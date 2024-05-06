https://ukraina.ru/20240506/1054939251.html
Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина
Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина - 06.05.2024 Украина.ру
Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина
Несмотря на призывы Украины, Франция и еще несколько других стран направят своих представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая, сообщает газета Reuters
2024-05-06T22:34
2024-05-06T22:34
2024-05-06T22:35
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По словам анонимного высокопоставленного чиновника Кремля, к участию в инаугурации были приглашены главы всех иностранных дипломатических миссий в Москве. Другой европейский дипломат уточнил, что семь государств-членов ЕС отправят своих представителей для участия в церемонии, тогда как остальные 20 – будут бойкотировать мероприятие, как того и хотел глава Евродипломатии Жозеп Боррель. "Подчеркивая разногласия по поводу того, как вести себя с Россией, дипломатический источник в Париже сказал: "Францию будет представлять ее посол в России", – уточнили журналисты. Вместе с тем подчеркивается, что франко-российские отношения "ухудшились в последние месяцы, поскольку Париж увеличил свою поддержку Украины", а президент Франции Эммануэль Макрон вновь объявил об возможной отправке иностранных солдат для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.Ранее в этот же день МИД Украины призвало иностранные государства, международные организации и общественность следовать своему примеру и не признавать результаты российских выборов и легитимность Владимира Путина.
https://ukraina.ru/20240506/1054939035.html
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новости, франция, россия, владимир путин, париж, ес, вооруженные силы украины, инаугурация, сво, спецоперация
Новости, Франция, Россия, Владимир Путин, Париж, ЕС, Вооруженные силы Украины, инаугурация, СВО, Спецоперация
Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина
22:34 06.05.2024 (обновлено: 22:35 06.05.2024)
Несмотря на призывы Украины, Франция и еще несколько других стран направят своих представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая, сообщает газета Reuters
"Разная дипломатическая реакция западных держав подчеркнула разницу во мнениях по поводу того, как обращаться с российским лидером более чем через два года после того, как он начал полномасштабное вторжение на Украину", – говорится в публикации.
По словам
анонимного высокопоставленного чиновника Кремля, к участию в инаугурации были приглашены главы всех иностранных дипломатических миссий в Москве.
Другой европейский дипломат уточнил, что семь государств-членов ЕС отправят своих представителей для участия в церемонии, тогда как остальные 20 – будут бойкотировать мероприятие, как того и хотел глава Евродипломатии Жозеп Боррель.
"Подчеркивая разногласия по поводу того, как вести себя с Россией, дипломатический источник в Париже сказал: "Францию будет представлять ее посол в России", – уточнили журналисты.
Вместе с тем подчеркивается, что франко-российские отношения "ухудшились в последние месяцы, поскольку Париж увеличил свою поддержку Украины", а президент Франции Эммануэль Макрон вновь объявил об возможной отправке иностранных солдат для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее в этот же день МИД Украины призвало
иностранные государства, международные организации и общественность следовать своему примеру и не признавать результаты российских выборов и легитимность Владимира Путина.