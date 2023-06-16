https://ukraina.ru/20230616/1047308691.html

"Влево по графику": Путин рассказал о причинах дефицита бюджета в РФ

"Влево по графику": Путин рассказал о причинах дефицита бюджета в РФ - 16.06.2023 Украина.ру

"Влево по графику": Путин рассказал о причинах дефицита бюджета в РФ

Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии бюджета России. Его слова прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня

2023-06-16T15:57

2023-06-16T15:57

2023-06-16T15:57

новости

пмэф

владимир путин

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Это осознанный шаг, направленный на ускорение темпов реализации государственных и региональных программ, подчеркнул президент России.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

https://ukraina.ru/20230616/1047280584.html

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2023

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новости, пмэф, владимир путин