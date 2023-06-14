https://ukraina.ru/20230614/1047217821.html

Внук де Голля может приехать в Крым

Внук де Голля может приехать в Крым - 14.06.2023 Украина.ру

Внук де Голля может приехать в Крым

Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль не исключил возможности посетить Крым, передает 14 июня РИА Новости

2023-06-14T14:01

2023-06-14T14:01

2023-06-14T14:01

шарль де голль (авианосец)

новости

крым

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Касательно планов приехать в Крым он ответил, что посетит республику "возможно, позже".Ранее представитель делового и культурного центра Крыма Сергей Галани сообщил, что внука бывшего президента Франции пригласили посетить Крым. По его словам, в ходе конгресса Международного движения русофилов в Москве в марте состоялась встреча Пьера де Голля с представителями делового и культурного центра Крыма.В мае де Голль снова посетил Россию, где принял участие в открытии памятника Шарлю де Голлю в Волгограде. Скульптурное произведение открыли в музее-панораме "Сталинградская битва". Оно установлено в зале, где расположены подарки и награды Сталинграду от многих стран мира, в том числе и Франции.

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Новости

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шарль де голль (авианосец), новости, крым