Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса - 14.06.2023 Украина.ру
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Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса
Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса - 14.06.2023 Украина.ру
Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса
Отсутствие реакции американцев и их союзников на акты геноцида в отношении жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) - пособничество преступному режиму Киева. Об этом 14 июня заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости
2023-06-14T14:28
2023-06-14T14:28
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новые регионы
зарубежье
геноцид
сша
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В ходе пленарного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности в среду Гаврилов впервые в истории этого органа представил фрагменты боеприпасов к американской РСЗО HIMARS, которые используются против людей в Донбассе, в качестве доказательства преступлений Киева при спонсорстве США.Он уточнил, что в течение года на каждом пленарном заседании ФСОБ российская сторона показывала представителям государств Европы и Северной Америки фото- и видеосвидетельства катастрофических для мирного населения последствий применения американской РСЗО HIMARS в новых регионах России."Реакция украинцев, американцев и их союзников на предъявляемые нами доказательства всегда сводилась к грубым лозунгам о том, что это всё пропаганда и дезинформация. Понятно, что признавать свою сопричастность к военным преступлениям киевской военщины они не хотят и просто боятся. Что ж, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы решили привезти в Вену на ФСОБ осколки американских боеприпасов, которые убивают наших людей", - пояснил дипломат.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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новости, новые регионы, зарубежье, геноцид, сша
Новости, Новые регионы, Зарубежье, геноцид, США

Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса

14:28 14.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Отсутствие реакции американцев и их союзников на акты геноцида в отношении жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) - пособничество преступному режиму Киева. Об этом 14 июня заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости
В ходе пленарного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности в среду Гаврилов впервые в истории этого органа представил фрагменты боеприпасов к американской РСЗО HIMARS, которые используются против людей в Донбассе, в качестве доказательства преступлений Киева при спонсорстве США.

"Поставки оружия Украине и отсутствие должной реакции на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР нужно расценивать как пособничество преступному киевскому режиму. Кураторам Киева рано или поздно придется за это ответить", - заверил Гаврилов.

Он уточнил, что в течение года на каждом пленарном заседании ФСОБ российская сторона показывала представителям государств Европы и Северной Америки фото- и видеосвидетельства катастрофических для мирного населения последствий применения американской РСЗО HIMARS в новых регионах России.
"Реакция украинцев, американцев и их союзников на предъявляемые нами доказательства всегда сводилась к грубым лозунгам о том, что это всё пропаганда и дезинформация. Понятно, что признавать свою сопричастность к военным преступлениям киевской военщины они не хотят и просто боятся. Что ж, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы решили привезти в Вену на ФСОБ осколки американских боеприпасов, которые убивают наших людей", - пояснил дипломат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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