https://ukraina.ru/20230615/1047236120.html

Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаются

Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаются - 15.06.2023 Украина.ру

Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаются

По периметру России

2023-06-15T10:29

2023-06-15T10:29

2023-06-15T10:29

эксклюзив

зарубежье

молдавия

армения

азербайджан

турция

киргизия

казахстан

латвия

литва

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Премьер Армении Никол Пашинян 7 июня отправился в Россию, где принял участие в мероприятиях под эгидой ЕАЭС, а также провёл двусторонние встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным и президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров с Мишустиным Пашинян сообщил о том, что на заседании трёхсторонней российско-армяно-азербайджанской комиссии по вопросу разблокирования транспортных коридоров в Закавказье был достигнут существенный прогресс.По словам Пашиняна, речь идёт о неких "компромиссных решениях", которые вырабатывались в течение последних двух лет. Мишустин в свою очередь отметил, что создание новых инфраструктурных проектов отвечает интересам всех государств региона.Напомним, "разблокирование транспортных коммуникаций" является одним из пунктов трёхстороннего заявления Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, положившего конец Второй карабахской войне 2020 года. Однако Баку и Ереван по-разному трактуют это положение документа: если азербайджанская сторона настаивает на скорейшем открытии "Зангезурского коридора" - транспортной артерии, связывающей основную территорию Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской Автономной Республикой и проходящей по территории Армении, то армянские власти считают, что речь в заявлении идёт исключительно о Лачинском коридоре, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом.При этом в ходе встречи с Путиным Пашинян назвал ситуацию, сложившуюся в Карабахе и в Лачинском коридоре, кризисной. Премьер Армении сообщил, что Нагорно-Карабахская Республика уже несколько месяцев живёт без газа и электричества, а поставки продовольствия в регион осуществляются силами российских миротворцев.Отметим, ранее Пашинян заявил, что официальный Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре свой КПП, который находится в непосредственной близости от наблюдательного пункта миротворцев ВС РФ. Согласно официальной позиции Баку, КПП маркирует азербайджанско-армянскую границу, и поэтому действий азербайджанских военных соответствуют всем нормам международного права.13 июня в Баку прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который обсудил с Ильхамом Алиевым ряд инициатив, связанных с развитием региональной инфраструктуры. Алиев назвал открытие Зангезурского коридора "неизбежным", а также рассказал о наращивании поставок в Турцию азербайджанского газа и возрастающем значении "Среднего коридора", более известного как Транскаспийский маршрут. Напомним, он представляет собой инфраструктурный проект, цель которого – организация поставок китайских товаров в Европу в обход России.Помимо этого, Эрдоган заявил о готовности открыть турецкое консульство в карабахском городе Шуши, который ВС Азербайджана сумели захватить во время войны 2020 года.Казахстан и Средняя АзияГлава правления казахстанской госкомпании "КайМунГаз" Магзум Мирзагалиев провёл переговоры с главой управления по санкциям британского МИДа Дэвидом Ридом. По словам Мирзагалиева, очень важно, чтобы санкционные риски "не били рикошетом" по поставкам нефти из Казахстана по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Напомним, он проходит по территории России.Напомним, за последнее время в постсоветских азиатских республиках побывали сразу несколько делегаций, состоящих из американских и западноевропейских чиновников, специализирующихся на борьбе с обходом санкций. Местные власти активно заявляют, что они готовы выполнять все санкционные предписания, не присоединяясь при этом к режиму введённых против России ограничений.Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил о необходимости изменения подходов к обеспечению безопасности и дальнейшего укрепления обороноспособности страны. В свою очередь, Совбез республики утвердил новую военную доктрину, основная суть которой связана с модернизацией вооружённых сил.Телеграм-канал WarGonzo сообщил, что в Таджикистане формируют добровольческие отряды из ветеранов боевых действий, которых оснащают и вооружают. По мнению авторов телеграм-канала, власти планируют использовать ветеранов на случай новых военных конфликтов – прежде всего, с Киргизией, а также с талибами.Напомним, на таджикистанско-киргизской границе с определённой периодичностью происходят вооружённые столкновения, последнее из которых датируется осенью 2022 года. Оно стало самым крупных из всех подобных инцидентов, обе стороны активно использовали ствольную и реактивную артиллерию, количество погибших с обеих сторон исчисляется сотнями.МолдавияПрезидент Молдавии Майя Санду заявила, что её слова о готовности переизбраться на второй срок, которые она высказала в интервью Bloomberg, были вырваны из контекста. Помимо этого, Санду отказалась пойти навстречу молдавским фермерам, которые протестуют, требуя временно ограничить импорт украинского зерна, который обваливает цены на аграрную продукцию внутри Молдавии. Санду объяснила свои действия тем, что Украина защищает Молдавию от "российской опасности".Помимо этого, президент Молдавии в очередной раз высказались против действия текущего формата урегулирования приднестровского конфликта, потребовав ухода российских миротворцев.В свою очередь, Австрия сообщила о том, что она направит в Кишинёв около 40 полицейских и военных в рамках т.н. Гражданской миссии Евросоюза в Молдавии. Напомним, она была учреждена в конце апреля, и её официальной целью является борьба с "гибридными действиями" России, которая, как утверждают в Брюсселе, стремится дестабилизировать Молдавию. Причём представители Евросоюза изначально заявляли, что миссия будет состоять исключительно из гражданских специалистов.Также Санду до сих пор формально не признала итоги выборов главы (башкана) Гагаузии, на которых победила кандидат от оппозиционной партии "ШОР" Евгения Гуцул. Ранее президент Молдавии заявляла, что победа Гуцул соответствует интересам "криминальных группировок", а перед этим присланный из Кишинёва спецназ прибыл в столицу Гагаузии Комрат, ворвался в здание местного Центризибиркома и вывез из него связанные с выборами документы.ПрибалтикаПрезидент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что основное препятствие на пути вступления Украины в НАТО заключается в том, что внутри самого альянса нет единой позиции, связанной с тем, как относиться к принятию в состав организации государства, участвующего в военном конфликте, и как это коррелирует с действием 5 статьи устава НАТО. Ответа на эти вопросы на данный момент у многих стран альянса просто нет, отметил Ринкевич.Расходы Эстонии на оборону составят 3% от ВВП, заявил глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур. По его словам, прежде всего эстонским вооружённых силам необходимо озаботиться закупкой боеприпасов, на что и пойдут новые средства.НАТО должно увеличить поддержку Прибалтики, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В качестве причины этого он назвал размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Ландсбергис также сообщил о необходимости купировать угрозу потери Сувалкского коридора, располагающегося между Калининградской областью РФ и Белоруссией.

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

эксклюзив, зарубежье, молдавия, армения, азербайджан, турция, киргизия, казахстан, латвия, литва, эстония