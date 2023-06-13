https://ukraina.ru/20230613/1047166532.html

Сергей Марков: США сделают все, чтобы Украина начала тактическую ядерную войну с Россией

Сергей Марков: США сделают все, чтобы Украина начала тактическую ядерную войну с Россией - 13.06.2023 Украина.ру

Сергей Марков: США сделают все, чтобы Украина начала тактическую ядерную войну с Россией

Для победы в СВО России сперва надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население России в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше. Легче исправить это, чем начать бить с помощью ТЯО, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-06-13T12:37

2023-06-13T12:37

2023-06-13T13:56

интервью

россия

украина

сша

европа

ядерное оружие

белоруссия

польша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре сообщила, что США тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений. По ее словам, ядерное оружие США находится на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии.— Сергей Александрович, почему США понадобилось это делать тайно? Почему международные организации именно сейчас обратили на это внимание?— США сделали это тайну, потому что на Западе существует огромное антивоенное движение.Пока это движение замерло, поскольку от западных СМИ исходит чудовищная ложь и пропаганда по поводу конфликта на Украине. Они скрывают от общественности фашистский характер украинского режима. Но если на Западе сделают какой-то неловкий шаг, это антивоенное движение снова поднимет голову и выступит против войны США и НАТО с Россией, которая ведется с помощью их украинских рабов. Они выступят против фашистской диктатуры, которую политтехнологи спецслужб США там установили.А разместили США ядерное оружие в Европе потому, что готовятся к тактической ядерной войне на украинском театре военных действий.— При каких условиях они могут начать тактическую ядерную войну?— США могут передать ТЯО украинской армии. Этот вопрос наверняка обсуждается. А если Россия начнет удары ТЯО, Вашингтон тоже может их начать. Сами они вряд ли начнут эту войну, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси.— Поможет ли России выиграть в этой войне тот факт, что мы разместили свое ТЯО в Белоруссии?— Размещение нашего ТЯО позволит нам удержать Польшу от агрессии против нас на Украине и против Белоруссии. Но в тактической ядерной войне результат никто предсказать не может, поскольку у человечества нет такого опыта.— Не слишком ли мы много уделяем внимания теме ядерной войны? Может, ее не будет в принципе именно потому, что у человечества нет такого опыта и будет война обычными средствами?— Конечно, лучше воевать обычными средствами. Но нам надо думать и о ядерной войне. ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами.На мой взгляд, сперва нам надо усилить собственную армию. Нужно исправлять парадокс, когда население России в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше.Легче исправить это, чем начать бить с помощью ТЯО.— Раньше существовало мнение, что в обычной войне Россия однозначно проиграет НАТО. Что в этой связи показал опыт СВО?— Опыт СВО показал, что мы проиграем НАТО в обычной войне. Мы же видим, что НАТО в полном объеме еще не вступил в боевые действия, потому что Альянс и без того удачно ведет войну против России с помощью своих прокси-сил в виде украинской армии.НАТО пока ведет войну более успешно, чем это ожидалось. А ВС РФ ведут военные действия существенно хуже, чем это прогнозировалось два года назад.— Исходя из этого, военная победа на Украине нам ничего не даст, потому что надо готовиться к обычной войне с НАТО?— Почему ничего не даст? Мы победим на Украине и переведем людей из антирусских в русские. А вероятность прямого вторжения НАТО на Украину — минимальная, в том числе потому, что у нас есть ТЯО.

https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html

https://ukraina.ru/20230613/1047162736.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, сша, европа, ядерное оружие, белоруссия, польша