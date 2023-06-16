https://ukraina.ru/20230616/1047305736.html
Балицкий сказал, когда российские военные "разберут на атомы" ВСУ
Балицкий сказал, когда российские военные "разберут на атомы" ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру
Балицкий сказал, когда российские военные "разберут на атомы" ВСУ
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 16 июня написал в своем телеграм-канале, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на запорожском участке фронта через месяц-полтора
2023-06-16T14:50
2023-06-16T14:50
2023-06-16T14:50
новые регионы
евгений балицкий
новости
всу
войска
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По его словам, последние девять дней украинские войска пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, ни одного стратегически важного населенного пункта занять им не удалось.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
https://ukraina.ru/20230616/1047282578.html
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новые регионы, евгений балицкий, новости, всу, войска
Балицкий сказал, когда российские военные "разберут на атомы" ВСУ
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 16 июня написал в своем телеграм-канале, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на запорожском участке фронта через месяц-полтора
По его словам, последние девять дней украинские войска пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, ни одного стратегически важного населенного пункта занять им не удалось.
"Если они будут продолжать так атаковать, как атакуют последние девять дней, то, думаю, через месяц-полтора мы сможем их "переварить", разобрать на атомы, и тогда у нас будет открыта возможность для нашей уже инициативы, после того как мы измотаем противника. Пока что все идет, на мой взгляд, по вероятному правильному для нас сценарию", - написал Балицкий.
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".