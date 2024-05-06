https://ukraina.ru/20240506/1054939251.html

Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина

Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина - 06.05.2024 Украина.ру

Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина

Несмотря на призывы Украины, Франция и еще несколько других стран направят своих представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая, сообщает газета Reuters

2024-05-06T22:34

2024-05-06T22:34

2024-05-06T22:35

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По словам анонимного высокопоставленного чиновника Кремля, к участию в инаугурации были приглашены главы всех иностранных дипломатических миссий в Москве. Другой европейский дипломат уточнил, что семь государств-членов ЕС отправят своих представителей для участия в церемонии, тогда как остальные 20 – будут бойкотировать мероприятие, как того и хотел глава Евродипломатии Жозеп Боррель. "Подчеркивая разногласия по поводу того, как вести себя с Россией, дипломатический источник в Париже сказал: "Францию будет представлять ее посол в России", – уточнили журналисты. Вместе с тем подчеркивается, что франко-российские отношения "ухудшились в последние месяцы, поскольку Париж увеличил свою поддержку Украины", а президент Франции Эммануэль Макрон вновь объявил об возможной отправке иностранных солдат для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.Ранее в этот же день МИД Украины призвало иностранные государства, международные организации и общественность следовать своему примеру и не признавать результаты российских выборов и легитимность Владимира Путина.

https://ukraina.ru/20240506/1054939035.html

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новости, франция, россия, владимир путин, париж, ес, вооруженные силы украины, инаугурация, сво, спецоперация