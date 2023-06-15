https://ukraina.ru/20230615/1047243486.html

WSJ: Япония обсуждает с США поставку Украине снарядов калибра 155 миллиметров

WSJ: Япония обсуждает с США поставку Украине снарядов калибра 155 миллиметров - 15.06.2023 Украина.ру

WSJ: Япония обсуждает с США поставку Украине снарядов калибра 155 миллиметров

Япония ведёт переговоры США о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров для пополнения запасов ВСУ, сообщила газета The Wall Street Journal 15 июня

2023-06-15T11:26

2023-06-15T11:26

2023-06-15T11:26

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Издание приводит слова людей, знакомых с переговорами.По их сведениям, Япония рассматривает возможность поставки артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в США в соответствии с соглашением 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами в рамках их давнего альянса в области безопасности.Отмечается, что неизвестно , сколько именно снарядов будет поставлено.Ранее агентство Reuters сообщало, что США нашли способ закупать в Японии партии тротила для производства натовских снарядов калибра 155 миллиметров, необходимых Киеву. Хотя экспортные правила Японии запрещают продавать за границу летальную продукцию.Сообщается, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.Также Украине были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

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новости, зарубежье, сша, япония, украина, артиллерия