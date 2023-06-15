Эксперт объяснил, почему Россия проиграет НАТО в обычной войне и что она будет с этим делать - 15.06.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Россия проиграет НАТО в обычной войне и что она будет с этим делать
Эксперт объяснил, почему Россия проиграет НАТО в обычной войне и что она будет с этим делать - 15.06.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Россия проиграет НАТО в обычной войне и что она будет с этим делать
НАТО пока ведет войну более успешно, чем это ожидалось. А ВС РФ ведут военные действия существенно хуже, чем это прогнозировалось два года назад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-06-15T04:45
2023-06-15T04:45
новости
ядерное оружие
ядерная безопасность
белоруссия
сша
украина
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По мнению Маркова, в первую очередь России надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население РФ в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше. Это значительно легче исправить, чем начать применять ТЯО, добавил эксперт.США тайно разместили ядерное оружие в Европе, потому что готовятся к тактической ядерной войне на украинском театре военных действий. Штаты могут передать ТЯО украинской армии, этот вопрос наверняка уже поднимался. А если Россия начнет удары ТЯО, то и Вашингтон тоже может их начать, добавил он.В итоге мы одержим победу над Украиной и переведем людей из антирусских в русские. При этом вероятность прямого вторжения НАТО на Украину — минимальная, в том числе потому, что у России есть тактическое ядерное оружие, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, ядерное оружие, ядерная безопасность, белоруссия, сша, украина
Новости, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Белоруссия, США, Украина

Эксперт объяснил, почему Россия проиграет НАТО в обычной войне и что она будет с этим делать

04:45 15.06.2023
 
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НАТО пока ведет войну более успешно, чем это ожидалось. А ВС РФ ведут военные действия существенно хуже, чем это прогнозировалось два года назад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
По мнению Маркова, в первую очередь России надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население РФ в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше. Это значительно легче исправить, чем начать применять ТЯО, добавил эксперт.
США тайно разместили ядерное оружие в Европе, потому что готовятся к тактической ядерной войне на украинском театре военных действий. Штаты могут передать ТЯО украинской армии, этот вопрос наверняка уже поднимался. А если Россия начнет удары ТЯО, то и Вашингтон тоже может их начать, добавил он.
"Размещение нашего ТЯО позволит нам удержать Польшу от агрессии против нас на Украине и против Белоруссии. Но в тактической ядерной войне результат никто предсказать не может, поскольку у человечества нет такого опыта", - подчеркнул Марков.
В итоге мы одержим победу над Украиной и переведем людей из антирусских в русские. При этом вероятность прямого вторжения НАТО на Украину — минимальная, в том числе потому, что у России есть тактическое ядерное оружие, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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