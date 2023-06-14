https://ukraina.ru/20230614/1047163115.html

Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС

Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС - 14.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС

Если Киев думает, что из-за разрушения Каховского водохранилища в случае необходимости ВС РФ не смогут переправиться на правый берег Днепра, то он ошибается. У нас есть альтернативные способы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-06-14T05:43

2023-06-14T05:43

2023-06-14T05:43

новости

наступление

белгородская область

обстрелы

каховская гэс

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ВСУ неслучайно попытались перебросить на Запорожье резервы с Херсонского направления после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Скоро мы увидим, что придумает российское командование на этот счет, рассказал эксперт.ВСУ могут ударить и на другом направлении. Но наша космическая и авиационная разведка стала работать эффективнее. У нас есть самолеты с дальним радиолокационным обнаружением, добавил он.Безусловно, одним селом, которое отбили ВС РФ, дело не ограничится. Украине надо присматривать и за Харьковским направлением. Очевидно, что за то, что ВСУ натворили на белгородской земле, со стороны России будет мощная ответка, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, белгородская область, обстрелы, каховская гэс