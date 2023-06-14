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Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса
Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса - 14.06.2023 Украина.ру
Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса
Отсутствие реакции американцев и их союзников на акты геноцида в отношении жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) - пособничество преступному режиму Киева. Об этом 14 июня заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости
2023-06-14T14:28
2023-06-14T14:28
2023-06-14T14:28
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В ходе пленарного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности в среду Гаврилов впервые в истории этого органа представил фрагменты боеприпасов к американской РСЗО HIMARS, которые используются против людей в Донбассе, в качестве доказательства преступлений Киева при спонсорстве США.Он уточнил, что в течение года на каждом пленарном заседании ФСОБ российская сторона показывала представителям государств Европы и Северной Америки фото- и видеосвидетельства катастрофических для мирного населения последствий применения американской РСЗО HIMARS в новых регионах России."Реакция украинцев, американцев и их союзников на предъявляемые нами доказательства всегда сводилась к грубым лозунгам о том, что это всё пропаганда и дезинформация. Понятно, что признавать свою сопричастность к военным преступлениям киевской военщины они не хотят и просто боятся. Что ж, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы решили привезти в Вену на ФСОБ осколки американских боеприпасов, которые убивают наших людей", - пояснил дипломат.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20230425/1045642804.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы, зарубежье, геноцид, сша
Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса
Отсутствие реакции американцев и их союзников на акты геноцида в отношении жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) - пособничество преступному режиму Киева. Об этом 14 июня заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости
В ходе пленарного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности в среду Гаврилов впервые в истории этого органа представил фрагменты боеприпасов к американской РСЗО HIMARS, которые используются против людей в Донбассе, в качестве доказательства преступлений Киева при спонсорстве США.
"Поставки оружия Украине и отсутствие должной реакции на акты геноцида в отношении жителей ДНР и ЛНР нужно расценивать как пособничество преступному киевскому режиму. Кураторам Киева рано или поздно придется за это ответить", - заверил Гаврилов.
Он уточнил, что в течение года на каждом пленарном заседании ФСОБ российская сторона показывала представителям государств Европы и Северной Америки фото- и видеосвидетельства катастрофических для мирного населения последствий применения американской РСЗО HIMARS в новых регионах России.
"Реакция украинцев, американцев и их союзников на предъявляемые нами доказательства всегда сводилась к грубым лозунгам о том, что это всё пропаганда и дезинформация. Понятно, что признавать свою сопричастность к военным преступлениям киевской военщины они не хотят и просто боятся. Что ж, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы решили привезти в Вену на ФСОБ осколки американских боеприпасов, которые убивают наших людей", - пояснил дипломат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.