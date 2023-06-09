Почему нельзя верить ни Пригожину, ни Стрелкову - Евсеев о ситуации в зоне СВО. Видео - 09.06.2023 Украина.ру
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Почему нельзя верить ни Пригожину, ни Стрелкову - Евсеев о ситуации в зоне СВО. Видео
Почему нельзя верить ни Пригожину, ни Стрелкову - Евсеев о ситуации в зоне СВО. Видео - 09.06.2023 Украина.ру
Почему нельзя верить ни Пригожину, ни Стрелкову - Евсеев о ситуации в зоне СВО. Видео
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что потеряли ВСУ при попытке... Украина.ру, 09.06.2023
2023-06-09T13:57
2023-06-09T13:57
евсеев
видео
россия
украина
сво
запорожье
беспилотники
наступление
нато
сша
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что потеряли ВСУ при попытке наступления на запорожском направлении, по каким причинам Украина оказалась не готова к форсированию Днепра и могут ли Польша или Прибалтика заменить ВСУ с точки зрения личного состава: 00:27 – Наступление ВСУ на запорожском направлении; 04:30 – Почему скоростные беспилотники оказались неэффективными? 12:15 - Почему ВСУ не заняли оборонительную позицию? 14:50 – О просчётах украинской пропаганды; 15:50 – Почему Россия не уйдет из Артёмовска? 17:50 – Сколько может продлиться наступление ВСУ? 20:20 – О вводе войск Польши и стран Балтии на Украину: с чем столкнётся Россия?
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евсеев, видео, россия, украина, сво, запорожье, беспилотники, наступление, нато, сша, донбасс, оружие, артёмовск (бахмут), польша, литва, резервы, видео
Евсеев, Видео, Россия, Украина, СВО, Запорожье, беспилотники, наступление, НАТО, США, Донбасс, оружие, Артёмовск (Бахмут), Польша, Литва, резервы

Почему нельзя верить ни Пригожину, ни Стрелкову - Евсеев о ситуации в зоне СВО. Видео

13:57 09.06.2023
 
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что потеряли ВСУ при попытке наступления на запорожском направлении, по каким причинам Украина оказалась не готова к форсированию Днепра и могут ли Польша или Прибалтика заменить ВСУ с точки зрения личного состава:
00:27 – Наступление ВСУ на запорожском направлении;
04:30 – Почему скоростные беспилотники оказались неэффективными?
12:15 - Почему ВСУ не заняли оборонительную позицию?
14:50 – О просчётах украинской пропаганды;
15:50 – Почему Россия не уйдет из Артёмовска?
17:50 – Сколько может продлиться наступление ВСУ?
20:20 – О вводе войск Польши и стран Балтии на Украину: с чем столкнётся Россия?
 
ЕвсеевВидеоРоссияУкраинаСВОЗапорожьебеспилотникинаступлениеНАТОСШАДонбассоружиеАртёмовск (Бахмут)ПольшаЛитварезервы
 
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