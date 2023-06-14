https://ukraina.ru/20230614/1047163115.html
Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС
Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС - 14.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС
Если Киев думает, что из-за разрушения Каховского водохранилища в случае необходимости ВС РФ не смогут переправиться на правый берег Днепра, то он ошибается. У нас есть альтернативные способы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-06-14T05:43
2023-06-14T05:43
2023-06-14T05:43
новости
наступление
белгородская область
обстрелы
каховская гэс
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ВСУ неслучайно попытались перебросить на Запорожье резервы с Херсонского направления после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Скоро мы увидим, что придумает российское командование на этот счет, рассказал эксперт.ВСУ могут ударить и на другом направлении. Но наша космическая и авиационная разведка стала работать эффективнее. У нас есть самолеты с дальним радиолокационным обнаружением, добавил он.Безусловно, одним селом, которое отбили ВС РФ, дело не ограничится. Украине надо присматривать и за Харьковским направлением. Очевидно, что за то, что ВСУ натворили на белгородской земле, со стороны России будет мощная ответка, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, белгородская область, обстрелы, каховская гэс
Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС
Если Киев думает, что из-за разрушения Каховского водохранилища в случае необходимости ВС РФ не смогут переправиться на правый берег Днепра, то он ошибается. У нас есть альтернативные способы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
ВСУ неслучайно попытались перебросить на Запорожье резервы с Херсонского направления после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Скоро мы увидим, что придумает российское командование на этот счет, рассказал эксперт.
ВСУ могут ударить и на другом направлении. Но наша космическая и авиационная разведка стала работать эффективнее. У нас есть самолеты с дальним радиолокационным обнаружением, добавил он.
"Украина уже пыталась отвлечь наши силы на белгородском направлении, разрушив хороший город Шебекино с макаронной фабрикой. И на Брянском направлении они тоже куражились.<…> Там теперь вся наша линия вдоль границы укреплена. Чтобы там наступать, им нужно как минимум трехкратное превосходство", - подчеркнул Дандыкин.
Безусловно, одним селом, которое отбили ВС РФ, дело не ограничится. Украине надо присматривать и за Харьковским направлением. Очевидно, что за то, что ВСУ натворили на белгородской земле, со стороны России будет мощная ответка, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь