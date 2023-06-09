https://ukraina.ru/20230609/1047071884.html

Почему нельзя верить ни Пригожину, ни Стрелкову - Евсеев о ситуации в зоне СВО. Видео

Почему нельзя верить ни Пригожину, ни Стрелкову - Евсеев о ситуации в зоне СВО. Видео - 09.06.2023 Украина.ру

Почему нельзя верить ни Пригожину, ни Стрелкову - Евсеев о ситуации в зоне СВО. Видео

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что потеряли ВСУ при попытке... Украина.ру, 09.06.2023

2023-06-09T13:57

2023-06-09T13:57

2023-06-09T13:57

евсеев

видео

россия

украина

сво

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беспилотники

наступление

нато

сша

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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что потеряли ВСУ при попытке наступления на запорожском направлении, по каким причинам Украина оказалась не готова к форсированию Днепра и могут ли Польша или Прибалтика заменить ВСУ с точки зрения личного состава: 00:27 – Наступление ВСУ на запорожском направлении; 04:30 – Почему скоростные беспилотники оказались неэффективными? 12:15 - Почему ВСУ не заняли оборонительную позицию? 14:50 – О просчётах украинской пропаганды; 15:50 – Почему Россия не уйдет из Артёмовска? 17:50 – Сколько может продлиться наступление ВСУ? 20:20 – О вводе войск Польши и стран Балтии на Украину: с чем столкнётся Россия?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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