https://ukraina.ru/20230615/1047236451.html

Почему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"

Почему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни" - 15.06.2023 Украина.ру

Почему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"

Накануне 80-й годовщины начала массового убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни польские власти, чтобы не раздражать Киев, отказываются от достойного поминовения своих соплеменников.

2023-06-15T05:36

2023-06-15T05:36

2023-06-15T05:36

эксклюзив

зарубежье

украина

волынская резня

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Одним из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины остаётся трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения ОУН*-УПА* при поддержке местного украинского населения совершили акции массового убийства мирных поляков.В Польше эти события получили название "Волынской резни", жертвами которой стали более 100 тысяч людей, в основном крестьян. Датой начала "Волынской резни" считается "кровавое воскресенье" 11 июля 1943 года, когда подразделения УПА* провели скоординированную атаку на 99 польских поселений на Волыни под лозунгом "Смерть ляхам!"22 июля 2016 года Сейм Польши года признал 11 июля Днём памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами (боевиками ОУН*, УПА*, дивизии "СС Галичина" и других украинских формирований во время Второй мировой войны). Президент Украины Пётр Порошенко заявил в тот день, что сожалеет о таком решении польских депутатов.Хотя Порошенко призвал "вернуться к заповеди Папы Римского Иоанна Павла II – прощаем и просим прощения", однако просьба о прощении с его стороны так и не прозвучала. Кроме того, неоднократные обещания президентов Украины (и Петра Порошенко, и Владимира Зеленского) разрешить польским специалистам эксгумации жертв "Волынской резни" так и не были выполнены.Собственно, именно вопрос эксгумации вызвал очередной скандал в Польше. Во время интервью для Radio Wnet депутата Сейма от правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС) Марека Суского спросили, почему его политическая сила так и не выполнила своих предвыборных обещаний относительно захоронения поляков, убитых украинскими националистами на Волыни, особенно в контексте 80-летия "кровавого воскресенья". Прозвучал также вопрос, почему до сих пор ничего не известно об официальных мероприятиях в связи с Днём памяти жертв геноцида поляков."Работы на Украине продолжаются. Готовится эксгумация. Есть, можно сказать, прорыв, потому что на данный момент сотрудничество в этом вопросе есть и оно продолжается. Это прорыв", – заявил в ответ Марек Суский.На вопрос о каких-либо официальных траурных мероприятиях депутат от ПиС ответил, что "наверное, они будут". Он добавил, что не знает, какого уровня, "но, наверное, наивысшего". При этом в официальном списке мероприятий на июль 2023 года, которые находятся под почётным покровительством президента Польши Анджея Дуды, поминовения памяти жертв "Волынской резни" до сих пор нет.Первым на это обратил внимание известный католический священник Тадеуш Исакович-Залеский, которого часто называют "капелланом Волынских семей" – он тесно связан с организациями, объединяющими выживших в "Волынской резне" и их потомков. Ксёндз также резко отреагировал на вышеупомянутые слова депутата от ПиС, заявив, что никакого "прорыва" в деле эксгумаций нет."Г-н Марек Суский идёт вразрез с правдой. Прорыва в вопросе отмены запрета на захоронения жертв геноцида на Украине нет. Эксгумации на Волыни не проводятся. Согласие одно, но на Подолии, – написал священник в Twitter*. – Что же касается президента Анджея Дуды, то он до сих пор боится встречаться с семьями погибших".Действительно, в ноябре 2022 года Фонд "Свобода и демократия" и МИД Польши сообщили, что украинская сторона дала согласие на поиск с участием польских экспертов могил поляков, убитых УПА* в феврале 1945 года в селе Пузьники (историческое Подолье, ныне Тернопольская область). Украинские власти также выдвинули требование об участии в эксгумации украинских специалистов.Однако согласие украинской стороны носило разовый, а не общий характер. Тогдашний замглавы МИД Марцин Пшидач признал, что согласие украинских властей касается польской организации, работающей в этой сфере, но оно будет выдаваться в индивидуальном порядке.В официальных коммюнике польской стороны по этому поводу не приводилось никаких подробностей относительно даты начала или проведения эксгумационных работ в Пузьниках. Поскольку тех пор официальной информации по этому поводу не поступало, очевидно, что работы так и не начались. Дело не сдвинулось с места и после того, как месяц назад польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что "Польша скоро сможет начать эксгумацию могил своих граждан, упокоенных на Западе Украины".Заочная дискуссия между Мареком Суским и Тадеушем Исаковичем-Залеским заставила польские СМИ и пользователей социальных сетей вспомнить о скандале, который возник в конце мая этого года в связи с заявлениями официального представителя МИД Польши Лукаша Ясины – то есть человека, занимающем ту же должность, что и Мария Захарова в МИД РФ.Отвечая на вопрос журналиста портала Onet.pl, должен ли Владимир Зеленский извиниться за Волынь, представитель польского внешнеполитического ведомства отметил, что в ситуации, когда "украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности". По мнению Ясины, Зеленский должен сказать: "Прошу прощения, просим о прощении". "Эта формула очень хорошо работает в польско-украинских отношениях", – отметил польский дипломат."Мы, поляки, как польское государство, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашей страной в отношении украинцев. Недостает такой ответственности со стороны Украины, хотя многое изменилось к лучшему", – добавил Ясина. При этом польский дипломат в извиняющемся ключе заявил, что "в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов и для украинского народа проблема "Волынской резни" сейчас не главная". Но это ему не помогло.После крайне недипломатичного твита посла Украины в Варшаве Василия Зварыча, который напомнил заявления приснопамятного Андрея Мельника во времена его руководства украинским диппредставительством в Берлине, глава МИД Польши Збигнев Рау фактически извинился перед Киевом за слова своего подчинённого."Все острые споры между нами, даже самые обоснованные, будут служить одной стороне – России, то есть государству-агрессору, которое стремится уничтожить украинскую государственность" – сказал глава польской дипломатии. А ещё через несколько дней Лукаш Ясина был отправлен в бессрочный отпуск, и, по утверждению источников в МИД Польши, не вернётся на свою предыдущую должность.При этом позиция польских властей в важном для их электората вопросе "Волынской резни" явно обусловлена не только недовольством Киева, но также командами из Вашингтона, который в ходе начавшегося контрнаступления ВСУ не заинтересован даже в минимальных конфликтах между своими младшими партнёрами. Более того, не исключено, что 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе, где одним из "гвоздей программы" заявлен Владимир Зеленский, будет попытка организовать что-то вроде акта польско-украинского примирения относительно кровавых событий на Волыни 80-летней давности.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230613/1047153185.html

https://ukraina.ru/20230613/1047151966.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, зарубежье, украина, волынская резня