"Влево по графику": Путин рассказал о причинах дефицита бюджета в РФ
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии бюджета России. Его слова прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня
"Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или как у нас говорят, влево по графику", – сказал Путин.
Это осознанный шаг, направленный на ускорение темпов реализации государственных и региональных программ, подчеркнул президент России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.