https://ukraina.ru/20230616/1047305736.html

Балицкий сказал, когда российские военные "разберут на атомы" ВСУ

Балицкий сказал, когда российские военные "разберут на атомы" ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру

Балицкий сказал, когда российские военные "разберут на атомы" ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 16 июня написал в своем телеграм-канале, что украинские войска будут "переварены" и "разобраны на атомы" на запорожском участке фронта через месяц-полтора

2023-06-16T14:50

2023-06-16T14:50

2023-06-16T14:50

новые регионы

евгений балицкий

новости

всу

войска

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По его словам, последние девять дней украинские войска пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, ни одного стратегически важного населенного пункта занять им не удалось.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ukraina.ru/20230616/1047282578.html

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новые регионы, евгений балицкий, новости, всу, войска