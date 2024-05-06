Макрон: Париж и Пекин преследуют одни цели - 06.05.2024 Украина.ру
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Макрон: Париж и Пекин преследуют одни цели
Макрон: Париж и Пекин преследуют одни цели - 06.05.2024 Украина.ру
Макрон: Париж и Пекин преследуют одни цели
Франция, как и Китай, намерена добиться "справедливого и прочного решения" по украинскому кризису, заявил в понедельник французский лидер Эммануэль Макрон в ходе брифинга с главой КНР Си Цзиньпином
2024-05-06T20:52
2024-05-06T20:52
новости
китай
париж
франция
эммануэль макрон
си цзиньпин
сво
ближний восток
война
боевые действия
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По словам французского лидера, позиции Парижа и Пекина во многих вопросах идентичны. Помимо этого, говоря об эскалации обстановки на Ближнем Востоке, Макрон сообщил, что в этом отношении совместной французской и китайской целью является достижение немедленного прекращения огня для освобождения заложников, защита населения, облегчение доставки гуманитарной помощи, поощрение региональной деэскалации и возобновление перспективной политики. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже заявлял, что Китай энергично работает над содействием мирным переговорам по Украине и призывает к этому другие страны. Вместе с тем, КНР поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана двумя сторонами конфликта: Москвой и Киевом.
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новости, китай, париж, франция, эммануэль макрон, си цзиньпин, сво, ближний восток, война, боевые действия, перемирие
Новости, Китай, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, СВО, Ближний Восток, война, боевые действия, перемирие

Макрон: Париж и Пекин преследуют одни цели

20:52 06.05.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит президента Франции Э. Макрона в Молдавию
Визит президента Франции Э. Макрона в Молдавию
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Франция, как и Китай, намерена добиться "справедливого и прочного решения" по украинскому кризису, заявил в понедельник французский лидер Эммануэль Макрон в ходе брифинга с главой КНР Си Цзиньпином
По словам французского лидера, позиции Парижа и Пекина во многих вопросах идентичны.
"В краткосрочной перспективе это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарные вопросы, но в более широком смысле, добиться справедливого и прочного решения по Украине, полностью уважающего международное право", — заявил президент Франции.
Помимо этого, говоря об эскалации обстановки на Ближнем Востоке, Макрон сообщил, что в этом отношении совместной французской и китайской целью является достижение немедленного прекращения огня для освобождения заложников, защита населения, облегчение доставки гуманитарной помощи, поощрение региональной деэскалации и возобновление перспективной политики.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже заявлял, что Китай энергично работает над содействием мирным переговорам по Украине и призывает к этому другие страны.
Вместе с тем, КНР поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана двумя сторонами конфликта: Москвой и Киевом.
- РИА Новости, 1920, 18.04.2024
18 апреля, 15:16
На что Германия уговаривает Китай, к чему его склоняют США и как в КНР относятся к России - СанакоевЗаместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в эфире Украина.ру прокомментировал недавние визиты в Китай представителей России, США и Германии, а также оценил отношения между РФ и КНР и рассказал о том, в какой фазе сейчас находится тайваньский кризис
 
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