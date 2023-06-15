https://ukraina.ru/20230615/1047235825.html

Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях - 15.06.2023 Украина.ру

Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

Что должно быть в нормальном бомбоубежище, куда люди спускаются в случае тревоги на пару часов? Неискушенный в коррупционных схемах человек, вероятно, скажет о запасах воды, матрацах, одеялах, паурбанках для подзарядки и аптечке. И будет не прав.

2023-06-15T03:31

2023-06-15T03:31

2023-06-15T03:31

эксклюзив

украина

коррупция

киев

бомбоубежища

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В Киеве, например, решили, что в бомбоубежище могут потребоваться барабаны и дорогие овощерезки. и именно эти предметы закупают местные власти на Украине, причем по ценам, завышенным в несколько раз.В принципе для украинских бомбоубежищ могут срочно понадобиться: удобрения для капусты, бамбуковые флейты, роликовые коньки, костюмы западных брендов и товары секс-шопов и так дале. Просто все зависит от того, какой именно бизнес у родственников украинских чиновников, отвечающих за закупки, или от размера отката от поставщиков. Полгода назад такие же схемы закупок были распространены при обустройстве пунктов несокрушимости, которые сейчас повсеместно закрыты.На этой неделе отметились лица, ответственные за бомбоубежища в Днепровском районе Киева. Они закупили барабаны в бомбоубежище за 900 тыс. гривен ($ 25 000). Об этом свидетельствует тендер в системе публичных закупок ProZorro. Закупку провело управление образования Днепровской районной администрации. Барабаны закупили якобы "для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог". Чиновники закупили 306 барабанов из натуральной кожи стоимостью от 1900 до 3960 гривен за единицу и 153 комплекта молоточков к ним.Если эти барабаны вообще окажутся в убежищах, особенно этому порадоваться должны старушки-сердечницы, которые тоже пользуются этими помещениями в случае тревоги. Особенно гармонично барабаны из натуральной кожи будут смотреться в интерьере киевских бомбоубежищ, которые частично затоплены водой, с плесенью на стенах и одинокой лампочкой, уныло свисающей с потолка."Закупка барабанов на 900 тыс. грн в качестве "музыкальных инструментов для психологической разгрузки детей в укрытиях" это выходит за пределы понимания. Что-то затянулось кадровое решение в ОП - что произошло, ребята?! Кому носил деньги барабанщик?!", — спрашивает нардеп Алексей Кучеренко.В том же районе Киева был проведен тендер на закупку овощерезок для бомбоубежищ на сумму 1 583 496 гривен. Этот кухонный прибор оснащен слайсерами для нарезки соломой, кубиками и нарезки картошки-фри, говорится в описании предмета. Цена одной овощерезки с комплектом насадок составляет 131 958 гривен ($ 3 600 за штуку).Однако побила все рекорды стоимости электрическая сковорода, закупленная для киевского бомбоубежища по цене 720 000 гривен ($ 20 000)."Когда мы нашли тендер на закупку в укрытие электрических овощерезок за 130 тысяч штука, я думал больше меня ничего не удивит. Но супер электрическая сковорода с тачскрином и ценой 720 тысяч грн за штуку, это даже для мишленовского ресторана перебор, не то что для укрытия Днепровского района", — заявил депутат Киевсовета Леонид Емец, подчеркивая, что это они при проверке "только по верхам глянули". Возможно, если покопаться, то окажется, что для бомбоубежищ срочно понадобился Land Cruiser и ювелирные украшения, без которых в укрытии никак нельзя.Данный район в Киеве возглавляет Павел Бабий из "Слуг нарда", назначенный на эту должность Зеленским. "К слову, и.о. главы Днепровской РГА Бабий - "ларечник", то есть бывший работник отдела контроля за благоустройством Печерской и Соломенской рай-госадминистрации (РГА). Согласовывают назначение "ларечников" главами РГА, как известно, в Офисе президента", - комментирует закупки украинский Telegram-канал "Криоген".При этом в большинстве работающих убежищ в городе нет самого необходимого, даже стульев или лавочек.На днях Киевская прокуратура объявила о подозрении начальнику управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской района, а также подрядчику, занимавшемуся ремонтом укрытия. По данным следствия, они растратили 800 тысяч гривен, которые выделялись на капитальный ремонт "простейшего укрытия". Прокуроры зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, некачественное выполнение работ и использование легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов, а также существенное завышение их стоимости.При всех дорогостоящих закупках для захламленных подвалов, сами эти дорогие предметы вряд ли окажутся в бомбоубежищах. Многие укрытия либо не функционирует, либо не пригодны для использования. По его словам, даже в столице в свободном доступе оказалось меньше половины убежищ – попасть во время воздушной тревоги киевляне смогут лишь в 44% из всех бомбоубежищ. Еще 21% построек открываются дежурными после объявления тревоги.Однако все скандалы с закрытыми киевскими бомбоубежищами и ненужными дорогими закупками не ведут к исправлению ситуации. Они лишь являются элементом противостояния местной и центральной власти, в частности в Киеве – Офиса Зеленского с мэром Виталием Кличко. Обе ветви власти валят друг на друга ответственность за коррупцию и неподготовленные укрытия. Конфликт можно было бы урегулировать, если умножить на два все расходы на закупку барабанов и овощерезок, но бюджет такое вряд ли потянет.

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https://ukraina.ru/20230605/1046896202.html

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эксклюзив, украина, коррупция, киев, бомбоубежища