https://ukraina.ru/20230615/1047210595.html

Эксперт объяснил, почему Россия проиграет НАТО в обычной войне и что она будет с этим делать

Эксперт объяснил, почему Россия проиграет НАТО в обычной войне и что она будет с этим делать - 15.06.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Россия проиграет НАТО в обычной войне и что она будет с этим делать

НАТО пока ведет войну более успешно, чем это ожидалось. А ВС РФ ведут военные действия существенно хуже, чем это прогнозировалось два года назад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-06-15T04:45

2023-06-15T04:45

2023-06-15T04:45

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По мнению Маркова, в первую очередь России надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население РФ в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше. Это значительно легче исправить, чем начать применять ТЯО, добавил эксперт.США тайно разместили ядерное оружие в Европе, потому что готовятся к тактической ядерной войне на украинском театре военных действий. Штаты могут передать ТЯО украинской армии, этот вопрос наверняка уже поднимался. А если Россия начнет удары ТЯО, то и Вашингтон тоже может их начать, добавил он.В итоге мы одержим победу над Украиной и переведем людей из антирусских в русские. При этом вероятность прямого вторжения НАТО на Украину — минимальная, в том числе потому, что у России есть тактическое ядерное оружие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ядерное оружие, ядерная безопасность, белоруссия, сша, украина