ответом РФ на недавние заявления западных лидеров и дестабилизирующие действия Североатлантического альянса. Об этом сообщили 6 мая в МИД России
"Данное мероприятие (прим. ред. – учения по применению ядерного оружия) следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий, направленных на нагнетание силового давления на Российскую Федерацию и создание дополнительных угроз безопасности нашей страны в привязке к конфликту на Украине и вокруг неё", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее в этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что по поручению президента России для повышения готовности нестратегических ядерных сил Генштабом была начата подготовка к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
19:05
РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России Россия активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности в ответ на недружественные шаги Соединенных Штатов Америки. Этот процесс будет быстрым, говорится в опубликованном заявлении МИД РФ
 
НовостиРоссияУкраинаНАТОГенштабВМФУчениявоенные ученияМИД РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52Макрон: Париж и Пекин преследуют одни цели
20:28Макрон заявил об отсутствии намерений воевать с Россией
20:07Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:47В МИД РФ объяснили с чем связаны учения по применению ядерного оружия
19:34Не Чернобыль и не Хиросима с Нагасаки. Применит ли Россия тактическое ядерное оружие в ходе СВО
19:30Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"
19:29Россия предупреждает. Для чего и для кого проводятся ядерные учения
19:25СБУ задержала высокопоставленного сотрудника госохраны за госизмену – СМИ
19:05РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России
19:03Киселев про радиоактивный пепел: Применит ли Россия ядерное оружие
19:02Украина за неделю. Запад склоняет Зеленского к "Стамбулу"
18:47Польша в шоке: судья воеводского суда Варшавы попросил политического убежища в Минске
18:44РФ будет воспринимать истребители F-16 в ВСУ как носителей ЯО
18:42Предупреждение Западу. Итоги 6 мая на Украине
18:26Зеленский продлил военное положение перед окончанием срока его президентства
18:18"Вы думаете, русские будут сидеть и смотреть?" Действительно ли Запад готов ввести войска на Украину
18:11Си Цзиньпин: Китай содействует переговорам по Украине и призывает к этому ЕС
17:52Киев отказался признавать легитимность Путина
17:23МИД Франции прокомментировало резонансную публикацию СМИ об отправке Иностранного легиона на Украину
17:06РФ впервые пригрозила ударами по британской территории, МИД предупредило через посла Великобритании
Лента новостейМолния