Макрон: Париж и Пекин преследуют одни цели
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Франция, как и Китай, намерена добиться "справедливого и прочного решения" по украинскому кризису, заявил в понедельник французский лидер Эммануэль Макрон в ходе брифинга с главой КНР Си Цзиньпином
По словам французского лидера, позиции Парижа и Пекина во многих вопросах идентичны.
"В краткосрочной перспективе это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарные вопросы, но в более широком смысле, добиться справедливого и прочного решения по Украине, полностью уважающего международное право", — заявил президент Франции.
Помимо этого, говоря об эскалации обстановки на Ближнем Востоке, Макрон сообщил, что в этом отношении совместной французской и китайской целью является достижение немедленного прекращения огня для освобождения заложников, защита населения, облегчение доставки гуманитарной помощи, поощрение региональной деэскалации и возобновление перспективной политики.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже заявлял, что Китай энергично работает над содействием мирным переговорам по Украине и призывает к этому другие страны.
Вместе с тем, КНР поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана двумя сторонами конфликта: Москвой и Киевом.
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