https://ukraina.ru/20230613/1047138670.html

Василий Дандыкин: Пока остатки "Леопардов" зализывают раны, ВСУ спешно готовят Харьков к обороне

Василий Дандыкин: Пока остатки "Леопардов" зализывают раны, ВСУ спешно готовят Харьков к обороне - 13.06.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин: Пока остатки "Леопардов" зализывают раны, ВСУ спешно готовят Харьков к обороне

ВСУ могут ударить и на другом направлении. Но наша космическая и авиационная разведка стала работать эффективнее. У нас есть самолеты с дальним радиолокационным обнаружением. Вообще это черта российской армии – учиться на собственных ошибках, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.

2023-06-13T05:30

2023-06-13T05:30

2023-06-13T05:30

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее военкоры с мест сообщили, что в районе Времьевского выступа 127-ая дивизия ВС РФ пошла в контрнаступление. Уже удалось вернуть контроль над населенным пунктом Макаровка, который ВСУ заняли в ходе ночных боев. На этом направлении российские войска применяют следующий маневр: уничтожение врага, отход, обработка врага авиацией и артиллерией, а далее контратака силами танков.- Василий Алексеевич, сохраняется ли опасность, что противник разгадает эту нашу тактику и начнет действовать иначе?- Это военное творчество. ВСУ пытались пойти по точно такому же пути, какой у них был осенью 2022 года, но у них ничего не получилось. Все-таки мы создали оборону в несколько эшелонов.Вообще Россия применяет разную тактику в зависимости от происходящего. Мы же тоже учимся. И сейчас мы действуем правильно, используя тактические отходы с целью нанесения противнику потерь, а потом переходя в контратаку.ВСУ использовали точно такую же тактику "жабьих прыжков", когда они занимали островки на Днепре и когда они с 2014 года занимали серую зону в Донбассе. Теперь мы взяли на вооружение эту тактику. Бьем врага его же оружием.- Сохраняется ли опасность, что вместо натовских танков ВСУ бросят в бой советские Т-72 и продавят нашу оборону?- ВСУ уже бросили их в бой. Судя по сводкам, мы уничтожаем танки и БТРы советского образца, которые собрали для Киева из разных стран мира. Потому что остатки "Леопардов" зализывают раны, а "Челленджеры" они вообще не использовали. Видимо, британцы запретили их применять после дебюта немецких танков. Особенно это касается Запорожского направления.В целом потери Украины сейчас гораздо больше, чем это было до их наступления. Судя по сводкам, они потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный. Получается, что за неделю они потеряли больше бригады.- По поводу Запорожского направления пишут, что враг стоит перед выбором. Либо ему идти по неудобным позициям вдоль водохранилища, чтобы взять более важный Токмак, либо идти по более удобной дороге на Пологи, взятие которых не принесет большого успеха. Что по этому поводу говорит военная наука?- ВСУ неслучайно попытались перебросить туда резервы с Херсонского направления после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Но если Киев думает, что из-за этого мы не сможем переправиться на правый берег Днепра в случае необходимости, то он ошибается. У нас есть альтернативные способы. Скоро мы увидим, что придумает наше командование на этот счет.Отмечу также, что наши моряки били ракетами по вражеским резервам. Скоро наши удары будут еще эффективнее. Потому что в этом году у нашего флота появятся еще три малых ракетных корабля (МРК) с носителями "Калибров". Так что время на нашей стороне. А они пусть думают.Враг думает, что может победить нас в информационной войне, где надо просто врать. Но на полях сражений всё серьезнее.ВСУ могут ударить и на другом направлении. Но наша космическая и авиационная разведка стала работать эффективнее. У нас есть самолеты с дальним радиолокационным обнаружением. Вообще это черта российской армии с древних времен – быстро учиться на собственных ошибках.А еще я бы сказал про различные добровольческие формирования, которые сейчас переходят под крыло армии в вопросе снабжения. Это тоже правильно. У нас этот вариант в начале СВО не от хорошей жизни был.Надо еще учитывать фактор погоды. Там сейчас идут дожди.В любом случае противнику надо навязывать свою волю. Что мы сейчас и делаем.- Вы сказали о погоде. Насколько для нас станет проблемой тот факт, что из-за дождей не может работать беспилотники и авиация?- Сейчас же лето. Погода будет жаркой и все быстро подсохнет. Да, на это потребуется несколько дней. Но, учитывая неповоротливость натовской техники (она тяжелая и капризная), даже часы очень много решают на поле боя.- Вы сказали, что Украина может ударить и на других направлениях. Есть ли противнику сейчас смысл тратить все силы на атаку под Артемовском или в районе Сватово-Кременной?- Там им будет очень непросто. Там лесистая местность, и наши десантники там прочно зацепились. Украине потребуется там значительно увеличить ресурсы и силы, чтобы там что-то сделать. Но у нас там все пристреляно. Мы используем в том числе квадроциклы с ПЗРК. Мы в этом лесу как дома.Украина уже пыталась отвлечь наши силы на белгородском направлении, разрушив хороший город Шебекино с макаронной фабрикой. И на Брянском направлении они тоже куражились. Кстати, я недавно приехал с Брянщины. Там теперь вся наша линия вдоль границы укреплена. Чтобы там наступать, им нужно как минимум трехкратное превосходство. Поэтому если ВСУ укрепляют один участок, то другой они ослабляют.Я думаю, что одним селом, которое мы отбили, дело не ограничится. Украине надо присматривать и за Харьковским направлением. Очевидно, что за то, что они натворили на белгородской земле, будет наша ответка.

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, запорожская область, белгород, харьков, донбасс, танки, беспилотники, авиация