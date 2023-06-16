"Влево по графику": Путин рассказал о причинах дефицита бюджета в РФ - 16.06.2023 Украина.ру
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"Влево по графику": Путин рассказал о причинах дефицита бюджета в РФ
"Влево по графику": Путин рассказал о причинах дефицита бюджета в РФ - 16.06.2023 Украина.ру
"Влево по графику": Путин рассказал о причинах дефицита бюджета в РФ
Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии бюджета России. Его слова прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня
2023-06-16T15:57
2023-06-16T15:57
новости
пмэф
владимир путин
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Это осознанный шаг, направленный на ускорение темпов реализации государственных и региональных программ, подчеркнул президент России.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.
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новости, пмэф, владимир путин
Новости, ПМЭФ, Владимир Путин

"Влево по графику": Путин рассказал о причинах дефицита бюджета в РФ

15:57 16.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии бюджета России. Его слова прозвучали на 26-ом Петербургском международном экономическом форуме 16 июня
"Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или как у нас говорят, влево по графику", – сказал Путин.
Это осознанный шаг, направленный на ускорение темпов реализации государственных и региональных программ, подчеркнул президент России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.
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