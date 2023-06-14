Внук де Голля может приехать в Крым
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкКруглый стол "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль не исключил возможности посетить Крым, передает 14 июня РИА Новости
Касательно планов приехать в Крым он ответил, что посетит республику "возможно, позже".
Ранее представитель делового и культурного центра Крыма Сергей Галани сообщил, что внука бывшего президента Франции пригласили посетить Крым. По его словам, в ходе конгресса Международного движения русофилов в Москве в марте состоялась встреча Пьера де Голля с представителями делового и культурного центра Крыма.
В мае де Голль снова посетил Россию, где принял участие в открытии памятника Шарлю де Голлю в Волгограде. Скульптурное произведение открыли в музее-панораме "Сталинградская битва". Оно установлено в зале, где расположены подарки и награды Сталинграду от многих стран мира, в том числе и Франции.