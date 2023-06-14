Внук де Голля может приехать в Крым - 14.06.2023 Украина.ру
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Внук де Голля может приехать в Крым
Внук де Голля может приехать в Крым - 14.06.2023 Украина.ру
Внук де Голля может приехать в Крым
Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль не исключил возможности посетить Крым, передает 14 июня РИА Новости
2023-06-14T14:01
2023-06-14T14:01
шарль де голль (авианосец)
новости
крым
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Касательно планов приехать в Крым он ответил, что посетит республику "возможно, позже".Ранее представитель делового и культурного центра Крыма Сергей Галани сообщил, что внука бывшего президента Франции пригласили посетить Крым. По его словам, в ходе конгресса Международного движения русофилов в Москве в марте состоялась встреча Пьера де Голля с представителями делового и культурного центра Крыма.В мае де Голль снова посетил Россию, где принял участие в открытии памятника Шарлю де Голлю в Волгограде. Скульптурное произведение открыли в музее-панораме "Сталинградская битва". Оно установлено в зале, где расположены подарки и награды Сталинграду от многих стран мира, в том числе и Франции.
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шарль де голль (авианосец), новости, крым
Шарль де Голль (авианосец), Новости, Крым

Внук де Голля может приехать в Крым

14:01 14.06.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкКруглый стол "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве"
Круглый стол Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль не исключил возможности посетить Крым, передает 14 июня РИА Новости
Касательно планов приехать в Крым он ответил, что посетит республику "возможно, позже".
Ранее представитель делового и культурного центра Крыма Сергей Галани сообщил, что внука бывшего президента Франции пригласили посетить Крым. По его словам, в ходе конгресса Международного движения русофилов в Москве в марте состоялась встреча Пьера де Голля с представителями делового и культурного центра Крыма.
В мае де Голль снова посетил Россию, где принял участие в открытии памятника Шарлю де Голлю в Волгограде. Скульптурное произведение открыли в музее-панораме "Сталинградская битва". Оно установлено в зале, где расположены подарки и награды Сталинграду от многих стран мира, в том числе и Франции.
Круглый стол Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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