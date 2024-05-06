Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина - 06.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240506/1054939251.html
Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина
Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина - 06.05.2024 Украина.ру
Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина
Несмотря на призывы Украины, Франция и еще несколько других стран направят своих представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая, сообщает газета Reuters
2024-05-06T22:34
2024-05-06T22:35
новости
франция
россия
владимир путин
париж
ес
вооруженные силы украины
инаугурация
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/06/1054928666_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_257eb5c15a2ef0267534462655a388fd.jpg
По словам анонимного высокопоставленного чиновника Кремля, к участию в инаугурации были приглашены главы всех иностранных дипломатических миссий в Москве. Другой европейский дипломат уточнил, что семь государств-членов ЕС отправят своих представителей для участия в церемонии, тогда как остальные 20 – будут бойкотировать мероприятие, как того и хотел глава Евродипломатии Жозеп Боррель. "Подчеркивая разногласия по поводу того, как вести себя с Россией, дипломатический источник в Париже сказал: "Францию будет представлять ее посол в России", – уточнили журналисты. Вместе с тем подчеркивается, что франко-российские отношения "ухудшились в последние месяцы, поскольку Париж увеличил свою поддержку Украины", а президент Франции Эммануэль Макрон вновь объявил об возможной отправке иностранных солдат для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.Ранее в этот же день МИД Украины призвало иностранные государства, международные организации и общественность следовать своему примеру и не признавать результаты российских выборов и легитимность Владимира Путина.
https://ukraina.ru/20240506/1054939035.html
франция
россия
париж
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/06/1054928666_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6132d10c7fa2a61f8e63f5dbdb7e32e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, россия, владимир путин, париж, ес, вооруженные силы украины, инаугурация, сво, спецоперация
Новости, Франция, Россия, Владимир Путин, Париж, ЕС, Вооруженные силы Украины, инаугурация, СВО, Спецоперация

Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина

22:34 06.05.2024 (обновлено: 22:35 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкИнаугурация президента России В. Путина
Инаугурация президента России В. Путина - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Несмотря на призывы Украины, Франция и еще несколько других стран направят своих представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая, сообщает газета Reuters
"Разная дипломатическая реакция западных держав подчеркнула разницу во мнениях по поводу того, как обращаться с российским лидером более чем через два года после того, как он начал полномасштабное вторжение на Украину", – говорится в публикации.
По словам анонимного высокопоставленного чиновника Кремля, к участию в инаугурации были приглашены главы всех иностранных дипломатических миссий в Москве.
Другой европейский дипломат уточнил, что семь государств-членов ЕС отправят своих представителей для участия в церемонии, тогда как остальные 20 – будут бойкотировать мероприятие, как того и хотел глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

"Подчеркивая разногласия по поводу того, как вести себя с Россией, дипломатический источник в Париже сказал: "Францию будет представлять ее посол в России", – уточнили журналисты.

Вместе с тем подчеркивается, что франко-российские отношения "ухудшились в последние месяцы, поскольку Париж увеличил свою поддержку Украины", а президент Франции Эммануэль Макрон вновь объявил об возможной отправке иностранных солдат для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее в этот же день МИД Украины призвало иностранные государства, международные организации и общественность следовать своему примеру и не признавать результаты российских выборов и легитимность Владимира Путина.
Здание Госдепа США
22:07
США признают Путина президентом России, заявили в ГосдепеДля Вашингтона Владимир Путин остается действующим президентом России, однако в США не считают результаты прошедших выборов честными, заявил в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер
 
НовостиФранцияРоссияВладимир ПутинПарижЕСВооруженные силы УкраиныинаугурацияСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:34Журналисты Reuters узнали представители каких стран ЕС приедут на инаугурацию Путина
22:07США признают Путина президентом России, заявили в Госдепе
21:46Нидерланды планируют поставить Украине F-16 осенью
21:26Жертвами атаки дронов ВСУ стали 7 пассажиров общественного транспорта в Белгородской области
21:10Украина уже получила ракеты к системам ПВО от союзников
20:52Макрон: Париж и Пекин преследуют одни цели
20:28Макрон заявил об отсутствии намерений воевать с Россией
20:07Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:47В МИД РФ объяснили с чем связаны учения по применению ядерного оружия
19:34Не Чернобыль и не Хиросима с Нагасаки. Применит ли Россия тактическое ядерное оружие в ходе СВО
19:30Дмитрий Соин: Если Молдавия, Украина и Румыния нападут на Приднестровье, в Кишинёве упадет "Искандер"
19:29Россия предупреждает. Для чего и для кого проводятся ядерные учения
19:25СБУ задержала высокопоставленного сотрудника госохраны за госизмену – СМИ
19:05РФ ответит США активизацией военного производства – МИД России
19:03Киселев про радиоактивный пепел: Применит ли Россия ядерное оружие
19:02Украина за неделю. Запад склоняет Зеленского к "Стамбулу"
18:47Польша в шоке: судья воеводского суда Варшавы попросил политического убежища в Минске
18:44РФ будет воспринимать истребители F-16 в ВСУ как носители ЯО
18:42Предупреждение Западу. Итоги 6 мая на Украине
18:26Зеленский продлил военное положение перед окончанием срока его президентства
Лента новостейМолния