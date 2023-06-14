Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС - 14.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС
Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС - 14.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС
Если Киев думает, что из-за разрушения Каховского водохранилища в случае необходимости ВС РФ не смогут переправиться на правый берег Днепра, то он ошибается. У нас есть альтернативные способы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-06-14T05:43
2023-06-14T05:43
новости
наступление
белгородская область
обстрелы
каховская гэс
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ВСУ неслучайно попытались перебросить на Запорожье резервы с Херсонского направления после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Скоро мы увидим, что придумает российское командование на этот счет, рассказал эксперт.ВСУ могут ударить и на другом направлении. Но наша космическая и авиационная разведка стала работать эффективнее. У нас есть самолеты с дальним радиолокационным обнаружением, добавил он.Безусловно, одним селом, которое отбили ВС РФ, дело не ограничится. Украине надо присматривать и за Харьковским направлением. Очевидно, что за то, что ВСУ натворили на белгородской земле, со стороны России будет мощная ответка, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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60
новости, наступление, белгородская область, обстрелы, каховская гэс
Новости, наступление, Белгородская область, обстрелы, Каховская ГЭС

Военный эксперт предположил, как будут действовать ВСУ после разрушения дамбы Каховской ГЭС

05:43 14.06.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗатопленная дорога в Алешки. Город Алешки оказался под водой после разрушения Каховской ГЭС.
Затопленная дорога в Алешки. Город Алешки оказался под водой после разрушения Каховской ГЭС. - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Если Киев думает, что из-за разрушения Каховского водохранилища в случае необходимости ВС РФ не смогут переправиться на правый берег Днепра, то он ошибается. У нас есть альтернативные способы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
ВСУ неслучайно попытались перебросить на Запорожье резервы с Херсонского направления после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Скоро мы увидим, что придумает российское командование на этот счет, рассказал эксперт.
ВСУ могут ударить и на другом направлении. Но наша космическая и авиационная разведка стала работать эффективнее. У нас есть самолеты с дальним радиолокационным обнаружением, добавил он.
"Украина уже пыталась отвлечь наши силы на белгородском направлении, разрушив хороший город Шебекино с макаронной фабрикой. И на Брянском направлении они тоже куражились.<…> Там теперь вся наша линия вдоль границы укреплена. Чтобы там наступать, им нужно как минимум трехкратное превосходство", - подчеркнул Дандыкин.
Безусловно, одним селом, которое отбили ВС РФ, дело не ограничится. Украине надо присматривать и за Харьковским направлением. Очевидно, что за то, что ВСУ натворили на белгородской земле, со стороны России будет мощная ответка, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостинаступлениеБелгородская областьобстрелыКаховская ГЭС
 
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