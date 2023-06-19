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ЕС введет "чрезвычайную меру" для снабжения производителей снарядов для ВСУ - СМИ
ЕС введет "чрезвычайную меру" для снабжения производителей снарядов для ВСУ - СМИ - 19.06.2023 Украина.ру
ЕС введет "чрезвычайную меру" для снабжения производителей снарядов для ВСУ - СМИ
В Еврокомиссии предложили ввести ""временную чрезвычайную меру" для обеспечения взрывчатыми веществами компании, изготавливающие боеприпасы для Украины, в приоритетном порядке, сообщил портал Defense News 19 июня со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК)
2023-06-19T11:40
2023-06-19T11:40
2023-06-19T11:41
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Ранее в мае Еврокомиссия заявила, что делит полтора миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины.Как сообщалось, ещё полмиллиарда планируется потратить на расширение производства снарядов в Европе.Одна из инициатив в рамках этого плана предполагает возложение на ЕС роли отраслевого арбитра и посредника.Временная „чрезвычайная мера“ в настоящее время проходит процесс утверждения в Евросоюзе, отмечает источник издания.По её словам, эта инициатива вызвала недовольство ряда государств-членов и отдельных компаний, которые опасаются передачи слишком большого объёма полномочий Евросоюзу в роли регулятора рынка боеприпасов.По мнению этих стран, такой план создаст условия для нарушения коммерческих секретов или разглашения конфиденциальной информации.В России ранее неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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Новости, Зарубежье, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Европа, производство, снаряды
ЕС введет "чрезвычайную меру" для снабжения производителей снарядов для ВСУ - СМИ
11:40 19.06.2023 (обновлено: 11:41 19.06.2023)
В Еврокомиссии предложили ввести ""временную чрезвычайную меру" для обеспечения взрывчатыми веществами компании, изготавливающие боеприпасы для Украины, в приоритетном порядке, сообщил портал Defense News 19 июня со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК)
Ранее в мае Еврокомиссия заявила, что делит полтора миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины.
Как сообщалось, ещё полмиллиарда планируется потратить на расширение производства снарядов в Европе.
Одна из инициатив в рамках этого плана предполагает возложение на ЕС роли отраслевого арбитра и посредника.
“Предложение предусматривает приоритетность заказов, чтобы помочь производителям, например, с поставками необходимого сырья, где ЕК могла бы попросить поставщиков расставить приоритеты в продажах этим производителям”, – сообщила Defense News представитель Еврокомиссии.
Временная „чрезвычайная мера“ в настоящее время проходит процесс утверждения в Евросоюзе, отмечает источник издания.
По её словам, эта инициатива вызвала недовольство ряда государств-членов и отдельных компаний, которые опасаются передачи слишком большого объёма полномочий Евросоюзу в роли регулятора рынка боеприпасов.
По мнению этих стран, такой план создаст условия для нарушения коммерческих секретов или разглашения конфиденциальной информации.
"Комиссия имеет многолетний опыт работы с такой информацией в контексте других процедур и располагает необходимыми гарантиями", - сообщила источник издания в ЕК.
В России ранее неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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